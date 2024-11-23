Легендарный камбэк «Спартака», «Торпедо» прихлопнуло лидера сезона. Итоги дня в КХЛ

«Куньлунь» неожиданно разделался с «Трактором», а «Северсталь» и «Ак Барс» устроили матч-концерт.

23 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко рассказываем о каждой из них.

В раннем московском матче «Спартак» принимал «Витязь». Два периода красно-белые находились не в своей тарелке, а гости увеличивали преимущество в счёте и ушли на второй перерыв, ведя 3:0. В третьем отрезке Андрей Локтионов отыграл одну шайбу, но тут же Иван Чехович восстановил комфортную разницу для «Витязя», и показалось, что исход встречи предрешён. Однако вместо безынтересной концовки зрители в «Мегаспорте» увидели один из самых крутых камбэков за всю историю КХЛ.

За 187 секунд до финальной сирены «Спартак» «горел» 1:4, а затем Порядин, Овчинников и Беляев забросили три шайбы подряд, причём сравняли счёт красно-белые за пять секунд до конца основного времени. В овертайме хозяева добили «Витязь» решающим голом Морозова и одержали яркую победу.

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В Челябинске встречались лидер Востока и аутсайдер Запада КХЛ. Результат предрешён? Ничего подобного! «Куньлунь» весь матч играл с «Трактором» как минимум на равных, а в третьем периоде подопечные Михаила Кравца совершили голевой рывок. Рурк Шартье и Ян Дрозг в большинстве обеспечили «Куньлуню» отрыв, который сегодняшний «Трактор» был не в состоянии ликвидировать. Точку в игре поставил Цзян Фу броском в пустые ворота, «драконы» неожиданно увезли из Челябинска уверенную победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Салават Юлаев» в Нижнекамске забросил довольно быструю шайбу усилиями Алалыкина и целый период времени играл с преимуществом в счёте, однако «Нефтехимик» сумел мощно перевернуть ход матча за 10 минут второго отрезка. Голы Барбера, Митякина и Хоружева превратили для «волков» 0:1 в 3:1, и, хоть Деннис Ян быстро отыграл одну шайбу, нижнекамцы сумели довести встречу до победы, а Ди в концовке забил четвёртый гол в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Ярославле играли «Локомотив» и «Торпедо». В недавнем нижегородском матче между этими командами всё решил единственный гол Бута, случившийся благодаря курьёзному рикошету от судьи, а Игорь Ларионов на пресс-конференции косвенно обвинил «Локомотив» в антихоккее.

Что ж, в ответной встрече торпедовцам удалось уколоть лидера сезона КХЛ не только словом, но и делом. Нижегородцы полностью нейтрализовали атаку «Локомотива», Иван Бочаров отразил 38 бросков, а результат подопечные Ларионова сделали во втором периоде, когда Гончарук забил в контратаке, а затем Войнов реализовал большинство. В третьем периоде ярославцы не смогли забить хотя бы один гол, а Гончарук броском в пустые ворота установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Самый яркий матч дня состоялся в Череповце. К концу первого периода «Ак Барс» уже вёл 3:1, и на второй отрезок «Северсталь» вышла с другим вратарём, чтобы перевернуть матч за 10 минут. Коростелёв, Лишка и Пилипенко оформили камбэк, а в начале третьего периода «Северсталь» уже вела в две шайбы после гола Степанова. Затем команды обменялись голами в течение 27 секунд, и при счёте 4:6 уже «Ак Барс» заменил вратаря – вместо Носова вышел Арефьев. На 55-й минуте казанцы подобрались к хозяевам вплотную, но отыграться в итоге не смогли, а Коростелёв, забив в пустые ворота, оформил дубль и установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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