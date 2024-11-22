Московское «Динамо» совершило суперкамбэк, «Амур» закончил ужасную серию. Итоги дня в КХЛ

Нападающие «Сибири» забили впервые за шесть матчей, «Адмирал» проиграл пятую встречу подряд.

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22 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

«Адмирал» в Омске заканчивал выездное турне, в котором на момент встречи не заработал очков. Не случилось этого и в гостях у «Авангарда». Под занавес первого периода Илья Рейнгардт сыграл на подставлении и открыл счёт в матче. Дальневосточники отыгрались сразу же после перерыва, мгновенно реализовав численное преимущество, но через восемь минут Николай Прохоркин вновь вывел омичей вперёд благодаря шикарной передаче Якупова.

Во второй половине игры голов не было, а «Адмирал» не смог устроить финальный штурм по причине удаления в концовке третьего периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«Амур» прибыл в Астану, имея за спиной 14 поражений подряд, и имел решительность прервать неудачную серию. В первом периоде хабаровчане перебросали соперника в два раза, но забить не получилось. Зато во втором это удалось сделать дважды – Алекс Гальченюк оформил дубль и подарил команде хорошее преимущество в счёте.

В заключительном отрезке «Амур» сыграл по счёту, а в конце укрепил преимущество благодаря точному броску Олега Ли. Хабаровчане одержали первую победу с 13 октября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

У минчан большой юбилей – 1000-й матч в КХЛ. Начали встречу они воодушевлённо и уже на 10-й минуте вели 2:0 – отличились Лайл и Бориков. А на экваторе матча преимущество стало более крупным – Пинчук реализовал лишнего.

Москвичи начали с малого – отквитали одну шайбу до перерыва. А уже в третьем периоде забросили три безответные шайбы и одержали волевую победу. Лучший бомбардир КХЛ Никита Гусев набрал три очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

В первом периоде новосибирцы перебросали сочинцев в два раза, однако на перерыв ушли, уступая сопернику в две шайбы. В конце второго периода прервалась длительная серия нападающих «Сибири» без голов – Энди Андреофф отличился в большинстве. 332 минуты форварды новосибирской команды провели без голов.

Гол в раздевалку положительно сказался на гостях – в третьем периоде Бутузов отличился дважды и вывел сибиряков вперёд, а Андреофф поставил точку, поразив пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

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