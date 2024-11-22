Серия неудач затянулась, атмосфера начинает накаляться. Что происходит с «Сибирью»?

«Сибирь» угодила в продолжительный кризис – новосибирцы проиграли 10 из 11 последних матчей, а дома не побеждали уже два месяца. За это время подопечные Епанчинцева свалились на девятое место на Востоке, которое в Новосибирске ласково называют «наша любимая девятка».

А ведь чемпионат (не считая первых трёх игр) начался отлично: «Сибирь» уверенно провела шестиматчевую домашнюю серию, проиграв только одну встречу, а после на выезде уверенно победила «Автомобилист» и «Ак Барс». Причём команда показывала чудеса вариативности, успешно играя в давление, когда надо, а также надёжно оборонялась и допускала минимум ошибок на каждом клочке площадки. И, конечно, успешно работало большинство: Мёрфи и Бек были одинаково хороши как диспетчеры и завершители, Широков проводил лучший отрезок за несколько последних сезонов, а Бутузов наконец вспомнил, что обладает отличным броском в касание.

Тейлор Бек и Тревор Мёрфи Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Но пока что это в прошлом, поэтому разберём проблемы, которые актуальны на сегодняшний день, потому что серия неудач чрезмерно затянулась, а атмосфера, кажется, начинает накаляться.

Ужасная игра в обороне

Здесь мы задержимся. На сегодняшний день по среднему количеству пропущенных шайб «Сибирь» уступает только трём командам – ровно три гола за игру. Для команды, которая претендует на плей-офф – показатель абсолютно недопустимый, так как, давайте будем честны, сибиряки не являются тем коллективом, который перекроет это эффективностью в атаке.

На личности переходить даже не имеет смысла, ошибаются все: как нападающие, так и защитники. Причём проблемы кроются буквально во всех аспектах: пассивная игра при позиционной атаке соперника, плохой выход из зоны, который часто заканчивается потерями, не лучшая игра на возврате. Часто это провоцирует переигрывание смен, что заканчивается упадком сил в третьем периоде – сейчас «Сибирь» – предпоследняя команда КХЛ по игре в заключительных отрезках.

Отдельным пунктом идёт игра в меньшинстве – новосибирцы являются худшей командой лиги по этому показателю. Что примечательно, так было и во время победной серии, просто сейчас, с учётом неудовлетворительных результатов, подобная статистика сразу бросается в глаза. Важно при этом заметить, что «Сибирь» далеко не грубо играет, но при каждом двухминутном удалении начинаются большие проблемы.

А ещё нужно затронуть одну особенность, которая проявляется в Новосибирске не первый год – почему-то в команде никак не развиваются защитники. Речь не о том, что кто-то из них якорь, нет, но те же Ахияров, Аланов, Морозов, Ефремов (уже обменянный) стоят на месте. Выделяется среди этой четвёрки лишь Ахияров, который своей самоотверженностью снимает множество вопросов. А есть ещё Жуков, Лукин и Беляков, которым вроде бы и пора получать практику на уровне КХЛ, но их короткие появления на льду оставляют мало положительных эмоций. Пора ставить этот вопрос ребром, так как без использования этого резерва откровенно тяжело, у организации нет средств, позволяющих набирать всех оборонцев извне.

Но нужно сказать и о том, кто маскирует множественные огрехи в обороне, так как ситуация могла быть более плачевной. Денис Костин, который в прошлом сезоне попал в опалу, воспользовался предоставленным шансом и сейчас является лучшим игроком команды. С отрывом. Достаточно вспомнить шикарную игру в матче со СКА или три подряд выигранных дуэли у Никиты Гусева в последней встрече.

Отсутствие нацеленности и агрессии у чужих ворот

Об этой проблеме Вадим Епанчинцев говорил ещё на предсезонном турнире в Омске, потом по ходу победной серии она ушла на второй план, а сейчас объявилась снова, причём зудит теперь она сильнее: нападающие «Сибири» уже пять матчей не могут забить. Создавали ли они достаточно моментов для того, чтобы этой серии не было? Да, но постоянства и стабильности в этом не было.

Епанчинцев — о безголевой серии нападающих: Главный тренер «Сибири»: у нас защитники перебросали нападающих. Как те могут забить?

В некоторых матчах «Сибирь» не может залезть на пятак, нанося всего пару бросков за встречу из опасных зон. С чем связана такая коллективная апатия, неизвестно.

Но во всём этом есть главный герой (виноват, естественно, не он один) – Энди Андреофф, нападающий, который специализируется на «грязных» голах с пятака. Менеджмент и тренерский штаб продолжают верить в Энди, надеясь на то, что он найдёт ту игру, которая позволила ему забить 27 голов в прошлом сезоне. Однако пока это похоже на веру от безысходности, так как избавиться от канадца попросту нереально. И здесь камень в огород предыдущего руководства «Сибири» — что побудило его сделать узкопрофильного и нестабильного хоккеиста самым высокооплачиваемым игроком команды, который зарабатывает больше, чем Бек и Мёрфи? Решительно непонятно. Андреофф, конечно, наиграл в прошлом году на продление контракта, но цена вопроса абсолютно не соответствует уровню.

Энди Андреофф Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Ещё одна проблема, которая в последние два года больно бьёт по «Сибири» — это зависимость от Бека, особенно в большинстве. Когда канадец находится в списке травмированных, игра команды становится более постной.

Календарь

Желания затрагивать эту тему не было никакого, так как все находятся примерно в одинаковых условиях, но календарь действительно сильно ударил по «Сибири». Два матча со СКА, «Металлургом», «Динамо», «Трактором» и один с «Салаватом» в период спада – смерти подобно.

Дело даже не в самом статусе оппонентов, с которыми всё равно бы пришлось играть, а в том, что с каждой встречей новосибирцы теряли уверенность и закапывали себя глубже и глубже. А выбраться способа в итоге не нашлось.

А теперь подведём под всем этим финальную черту. «Сибирь» сейчас находится там, где и должна – на границе зоны плей-офф. Это соответствует и ожиданиям, и уровню. Требовать больше можно, а иногда и нужно, но смысла на данный момент в этом мало. Команда с подобными проблемами не могла долго находиться на лидирующих позициях в конференции, для этого банально мало ресурсов.

Но и для упаднических настроений почвы нет – игра «Сибири» не вызывает безнадёгу, просто нужно шлифовать некоторые моменты, а также обрести стабильность и уверенность. Вероятно, новосибирцы попадут в плей-офф, так как у некоторых конкурентов ситуация в разы хуже.