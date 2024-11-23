Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Питтсбург ― Виннипег ― 1:4, обзор матча, видео, драка Кросби и Коннора, гол Наместникова, пас Малкина

Даже драка Кросби не помогла! «Питтсбург» продолжает погружаться на дно НХЛ
Лев Лукин
«Питтсбург» — «Виннипег» — 1:4, обзор матча
Аудио-версия:
Комментарии
«Виннипег» разделался с «пингвинами» в гостях, победная шайба ― у Наместникова.

Бедовый «Питтсбург», обретающийся в подвале Восточной конференции, принимал на своей площадке «Виннипег», продолжающий единолично возглавлять сводную таблицу НХЛ. Исход матча виделся предрешённым, и в этот раз сенсации не случилось.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Нидеррайтер – 01:22     0:2 Наместников (Элерс) – 24:53     0:3 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:01 (pp)     1:3 Бантинг (Раст, Малкин) – 45:49 (pp)     1:4 Коннор (Перфетти, Шайфли) – 58:49    

Уже на второй минуте полупустые трибуны арены в Питтсбурге увидели жуткую ошибку обороны «пингвинов», благодаря которой Нино Нидеррайтер открыл счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Оборона «Пингвинз» — главная боль команды:
Кросби и Малкина тянет на дно оборона «Питтсбурга». Там полная катастрофа
Кросби и Малкина тянет на дно оборона «Питтсбурга». Там полная катастрофа

«Джетс» завладели солидным преимуществом на чужом льду, в первом периоде пробить ещё раз Тристана Джерри у «Виннипега» не получилось, зато во втором отрезке лидер сезона сделал результат. Сначала Владислав Наместников со второго предъявления отличился в контратаке, это шестая шайба россиянина в регулярке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А за минуту до перерыва Габриэль Виларди шикарным броском реализовал удаление Евгения Малкина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале третьего периода удивил Сидни Кросби. Живая легенда «Питтсбурга» вступил во вполне себе настоящую драку с Кайлом Коннором. Два лидера своих клубов помахали кулаками и разъехались по штрафным боксам на пять минут.

Возможно, драка капитана слегка взбодрила «Питтсбург», и вскоре «пингвины» отыграли одну шайбу. В большинстве Малкин выиграл борьбу у борта, а Раст вывел на завершающий бросок Бантинга.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но на большее хозяева рассчитывать не смогли. Всего за третий период «Питтсбург» нанёс лишь пять бросков в створ, так что Коннору Хеллебайку было не слишком сложно довести «Виннипег» до очередной победы. «Джетс» укрепили лидерство в чемпионате, ну а «пингвины» продолжают погружаться на самое дно НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android