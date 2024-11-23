«Виннипег» разделался с «пингвинами» в гостях, победная шайба ― у Наместникова.

Даже драка Кросби не помогла! «Питтсбург» продолжает погружаться на дно НХЛ

Бедовый «Питтсбург», обретающийся в подвале Восточной конференции, принимал на своей площадке «Виннипег», продолжающий единолично возглавлять сводную таблицу НХЛ. Исход матча виделся предрешённым, и в этот раз сенсации не случилось.

Уже на второй минуте полупустые трибуны арены в Питтсбурге увидели жуткую ошибку обороны «пингвинов», благодаря которой Нино Нидеррайтер открыл счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Джетс» завладели солидным преимуществом на чужом льду, в первом периоде пробить ещё раз Тристана Джерри у «Виннипега» не получилось, зато во втором отрезке лидер сезона сделал результат. Сначала Владислав Наместников со второго предъявления отличился в контратаке, это шестая шайба россиянина в регулярке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А за минуту до перерыва Габриэль Виларди шикарным броском реализовал удаление Евгения Малкина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале третьего периода удивил Сидни Кросби. Живая легенда «Питтсбурга» вступил во вполне себе настоящую драку с Кайлом Коннором. Два лидера своих клубов помахали кулаками и разъехались по штрафным боксам на пять минут.

Возможно, драка капитана слегка взбодрила «Питтсбург», и вскоре «пингвины» отыграли одну шайбу. В большинстве Малкин выиграл борьбу у борта, а Раст вывел на завершающий бросок Бантинга.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но на большее хозяева рассчитывать не смогли. Всего за третий период «Питтсбург» нанёс лишь пять бросков в створ, так что Коннору Хеллебайку было не слишком сложно довести «Виннипег» до очередной победы. «Джетс» укрепили лидерство в чемпионате, ну а «пингвины» продолжают погружаться на самое дно НХЛ.