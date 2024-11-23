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Результаты матчей КХЛ 23 ноября, обзор, видео голов, турнирная таблица, расписание матчей 24 ноября

Легендарный камбэк «Спартака», «Торпедо» прихлопнуло лидера сезона. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 23 ноября 2024 года
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«Куньлунь» неожиданно разделался с «Трактором», а «Северсталь» и «Ак Барс» устроили матч-концерт.

23 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко рассказываем о каждой из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Рой (Бучельников, Чехович) – 03:03 (5x4)     0:2 Яровой (Чивилёв, Рыков) – 22:19 (5x5)     0:3 Яровой (Дарьин, Чивилёв) – 37:21 (5x5)     1:3 Локтионов (Овчинников, Ружичка) – 48:19 (5x5)     1:4 Чехович (Бучельников, Барак) – 49:03 (5x5)     2:4 Порядин (Голдобин, Морозов) – 56:53 (5x5)     3:4 Овчинников (Савиков, Локтионов) – 57:44 (5x5)     4:4 Беляев (Мальцев) – 59:55 (5x5)     5:4 Морозов (Савиков) – 64:04 (3x3)    

В раннем московском матче «Спартак» принимал «Витязь». Два периода красно-белые находились не в своей тарелке, а гости увеличивали преимущество в счёте и ушли на второй перерыв, ведя 3:0. В третьем отрезке Андрей Локтионов отыграл одну шайбу, но тут же Иван Чехович восстановил комфортную разницу для «Витязя», и показалось, что исход встречи предрешён. Однако вместо безынтересной концовки зрители в «Мегаспорте» увидели один из самых крутых камбэков за всю историю КХЛ.

За 187 секунд до финальной сирены «Спартак» «горел» 1:4, а затем Порядин, Овчинников и Беляев забросили три шайбы подряд, причём сравняли счёт красно-белые за пять секунд до конца основного времени. В овертайме хозяева добили «Витязь» решающим голом Морозова и одержали яркую победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Лефевр (Фу, Кэмпбелл) – 02:08 (5x5)     1:1 Ткачёв (Кадейкин, Сикура) – 05:09 (5x4)     1:2 Шартье (Челиос, О'Реган) – 47:28 (5x5)     1:3 Дрозг (Паутов) – 55:30 (5x4)     1:4 Фу – 57:08 (en)    

В Челябинске встречались лидер Востока и аутсайдер Запада КХЛ. Результат предрешён? Ничего подобного! «Куньлунь» весь матч играл с «Трактором» как минимум на равных, а в третьем периоде подопечные Михаила Кравца совершили голевой рывок. Рурк Шартье и Ян Дрозг в большинстве обеспечили «Куньлуню» отрыв, который сегодняшний «Трактор» был не в состоянии ликвидировать. Точку в игре поставил Цзян Фу броском в пустые ворота, «драконы» неожиданно увезли из Челябинска уверенную победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Хафизуллин) – 04:46 (5x5)     1:1 Барбер (Белозёров, Сериков) – 25:38 (5x4)     2:1 Митякин (Ди, Белозёров) – 26:35 (5x4)     3:1 Хоружев (Профака) – 34:44 (5x5)     3:2 Ян (Ремпал, Хафизуллин) – 36:37 (5x5)     4:2 Ди (Пастухов) – 59:09 (en)    

«Салават Юлаев» в Нижнекамске забросил довольно быструю шайбу усилиями Алалыкина и целый период времени играл с преимуществом в счёте, однако «Нефтехимик» сумел мощно перевернуть ход матча за 10 минут второго отрезка. Голы Барбера, Митякина и Хоружева превратили для «волков» 0:1 в 3:1, и, хоть Деннис Ян быстро отыграл одну шайбу, нижнекамцы сумели довести встречу до победы, а Ди в концовке забил четвёртый гол в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Гончарук (Абрамов, Кагарлицкий) – 23:30 (5x5)     0:2 Войнов (Линч, Ларионов) – 31:58 (5x4)     0:3 Гончарук (Кагарлицкий) – 57:43 (en)    

В Ярославле играли «Локомотив» и «Торпедо». В недавнем нижегородском матче между этими командами всё решил единственный гол Бута, случившийся благодаря курьёзному рикошету от судьи, а Игорь Ларионов на пресс-конференции косвенно обвинил «Локомотив» в антихоккее.

Что ж, в ответной встрече торпедовцам удалось уколоть лидера сезона КХЛ не только словом, но и делом. Нижегородцы полностью нейтрализовали атаку «Локомотива», Иван Бочаров отразил 38 бросков, а результат подопечные Ларионова сделали во втором периоде, когда Гончарук забил в контратаке, а затем Войнов реализовал большинство. В третьем периоде ярославцы не смогли забить хотя бы один гол, а Гончарук броском в пустые ворота установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
7 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Петан (Барабанов, Миллер) – 01:52 (5x4)     1:1 Пилипенко (Ильин) – 04:45 (5x5)     1:2 Кошелев (Комков) – 14:39 (5x5)     1:3 Семёнов (Яруллин, Петан) – 18:05 (5x5)     2:3 Коростелёв (Буренов) – 29:15 (5x3)     3:3 Лишка (Коростелёв, Абросимов) – 34:43 (5x5)     4:3 Пилипенко – 38:49 (5x5)     5:3 Степанов (Иванцов, Муханов) – 44:28 (5x5)     5:4 Сафонов (Лямкин, Барабанов) – 45:00 (5x5)     6:4 Никитин (Думбадзе, Подшивалов) – 45:27 (5x5)     6:5 Яшкин (Петан, Семёнов) – 54:36 (5x5)     7:5 Коростелёв (Лишка, Абросимов) – 56:38 (en)    

Самый яркий матч дня состоялся в Череповце. К концу первого периода «Ак Барс» уже вёл 3:1, и на второй отрезок «Северсталь» вышла с другим вратарём, чтобы перевернуть матч за 10 минут. Коростелёв, Лишка и Пилипенко оформили камбэк, а в начале третьего периода «Северсталь» уже вела в две шайбы после гола Степанова. Затем команды обменялись голами в течение 27 секунд, и при счёте 4:6 уже «Ак Барс» заменил вратаря – вместо Носова вышел Арефьев. На 55-й минуте казанцы подобрались к хозяевам вплотную, но отыграться в итоге не смогли, а Коростелёв, забив в пустые ворота, оформил дубль и установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 24 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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