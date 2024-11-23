«Он вернётся сильнее, чем когда-либо, и будет летать». Что в НХЛ говорят о травме Овечкина

Прямо сейчас «Вашингтон» идёт третьим в Восточной конференции и пятым — во всей НХЛ. Хотя в прошлом сезоне «столичные» едва заползли в плей-офф, добыв последнюю путёвку в заключительном матче регулярного чемпионата.

Такое преображение во многом произошло благодаря очередной молодости капитана — Александра Овечкина. Форвард забросил 15 шайб в 18 матчах и даже вышел на первое место в гонке лучших снайперов сезона!

Однако в самый ответственный момент, когда Ови раззабивался и оформил аж пять голов за две неполные встречи, случилась травма. Перелом малоберцовой кости. Теперь нападающий «Вашингтона» останется вне игры в лучшем случае четыре недели. В худшем — шесть.

В стане «Кэпиталз» решили не отмалчиваться и высказались о травме своего лидера. Такой инцидент прокомментировали и соперники «столичных». Как же в НХЛ отреагировали на вылет Овечкина?

«Алекс был огорчён своей травмой»

Прежде всего высказался, конечно же, главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. Специалист поделился мыслями о травме капитана.

«Это, безусловно, новая ситуация для организации в целом. Но я думаю, что, пока команда прогрессирует, с точки зрения личностей Овечкин — и это само собой разумеется — огромная часть нашей команды на льду, но также и наш капитан, лидер в раздевалке. Просто во всём, что мы делаем как команда, он наш капитан.

Слыша про статистику, что он не пропустил длительного времени за свою 20-летнюю карьеру, ты понимаешь, что это довольно примечательно. Когда ты теряешь кого-то вроде него, это важный момент, но теперь вы — тренеры, игроки и группа лидеров — переключаете своё внимание на мысли: «Окей, что мы теперь будем делать?» Это означает, что всем, включая тренеров, нужно сделать немного больше, чтобы компенсировать пустоту, вызванную его отсутствием.

Алекс был огорчён своей травмой, но, готов поспорить, ситуация довольно быстро изменится. Как вы, ребята, знаете, он довольно позитивный парень и обаятельная личность, которая будет смотреть на вещи оптимистично и находить положительные стороны в любой ситуации.

В раздевалке он постоянно заражает игроков энергией, позитивом. Когда вы чувствуете, что не можете собраться с силами, когда вы думаете: «О боже, сегодня ноги такие тяжёлые», — он помогает вам, поднимая вас и направляя в правильном направлении, втягивая вас в игру, в которой вы можете не проявить или не чувствовать себя наилучшим образом.

Все мы должны убедиться, что понимаем это и делаем немного больше, чтобы привнести то, с чем Ови так хорошо справлялся», — отметил Карбери.

Александр Овечкин Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

Кроме того, главный тренер «Вашингтона» высказался о том, как в команде планируют заменять выбывшего лидера и чего ожидают от поднятого из АХЛ Ивана Мирошниченко.

«Вызов для команды заключается в том, что, независимо от того, каким путём мы пойдём, мы должны помогать друг другу. Поскольку у нас есть некоторые изменения в составе, это означает, что вы должны сделать больше, чтобы оказаться на одной волне с новыми товарищами по звену.

Мирошниченко полностью понимает, что его задача — не заполнить какую-либо пустоту, не заменить Овечкина, а просто занять его место в составе. Он будет собой. Независимо от того, выйдет ли он на лёд в матче с «Колорадо», мы видели его в действии. Мы знаем его навыки. Он хорошо себя проявил в «Херши», и мы считаем, что это правильный выбор для вызова в такой ситуации, когда нужен нападающий», — рассказал Карбери.

«Каждый в хоккейном мире чувствует разочарование»

Особо эмоционально о травме Овечкина высказался его давний товарищ, нападающий Том Уилсон.

«Это был эмоциональный момент, да, если быть полностью честным. Овечкин — самый горячий парень в лиге, и он гонится за чем-то бо́льшим, чем просто хоккей. Я думаю, что каждый в хоккейном мире просто чувствует это разочарование, эти эмоции, когда вы болеете за него, а он вкладывает в это всё, что у него есть. Ови чувствует всё это давление. Весь мир хоккея просто болеет за него. Так что, когда я пришёл в раздевалку и увидел, что он получил травму, мне как его одноклубнику было немного больно. Но, в конце концов, это хоккей. Это часть игры, всякое случается. Парни восстанавливаются после травм — и он сделает то же самое.

Я разговаривал с Ови и узнал об этом, а затем пошёл поговорить с другими парнями. Мы сидели на скамейке и говорили: «Это странно. Типа, тяжело поверить, что он действительно получил травму». Это один из тех моментов, когда ты удивляешься: «Он что, реально пропустит матчи?» Я в команде уже давно, но даже для меня это в новинку. Алекс не выходит на лёд, не просто отбывает номер. Он уже 20 лет играет каждую смену, катаясь и сбивая парней. Знаете, Ови — силовой форвард, возможно, лучший голеадор, и он мощный нападающий, который играет очень усердно.

Он ведёт за собой каждый вечер, он суперзвезда, которая несёт на себе груз уже много лет. Когда он выбывает, мы должны убедиться, что играем на том уровне, который он бы оценил.

Я думаю, что наш успех заключается в том, что каждый в команде играет за парня рядом с собой. Каждый может выйти на лёд в любой вечер. Наша атака настолько сбалансированная, что любое звено может выйти и принести результат. Мы играем и чувствуем импульс от того, что одна тройка выходит за другой и просто играет правильно, играет друг за друга. Это хорошо работает. И я с первого дня говорил, что наши новички потрясающие, они многое дадут нашей команде. Наша идентичность в этом году поразительна, так что нужно продолжать и поддерживать импульс, который мы поймали.

Нам не нужно слишком много думать об этом [о травме Овечкина]. Это отстой, это эмоциональный момент, который ударил по команде, но, знаете, сегодня утром атмосфера в раздевалке была хорошей. Мы здесь, чтобы работать, мы здесь, чтобы сплотиться. Овечкин будет рядом, он скоро вернётся. Мы не изобретаем велосипед. Мы несколько матчей будем играть без нашего капитана и одного из наших лучших игроков, а затем он вернётся, и вскоре мы будем кататься с ним. Так что несколько дней все просто будут работать больше, и скоро всё станет, как было.

Я уверен, что Овечкин вернётся сильнее, чем когда-либо, и вскоре будет летать. Так что это отстой, это был мрачный финал отличной поездки, но мы соберёмся и будем держаться вместе, пока он не вернётся.

Александр Овечкин с Томом Уилсоном Фото: Carolyn Kaster/AP/ТАСС

С тех пор как я здесь, кажется, что Ови сыграл в каждом матче. Очевидно, что он чрезвычайно крепкий парень. Будет странно, что его не окажется рядом, но, в конце концов, это командная игра. В этом году у нас длинная скамейка, и, надеюсь, каждый сможет выйти и просто восполнить пробел.

У него по-прежнему хорошее настроение. Алекс сказал, что вернётся в самое ближайшее время», — сказал Уилсон.

«Чертовски классный игрок и важная часть нашей команды»

Другие одноклубники Ови также поделились мыслями и эмоциями после того, как Овечкин травмировался.

Защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, играющий с Александром уже на протяжении 16 сезонов, понадеялся на скорейшее выздоровление капитана.

«Мы все опечалены. Мы все надеемся на его скорейшее выздоровление. Ови играл огромную роль в наших успехах в этом году и должен был сыграть в будущем. Но он вернётся.

Знаете, когда голеадоры начинают забивать, это опасно. Конечно, мы все об этом тоже думали. Мы видим, как Алекс каждый день выходит на лёд, мы знаем, что поставлено на карту. Вы никогда не хотите, чтобы кто-то получил травму, но, безусловно, он играл в свой лучший хоккей за последние годы, и это многое значило для нас.

У меня было небольшое дежавю от того, что я просто был в раздевалке перед выходом на лёд, и — почти каждый раз — он тоже был там. Овечкин сыграл много матчей и забил много голов. Кто-то не может просто появиться и взять на себя его роль.

В данный момент вы ничего не можете сделать, кроме как попытаться найти способы пережить это. Он всегда заметен, он — большой лидер, он — важный хоккеист, который меняет ход игры, поэтому нам понадобятся другие люди, которые смогут выйти на лёд. И это не секрет ни для кого, если кто-то выбывает. Но, безусловно, чтобы заменить такого важного парня, придётся часто перемещать игроков, чтобы подобрать элементы, которые невозможно заменить.

Нет никаких сомнений в том, что у нас есть талантливые хоккеисты, способные заполнить пустоту. Но я думаю, что в этом сценарии парням нужно улучшить свою игру. Есть минуты, которые нужно сыграть, и голы, которые нужно забить.

А Ови вернётся. Всё, на что мы можем надеяться, — это то, что это случится быстро, и он будет здоров как никогда», — отметил Джон Карлсон.

Нападающий Алексей Протас, играющий в звене Ови, так высказался о повреждении капитана: «Тяжело терять нашего лучшего снайпера, он, без сомнения, наш лидер и важный парень в раздевалке, но я думаю, если мы хотим добиться успеха как команда, сейчас будет большое испытание, благодаря которому мы можем показать, на что способны. Мы должны найти способ продолжать играть в свой хоккей, кому-то другому нужно будет заменить Ови».

Форвард Ник Дауд рассказал о своих чувствах в отношении травмы Овечкина.

«Это отстой. Ненавижу видеть такие моменты, ведь Овечкин был в ударе, он очень важен для нашей команды. Алекс — наш капитан. Нам нужно забивать голы, чтобы выигрывать матчи. А он играет в невероятный хоккей», — сказал Дауд.

Нападающий Якуб Врана, выигравший с «Вашингтоном» Кубок Стэнли в 2018 году, настраивается на то, что «столичные» выложатся на полную в отсутствие Овечкина.

«Мы столкнёмся с реальностью… Ови — чертовски классный игрок и важная часть нашей команды. Он наш капитан. Конечно, нам не хватает такого важного игрока. Но в то же время что есть, то есть. Я думаю, мы это осознаём, и мы выйдем и сделаем всё возможное, чтобы выиграть без него», — сказал Врана.

«Овечкин не просто хромает к этому рекорду — он доминирует»

Травму Овечкина прокомментировали даже соперники «Вашингтона».

Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон, один из лидеров гонки бомбардиров НХЛ с 34 (7+27) очками в 20 матчах, рассказал, что является фанатом Овечкина. В ночь с 21 на 22 ноября нападающий «лавин» должен был встретиться с капитаном «столичных» на льду.

«Когда я рос, то был большим фанатом Ови и Сида [Кросби], особенно с этим их большим противостоянием. Так что определённо всё ещё чувствую, что я его поклонник во многих отношениях, и наблюдаю за тем, как он правит лигой. Овечкин не просто хромает к этому рекорду — он доминирует, и он был на пути к «Морис Ришару». Так что это отстой, что Алекс выбыл на несколько недель, но, надеюсь, он сможет вернуться быстрее, чем говорят, и продолжит гонку.

Однако это отстойно, что мы не сыграем с ним вечером, это точно», — сказал Маккиннон перед матчем.

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар также не остался в стороне. Он как никто другой понимает, как тяжело терять хоккеистов. Габриэль Ландеског не играет уже два года, а Валерий Ничушкин… ну вы и сами знаете.

«Вы никогда не хотите видеть, как игроки травмируются. А затем вы попадаете в ситуацию, как с Ови, когда он гонится за величием — и вы хотите видеть его здоровым и способным дальше гнать за рекордом. Он отлично начал сезон и играл отлично вплоть до того вечера, когда получил травму. Надеюсь, это ненадолго и Алекс сможет вернуться. Травмы — часть хоккея. Всем приходится с ними сталкиваться, но я, безусловно, хотел бы увидеть Ови здоровым и продолжающим погоню за рекордом», — сказал Беднар.