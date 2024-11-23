«Сломал и сломал — он здоровый мужик». Спортивный врач — о нюансах травмы Овечкина

Александр Овечкин получил самую тяжёлую травму в своей карьере. В матче с «Ютой» нападающий «Вашингтона» столкнулся с форвардом Джеком Макбэйном и рухнул на лёд, после чего ушёл в раздевалку.

Как позже выяснилось, капитан «столичных» получил перелом малоберцовой кости. Эта травма оставит Овечкина вне хоккея на срок от четырёх до шести недель.

Тем не менее по-прежнему остаётся много вопросов. Что это за травма? Насколько серьёзен такой перелом? Помешает ли он Овечкину вернуться на прежний высочайший уровень?

Мы поговорили с известным спортивным врачом Никитой Карлицким, который подробно ответил на все самые острые вопросы, касающиеся травмы российской звезды «Вашингтона».

— Перелом малоберцовой кости — насколько это серьёзная травма?

— Смотрите, давайте так: здесь задачка с очень большой звёздочкой. Насколько я знаю, в «Вашингтоне» озвучили время восстановления от четырёх до шести недель. Учитывая эти сроки, мы считаем, что это всё-таки перелом без смещения. Перелом малоберцовой кости несёт свою нагрузку, но это не основная кость. Это дублирующая большеберцовую кость.

По поводу того, насколько это опасно. Если без смещения, то ничего страшного. Относительно рутинная травма, довольно быстро заживает, и проблем особо не должно дать. Особенно при условиях современной медицины.

— То есть о завершении карьеры речи не может идти?

— Абсолютно! Это с точки зрения прогнозов в его случае намного лучше, чем надрыв мышцы.

— Получается, у Александра есть шансы вернуться на высокий уровень, который он демонстрировал до перелома?

— Абсолютно! Эта травма звучит страшно, но по факту, если б он сломал большеберцовую кость, там могли бы быть вопросы. Повторюсь: с учётом сроков, которые они озвучили, всё-таки это перелом без смещения, операции не требуется. Поэтому сломал и сломал — он здоровый мужик, с хорошим метаболизмом. Немного ему стимулируют восстановление, и он там за две-три недели восстановится, а дальше наберёт физические кондиции и вернётся в команду.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Причём, я думаю, в его случае даже, скорее всего, гипс использовать не будут. Есть специальные туторы (ортопедический аппарат для фиксации конечностей. — Прим. «Чемпионата»), которые позволяют уже с такими переломами ходить. Причём даже обыкновенному человеку — не что спортсмену.

— Видел информацию, что некоторые футболисты и баскетболисты при переломе малоберцовой кости вылетали на полгода, а то и больше.

— Смотрите, если мы имеем именно полноценный, серьёзный перелом со смещением малоберцовой кости, с повреждением синдесмоза (это перепонка, которая находится между большой и малой берцовыми костями. Она очень важна для фиксации, без неё у нас кости бы разъезжались.), то да, можно и на полгода вылететь. Но это надо очень сильно сломаться. Там ещё и восстановление несколько месяцев.

То есть, если мы опираемся на те сроки, которые озвучиваются, у Александра не очень серьёзный перелом, без смещения.

— Вопрос, который очень активно обсуждают болельщики. Возможно ли нанести такую травму случайно?

— Здесь надо смотреть: если там видно, что соперник коньком специально ударил Овечкина, то мы на это и опираемся. Но сломать малоберцовую кость — это не так сложно, в принципе. Она в среднем в три раза тоньше, чем большеберцовая кость. Она довольно тонкая, поэтому при хорошем ударе несложно сломать её. Малоберцовая кость вообще в принципе ломается чаще, чем большеберцовая. Поэтому те предположения, что там специально целились… Я думаю, если б соперник специально целился, он бы целился ещё куда-нибудь, чтобы более серьёзную травму нанести.

Поэтому, ещё раз, я считаю, что для карьеры Овечкина это не самый плохой вариант. Если б он порвал связки, если б он порвал себе мышцу, это было бы намного хуже, если учитывать возраст.