Мичков эффектно закончил камбэк «Филадельфии»! И выиграл дуэль молодых гениев у Бедарда

Несколько лет назад главными талантами поколения в хоккее считались канадец Коннор Бедард и россиянин Матвей Мичков. По уровню таланта игроки считались вполне сопоставимыми, вот только путь Бедарда к драфту оказался выстлан ковровой дорожкой, тогда как Мичкову пришлось пройти и через препоны в системе СКА, и через санкции, лишившие его возможности выступать на международной арене. В результате на драфте, где Бедард ушёл под первым номером, Мичкова выбрали только в седьмую очередь, ну а сегодня в НХЛ состоялась первая очная дуэль двух вундеркиндов.

Бедард в этой встрече в Филадельфии был малозаметен. Лучшее время на льду среди форвардов «Чикаго», но ни голов, ни передач, ни бросков в створ, ни даже силовых приёмов. При этом два периода «Блэкхоукс» прекрасно обходились и без своей главной звезды, ведя 2:0 после 40 минут игры. Сначала Лукас Райхель отличился в контратаке.

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В середине матча Алексею Колосову забил Пэт Марун.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Филадельфия» владела значительным преимуществом всю игру, и только в третьем периоде давление «лётчиков» стало приносить плоды. На 48-й минуте Шону Кутюрье удалось-таки распечатать блистательно игравшего Петра Мразека.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а вскоре счёт уже был равным, когда отличился Ноа Кейтс. Буквально сразу же камбэк «Филадельфии» до логического завершения должен был доводить Ристолайнен, но вот что сделал Мразек.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Чикаго», благодаря игре вратаря, удаче и самоотверженной обороне, дожил до овертайма. Где наступило время Мичкова, который в основное время был немногим заметнее Бедарда. Алекс Власик подарил «Филадельфии» шанс, удалившись на первой же минуте дополнительного периода, и вот какую комбинацию разыграли лидеры «Флайерз» с выводом россиянина на решающий бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эффектная точка в матче от Мичкова, который снова возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ среди новичков. Это его 16-е очко в 19 матчах – очень неплохо для первогодки, которого постоянно воспитывает жёсткий тренер старой школы.