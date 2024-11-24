У Кросби уже 600 голов в НХЛ! Составит ли он компанию Овечкину в топ-10 снайперов?

Очередное достижение Сидни Кросби — сегодня капитан «Питтсбурга» стал 21-м игроком в истории НХЛ, забросившим 600 шайб в регулярных чемпионатах. Точный бросок 37-летнего форварда в начале второго периода помог «пингвинам» сократить отставание в домашнем матче с «Ютой».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

К несчастью для Кросби, его гол оказался для «Питтсбурга» единственным в этой игре — гости испортили канадцу большой юбилей, разгромив его команду со счётом 6:1.

Впрочем, едва ли это умаляет заслуги самого Сида, который стал всего лишь седьмым хоккеистом в истории лиги, который забросил 600 шайб в свитере одного клуба. Лидера по этому показателю вы прекрасно знаете — прямо сейчас он залечивает недавно полученную травму, после чего вновь собирается штурмовать снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Но и весь этот список выглядит очень солидно — а у Сида ещё есть шансы забраться в нём на несколько строчек выше.

Игроки, забросившие 600+ шайб за один клуб в НХЛ

№ Игрок Клуб Голы 1. Александр Овечкин «Вашингтон» 868 2. Горди Хоу «Детройт» 786 3. Стив Айзерман «Детройт» 692 4. Марио Лемье «Питтсбург» 690 5. Джо Сакик «Квебек»/»Колорадо» 625 6. Бобби Халл «Чикаго» 604 7. Сидни Кросби «Питтсбург» 600

«Питтсбург» благодаря Кросби стал всего лишь второй командой в истории НХЛ и первой не из Оригинальной Шестёрки с двумя игроками, забросившими не менее 600 шайб в её составе. И Сид смог забить юбилейный гол на льду «пингвинов» — на важности этого он сделал отдельный акцент, комментируя своё достижение в перерыве.

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В общей табели о рангах Кросби также имеет все шансы забраться выше, чем находится сейчас. Сид активно стучится в двери топ-20 — и нет никаких сомнений, что он окажется там уже до конца календарного года, ведь от Яри Курри его отделяет всего одна заброшенная шайба.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

№ Игрок Голы 1. Уэйн Гретцки 894 2. Александр Овечкин 868 3. Горди Хоу 801 4. Яромир Ягр 766 5. Бретт Халл 741 6. Марсель Дионн 731 7. Фил Эспозито 717 8. Майк Гартнер 708 9. Марк Мессье 694 10 Стив Айзерман 692 11. Марио Лемье 690 12. Теэму Селянне 684 13. Люк Робитайл 668 14. Брэндан Шэнахан 656 15. Дейв Андрейчук 640 16. Джо Сакик 625 17. Джером Игинла 625 18. Бобби Халл 610 19. Дино Сисарелли 608 20. Яри Курри 601 21. Сидни Кросби 600

К концу сезона Кросби вполне может обогнать Игинлу и Сакика, а вот его дальнейшее продвижение будет зависеть от его здоровья. В своё время Сид пропустил большое количество матчей, из-за чего в том числе и в этой таблице находится далеко не так высоко, как уже мог бы. А к началу следующего сезона ему будет уже 38 лет — сохранять форму в таком возрасте становится всё сложнее, особенно при учёте истории травм канадца.

Если легенда «Питтсбурга» сможет доиграть хотя бы до 40 лет, то вполне возможно его появление и в топ-10 — в конце концов, в прошлом сезоне он выдал одно из лучших снайперских выступлений в карьере, забросив 42 шайбы, а в этом уже забил восемь раз за 23 матча. Так что почему бы и не замахнуться ещё на сотню голов?

До Гретцки в этом списке Сид, очевидно, уже не доберётся, зато после сегодняшней игры он составил ему компанию в другом «клубе», где до этого был только Величайший — Кросби стал вторым игроком в истории НХЛ, в активе которого есть не менее 600 голов, 1600 очков, трёх Кубков Стэнли и двух «Конн Смайтов». Очень солидный набор.

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87-й номер остаётся одним из небольших лучиков света для «Питтсбурга», который продолжает падение в общей таблице. И до тех пор, пока Малыш Сид не перестанет быть «пингвином», у болельщиков команды будут появляться поводы для радости.