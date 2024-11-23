«Понимал, что жизнь ещё даст шанс». Первое интервью с Серебряковым после обмена из СКА

Несколько лет назад Никита Серебряков был одним из главных героев нашего клубного хоккея. Голкипер помог «Адмиралу» провести выдающийся сезон и сенсационно пройти в первом раунде Кубка Гагарина «Салават Юлаев», за что был удостоен награды «Лучший голкипер КХЛ».

Разумеется, на Дальнем Востоке Серебряков не задержался. В начале следующего чемпионата Никита перебрался в СКА, и эту сделку в петербуржском клубе отмечали как ключевую для будущего завоевания Кубка Гагарина. Освоился в составе армейцев голкипер далеко не сразу, но в плей-офф сыграл на своём уровне, и вовсе не его вина в том, что СКА весной 2024-го остановился лишь на этапе второго раунда.

Тем не менее доверие в Санкт-Петербурге Серебряков потерял уже тогда. И этому не стоит удивляться, зная отношение в клубе к своим вратарям. В текущем сезоне Никиту отправили в глубокий запас армейцев при первой же возможности, сделав ставку на молодых вратарей, Серебряков в течение полутора месяцев находился без игровой практики, но вот наконец случился обмен в «Авангард». Здесь Никите тоже предстоит выдержать конкуренцию, однако нет сомнений, что в Омске он получит и шансы, и доверие.

Материалы по теме Генеральный директор «Авангарда» оценил переход голкипера Серебрякова в клуб

Серебряков прибыл в расположение «Авангарда» утром в день домашнего матча с «Адмиралом». В игре Никита участия не принял, зато провёл стрим для клубных соцсетей перед игрой, поделал фотографии с болельщиками, пока команда проводила раскатку, и в целом сразу погрузился в дела коллектива. А уже после встречи Серебряков немного пообщался с корреспондентом «Чемпионата».

Никита Серебряков в СКА Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

«Было тяжело, когда выпал из состава СКА. Готовился физически и морально, положившись на судьбу»

— Расскажи, как происходил твой переход из СКА в «Авангард»?

— Да как, сидел на чайной церемонии, мне позвонил Роман Борисович Ротенберг и сказал, что меня обменяли.

— Как отнёсся?

— Отлично. Это новый шаг в моей карьере, новый вызов. Попал в топ-команду, так что всё замечательно.

— Как переживал тот период, когда выпал из состава СКА?

— Безусловно, было тяжело. Любому спортсмену тяжело ждать чего-то и смотреть на игры с трибун. Но я рад, что перешёл в новую организацию, где точно получу шанс.

— Ты понимал, что в любом случае поменяешь клуб? Или был шанс остаться в СКА?

— Я не думал об этом. Старался держать себя в форме, тренировался. Но я понимал, что жизнь ещё в любом случае даст мне шанс, тот момент, когда я сыграю либо в СКА, либо уже в другом клубе. Поэтому просто готовился физически и морально, положившись на судьбу.

Никита Серебряков и Сергей Звягин на утренней раскатке «Авангарда» Фото: hawk.ru

«Получаю удовольствие в «Авангарде». А конкуренция — двигатель прогресса»

— Какие первые впечатления от пребывания в «Авангарде»?

— Да всё отлично! Арена, болельщики, раздевалка, атмосфера – всё супер. Эмоции только положительные, получаю здесь удовольствие. Самое главное, что победили, взяли два очка, это очень важно в нынешней ситуации. Считаю, что я хорошо вливаюсь в коллектив.

— Что думаешь о конкуренции во вратарской бригаде «Авангарда»? Помимо тебя, есть Хомченко, Бердин, Проскуряков.

— Да это не от нас зависит ведь. Нам главное – поддерживать рабочую атмосферу, а конкуренция – это двигатель прогресса, мы будем показывать себя на тренировках, а там уже тренерский штаб решит.

— Но ты уже сам готов играть?

— Да-да, физически держал себя в тонусе, так что чувствую себя прекрасно.