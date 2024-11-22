Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 22 ноября 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 23 ноября

Московское «Динамо» совершило суперкамбэк, «Амур» закончил ужасную серию. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 22 ноября 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Нападающие «Сибири» забили впервые за шесть матчей, «Адмирал» проиграл пятую встречу подряд.

22 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Рейнгардт (Шарипзянов, Касселс) – 17:14 (5x5)     1:1 Сошников (Фьоре, Родевальд) – 22:52 (5x4)     2:1 Прохоркин (Якупов) – 30:39 (5x5)    

«Адмирал» в Омске заканчивал выездное турне, в котором на момент встречи не заработал очков. Не случилось этого и в гостях у «Авангарда». Под занавес первого периода Илья Рейнгардт сыграл на подставлении и открыл счёт в матче. Дальневосточники отыгрались сразу же после перерыва, мгновенно реализовав численное преимущество, но через восемь минут Николай Прохоркин вновь вывел омичей вперёд благодаря шикарной передаче Якупова.

Во второй половине игры голов не было, а «Адмирал» не смог устроить финальный штурм по причине удаления в концовке третьего периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Гальченюк – 22:24     0:2 Гальченюк (Барулин, Бродхёрст) – 27:53 (5x5)     0:3 Ли (Коротких) – 54:12 (5x5)    

«Амур» прибыл в Астану, имея за спиной 14 поражений подряд, и имел решительность прервать неудачную серию. В первом периоде хабаровчане перебросали соперника в два раза, но забить не получилось. Зато во втором это удалось сделать дважды – Алекс Гальченюк оформил дубль и подарил команде хорошее преимущество в счёте.

В заключительном отрезке «Амур» сыграл по счёту, а в конце укрепил преимущество благодаря точному броску Олега Ли. Хабаровчане одержали первую победу с 13 октября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2024, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Лайл (Хенкель, Горбунов) – 03:42 (5x5)     2:0 Бориков – 09:05 (5x5)     3:0 Пинчук (Шипачёв, Лайл) – 32:04 (5x4)     3:1 Гусев (Уил) – 37:59 (5x4)     3:2 Михеев (Комтуа) – 41:26 (5x5)     3:3 Готовец (Уил, Гусев) – 46:24 (5x5)     3:4 Гусев (Рашевский, Пыленков) – 52:55 (6x5)    

У минчан большой юбилей – 1000-й матч в КХЛ. Начали встречу они воодушевлённо и уже на 10-й минуте вели 2:0 – отличились Лайл и Бориков. А на экваторе матча преимущество стало более крупным – Пинчук реализовал лишнего.

Москвичи начали с малого – отквитали одну шайбу до перерыва. А уже в третьем периоде забросили три безответные шайбы и одержали волевую победу. Лучший бомбардир КХЛ Никита Гусев набрал три очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Мачулин (Хохлачёв, Тянулин) – 01:25 (5x5)     2:0 Федотов (Гараев, Чебыкин) – 13:16 (5x5)     2:1 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 39:21 (5x4)     2:2 Бутузов (Мёрфи, Пьянов) – 46:43 (5x5)     2:3 Бутузов (Кара, Гордеев) – 51:55 (5x5)     2:4 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 59:54 (en)    

В первом периоде новосибирцы перебросали сочинцев в два раза, однако на перерыв ушли, уступая сопернику в две шайбы. В конце второго периода прервалась длительная серия нападающих «Сибири» без голов – Энди Андреофф отличился в большинстве. 332 минуты форварды новосибирской команды провели без голов.

Гол в раздевалку положительно сказался на гостях – в третьем периоде Бутузов отличился дважды и вывел сибиряков вперёд, а Андреофф поставил точку, поразив пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Таблица КХЛ

Игры 23 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android