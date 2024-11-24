Валерий молчал три матча, но сегодня наконец-то показал себя.

Ничушкин снова в деле! Набрал три очка, а «Колорадо» разбил чемпионов НХЛ

«Колорадо» набрал хороший ход в последнее время — после не самого удачного старта, который отчасти был вызван тяжёлой кадровой ситуации, «Эвеланш» смогли исправить положение и вплотную подобраться к зоне плей-офф. Команда Джареда Беднара выиграла шесть из последних восьми матчей и в рамках продолжающейся гостевой серии заехала к действующим обладателям Кубка Стэнли из «Флориды».

«Пантеры», проигравшие два матча подряд, встретили «лавин» не очень-то и дружелюбно — уже на 52-й секунде Картер Вераге первым же броском открыл счёт, пробив Александра Георгиева. Соперники ответили в середине периода, когда Джонатан Друен, проводивший всего четвёртую игру после травмы, восстановил равновесие.

Он же сделал то же самое в начале второй двадцатиминутки, отреагировав на гол Александра Баркова незадолго до перерыва. С этого момента началось время «Колорадо» — до конца периода в воротах Сергея Бобровского побывали ещё три шайбы, на которые «Флорида» смогла ответить лишь точным броском Сэма Райнхарта.

В одном из голов «Эвеланш» поучаствовал Валерий Ничушкин — российский форвард, который совсем недавно вернулся в строй после отстранения, остался без результативных действий в своих первых трёх матчах в этом сезоне, но сегодня наконец-то набрал дебютное очко в регулярке, ассистировав Самуэлю Жирару. Ассист, впрочем, носил довольно формальный характер — Ничушкин расстался с шайбой задолго до гола канадского защитника, — но пас есть пас.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Зато в заключительном отрезке основного времени 29-летний форвард показал себя во всей красе. Болельщики в Санрайзе долгое время не видели заброшенных шайб — гол Аарона Экблада в начале третьего периода был признан нелегитимным после тренерского запроса, — и в заключительные пять минут команды подарили зрителям яркую концовку.

Она прошла со знаком «минус» для домашней публики — сначала Ничушкин вновь по-настоящему продемонстрировал свой диспетчерский талант, выдав отличную передачу на Оливера Чюлингтона, который забросил первую шайбу после перехода в «Колорадо».

А спустя полторы минуты Валерий отличился уже сам — Натан Маккиннон вывел 13-го номера на пустые ворота, и тот снял все вопросы о победителе в этой встрече, забросив первую шайбу в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Пантерз» успели ответить ещё одной шайбой до финальной сирены, однако её, естественно, оказалось недостаточно даже для овертайма. 7:4 — «Колорадо» набрал очередные два очка и забрался на седьмое место в Западной конференции, а вот «Флорида» потерпела уже третье поражение подряд и осталась на шестом месте Востока.

Будем надеяться, что теперь Ничушкин вернулся по-настоящему — дела у него и у «Эвеланш» явно пошли в гору. Неприятных историй в последние годы было предостаточно — хочется верить, что все они останутся позади.