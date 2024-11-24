У Кросби уже 600 голов в НХЛ! Составит ли он компанию Овечкину в топ-10 снайперов?

Очередное достижение Сидни Кросби — сегодня капитан «Питтсбурга» стал 21-м игроком в истории НХЛ, забросившим 600 шайб в регулярных чемпионатах. Точный бросок 37-летнего форварда в начале второго периода помог «пингвинам» сократить отставание в домашнем матче с «Ютой».
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К несчастью для Кросби, его гол оказался для «Питтсбурга» единственным в этой игре — гости испортили канадцу большой юбилей, разгромив его команду со счётом 6:1.
Впрочем, едва ли это умаляет заслуги самого Сида, который стал всего лишь седьмым хоккеистом в истории лиги, который забросил 600 шайб в свитере одного клуба. Лидера по этому показателю вы прекрасно знаете — прямо сейчас он залечивает недавно полученную травму, после чего вновь собирается штурмовать снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Но и весь этот список выглядит очень солидно — а у Сида ещё есть шансы забраться в нём на несколько строчек выше.
Игроки, забросившие 600+ шайб за один клуб в НХЛ
|№
|Игрок
|Клуб
|Голы
|1.
|Александр Овечкин
|«Вашингтон»
|868
|2.
|Горди Хоу
|«Детройт»
|786
|3.
|Стив Айзерман
|«Детройт»
|692
|4.
|Марио Лемье
|«Питтсбург»
|690
|5.
|Джо Сакик
|«Квебек»/»Колорадо»
|625
|6.
|Бобби Халл
|«Чикаго»
|604
|7.
|Сидни Кросби
|«Питтсбург»
|600
«Питтсбург» благодаря Кросби стал всего лишь второй командой в истории НХЛ и первой не из Оригинальной Шестёрки с двумя игроками, забросившими не менее 600 шайб в её составе. И Сид смог забить юбилейный гол на льду «пингвинов» — на важности этого он сделал отдельный акцент, комментируя своё достижение в перерыве.
В общей табели о рангах Кросби также имеет все шансы забраться выше, чем находится сейчас. Сид активно стучится в двери топ-20 — и нет никаких сомнений, что он окажется там уже до конца календарного года, ведь от Яри Курри его отделяет всего одна заброшенная шайба.
Лучшие снайперы в истории НХЛ
|№
|Игрок
|Голы
|1.
|Уэйн Гретцки
|894
|2.
|Александр Овечкин
|868
|3.
|Горди Хоу
|801
|4.
|Яромир Ягр
|766
|5.
|Бретт Халл
|741
|6.
|Марсель Дионн
|731
|7.
|Фил Эспозито
|717
|8.
|Майк Гартнер
|708
|9.
|Марк Мессье
|694
|10
|Стив Айзерман
|692
|11.
|Марио Лемье
|690
|12.
|Теэму Селянне
|684
|13.
|Люк Робитайл
|668
|14.
|Брэндан Шэнахан
|656
|15.
|Дейв Андрейчук
|640
|16.
|Джо Сакик
|625
|17.
|Джером Игинла
|625
|18.
|Бобби Халл
|610
|19.
|Дино Сисарелли
|608
|20.
|Яри Курри
|601
|21.
|Сидни Кросби
|600
К концу сезона Кросби вполне может обогнать Игинлу и Сакика, а вот его дальнейшее продвижение будет зависеть от его здоровья. В своё время Сид пропустил большое количество матчей, из-за чего в том числе и в этой таблице находится далеко не так высоко, как уже мог бы. А к началу следующего сезона ему будет уже 38 лет — сохранять форму в таком возрасте становится всё сложнее, особенно при учёте истории травм канадца.
Если легенда «Питтсбурга» сможет доиграть хотя бы до 40 лет, то вполне возможно его появление и в топ-10 — в конце концов, в прошлом сезоне он выдал одно из лучших снайперских выступлений в карьере, забросив 42 шайбы, а в этом уже забил восемь раз за 23 матча. Так что почему бы и не замахнуться ещё на сотню голов?
До Гретцки в этом списке Сид, очевидно, уже не доберётся, зато после сегодняшней игры он составил ему компанию в другом «клубе», где до этого был только Величайший — Кросби стал вторым игроком в истории НХЛ, в активе которого есть не менее 600 голов, 1600 очков, трёх Кубков Стэнли и двух «Конн Смайтов». Очень солидный набор.
87-й номер остаётся одним из небольших лучиков света для «Питтсбурга», который продолжает падение в общей таблице. И до тех пор, пока Малыш Сид не перестанет быть «пингвином», у болельщиков команды будут появляться поводы для радости.