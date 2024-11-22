«Миру хоккея сложно это принять». Реакция Америки на тяжелейшую в карьере Овечкина травму

Ночью с 21 на 22 ноября, когда «Вашингтон» проводил матч с «Колорадо», из стана «столичных» пришли неприятные новости. Прошлая информация, что капитан «Кэпиталз» Алекандр Овечкин вернётся «с недели на неделю», оказались не совсем точной.

Как стало известно, в матче с «Ютой» нападающий получил перелом левой малоберцовой кости. Ови вылетел на срок от четырёх до шести недель.

Эта травма — официально самая тяжёлая за всю 20-летнюю карьеру Александра в НХЛ. Овечкин также останется вне игры на самый длительный срок. Ранее он не пропускал больше шести матчей подряд.

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«Не ужасающая вещь в долгосрочной перспективе»

Журналист The Athletic Роб Росси поделился мнением о том, как травма нападающего на игру «Вашингтона».

«Кэпиталз» удивили многих, выйдя в плей-офф в прошлом сезоне, и во многом это произошло благодаря тому, что Овечкин нашёл свой путь к результативности во второй половине сезона.

Их появление в этом сезоне в качестве, казалось бы, тёмной лошадки, претендента на Кубок Стэнли совпало со всплеском результативности у Овечкина. Как будто улучшенный состав также подпитывался формой его капитана.

Но невозможно переоценить, насколько сильным ударом для «Кэпиталз» стала потеря Овечкина. Даже когда он не забивает, когда просто находится на льду, Алекс представляет угрозу и отвлекает на себя лучшие пары защитников соперника. А в большинстве, где он, возможно, является самым опасным оружием, которое знала НХЛ, Овечкин незаменим.

«Кэпиталз» — это не только Овечкин, но его минимум месячное отсутствие — и совершенно неизвестно, как он будет выглядеть, когда вернётся — является самым серьёзным препятствием, с которым сталкивалась любая команда в этом сезоне», — написал Росси.

Александр Овечкин Фото: G Fiume/Getty Images

Журналистка The Washington Post Бэйли Джонсон высказалась о том, какие локальные цели теперь ставят «столичные».

«У «Вашингтона» был простой план на начало их временной реальности без Алекса Овечкина: всем, включая тренеров, нужно было сделать немного больше, чтобы заполнить пустоту», — написала Джонсон.

Бывший хоккеист, а ныне эксперт Брайан Бойл в эфире NHL Network прокомментировал непосредственно травму.

«Это была такая невероятная история! Никто не мог предсказать такой старт сезона для Овечкина. Было интересно смотреть на него… Его травма расстраивает. Но это лишь ложка дёгтя в бочке мёда. Ничего сумасшедшего. «Вашингтон» сейчас хорош как команда. Он играет хорошо. Может быть, травма не ужасающая вещь в долгосрочной перспективе, но для всеобщего благосостояния команды его временное отсутствие…

Овечкин немолод. Он возрастной хоккеист, но это не имеет значения, поскольку он был в ударе. Его травма разочаровывает. Но когда он вернётся и будет играть хорошо, ему потребуется немного отдыха перед рывком в плей-офф», — сказал Бойл.

«Всё произошло как в тумане»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер поделилась мыслями о травме Овечкина.

«Травма не закончила сезон Ови, но он пропустит примерно от четырёх до шести недель.

Увидеть, как капитан Алекс Овечкин получает травму — это то, о чём «Вашингтон» никогда не задумывался.

Как Ови с гордостью заявлял в молодости, «русская машина никогда не ломается». Вот почему он пропустил всего 59 матчей за свою историческую 20-летнюю карьеру, причём лишь 35 из них были из-за травм, а самый длинный отрезок составил всего шесть встреч.

Но теперь Русской машине придётся сделать перерыв. Это самый долгий срок, на который он будет вне игры. Операция не потребуется.

Хоккейному миру тяжело принять, что его погоня за величием на данный момент приостановилась. Овечкин провёл один из своих лучших стартов в карьере, — несмотря на 39-летний возраст — возглавив [гонку снайперов] НХЛ с 15 голами в 18 матчах и приблизившись на расстояние 27 шайб к тому, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки — когда-то невозможный подвиг, который стал неизбежным.

Всё произошло как в тумане. В конце концов, в Юте проходил захватывающий матч — хоккей, который обязательно нужно было увидеть. Легенда «Кэпиталз» забил два гола — один в классической манере в большинстве, прежде чем столкновение с Джеком Макбэйном в третьем периоде отправило его на лёд с видимой болью.

192-сантиметровый, 108-килограммовый, известный своей силой, выносливостью и стойкостью, Овечкин остался на коленях, и ему нужна была помощь, чтобы покинуть лёд, прежде чем он, ковыляя, ушёл в туннель.

К счастью, после консультаций врачей и получения результатов стало понятно, что травма не завершит его сезон. И хотя это не такая плохая новость, как можно было бы предсказать, она достаточно плоха, поскольку «Вашингтону» придётся остаться без своей звезды на неопределённый период.

Несмотря на масштаб ситуации, шоу продолжается. Занятия по расписанию не останавливаются. Солнце взошло в среду, и игроки «Кэпиталз» выключили свои будильники, покинули дома и направились на арену на тренировку, как они обычно это и делают.

Нельзя отрицать, что отсутствие Ови было очень ощутимо, слышно и видно. Его отношение к работе заразительно, и он обычно самый громкий парень на льду — и тот, на кого все смотрят.

Но в 10:30 утра главный тренер Спенсер Карбери, ударив клюшкой по льду, свистнул, подталкивая игроков выложиться на полную на страстной тренировке после неудачного выходного дня. Не было времени ходить с понурыми головами и говорить: «О горе нам!»

Давайте будем реалистами. Алекса Овечкина никто не заменит. Это просто невозможно. Однако найти способы сохранить импульс без него — возможно.

Но как?

Что ж, нет дорожной карты, чит-кода или руководства по прохождению, когда дело касается игры без главного таланта поколения, который, возможно, является величайшим голеадором всех времён. А для прошлогодних «Кэпиталз» его отсутствие стало бы фатальным ударом.

Но для команды образца сезона-2024/2025 это иная история. Нынешний состав «Вашингтона» более чем готов к этому.

И хотя это не та ситуация, в которой команда хочет оказаться, «Кэпиталз» готовы к предстоящему пути и знают, что единственная дорога на другую сторону — только напрямик», — написала Сильбер.

Александр Овечкин Фото: Scott Taetsch/Getty Images

«Ови, должно быть, чрезвычайно разочарован»

Журналист и инсайдер Дэвид Паньотта высказался о возможной реакции самого Овечкина.

«Я был в эфире, когда прилетела эта новость. Ови, должно быть, чрезвычайно разочарован — не столько из-за погони, сколько из-за того, что команда так хорошо справлялась. Небольшая трудность до 2025 года», — написал Паньотта.

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Обозреватель Джейсон Грегор подсчитал, сколько матчей суммарно может пропустить Александр: «Если он выбыл на четыре недели, то пропустит 13 матчей. Если пять — то 16. Если шесть — то 19. Бу-у-у».

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер на своей странице в социальных сетях отдельно обсудила тему травмы капитана «Вашингтона».

«Перелом малоберцовой кости — это далеко не идеальный вариант, но, честно говоря, это, вероятно, лучший исход для Алекса Овечкина. Не потребуется хирургического вмешательства, нет разрыва связок. Четыре-шесть недель — это не самый долгий срок.

Он вернётся.

Овечкин потенциально сможет присоединиться к команде после Рождества. Если это так, то одной из возможных встреч, в которой он может вернуться, станет матч «Кэпиталз» с «Мэйпл Лифс» 28 декабря. А это значит, что он пропустит 16 игр.

У него останется ещё 47 матчей, и при нынешнем темпе он по-прежнему может забить 39 голов. Не исключайте ничего с точки зрения погони за рекордом», — написала Сильбер.

Известный журналист ESPN Грег Вышински также отреагировал на травму Ови.

«В кругах НХЛ ходили разговоры, что у Овечкина травма лодыжки, прежде чем «Кэпиталз» объявили, что это перелом малоберцовой кости левой ноги. Надеюсь, он быстро выздоровеет — ради погони за Гретцки и «Кэпс», потерявших своего MVP*.

(*со всем уважением к Дилану Строуму)», — написал Вышински.

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Журналист Грант Паульсен надеется, что Александр сможет оправиться от травмы к началу 2025 года: «Надеюсь, он вернётся где-то в начале января».

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти поделился мнением, что, вероятно, это не худший результат.

«Конечно, это не идеальный исход, но время для травм никогда не бывает идеальным. Так что как только стало ясно, что Овечкин пропустит некоторое время, срок в четыре-шесть недель не показался таким уж страшным», — написал Гулитти.