Мощная революция в «Авангарде» по ходу сезона. Что, почему и для чего?

«Авангард» — главный хедлайнер первой трети сезона КХЛ. Сначала омичи удивляли только отвратительными результатами, быстро отправившими топ-клуб из Омска на дно таблицы Востока, но эффект реакции на эти результаты оказался гораздо мощнее. Ведь «ястребы» устроили тотальную перестройку прямо по ходу регулярки, с которой по масштабам сравнится далеко не каждое межсезонье.

Начали в Омске с головы. Ещё 13 октября у «Авангарда» появился новый председатель Совета директоров – Евгений Кожевников. Чуть ранее поста генерального менеджера лишился Антон Курьянов, и. о. этой должности стал работавший до этого спортдиректором Евгений Забуга, но совсем скоро мы узнали, что за селекционные шаги в «Авангарде» теперь отвечает лично Кожевников – руководитель амбициозный, деятельный и, как показывают некоторые сделки, имеющий определённые рычаги влияния. Ноябрьский трансферный бум «Авангарда» — это дело рук Кожевникова, сразу отказавшегося от идеи повременить с кадровой революцией до лета.

Странным и необычным массовую закупку омичей в конце осени делает только её тайминг. Действительно, весьма непривычно, когда ноябрьская трансферная кампания оказывается масштабнее, чем весенне-летняя. Но какое до этого дело новому боссу «Авангарда»? Он принял команду в весьма плачевном состоянии и сразу перешёл к действиям, стремясь исправить ошибки прошлого руководства, прямо скажем, завалившего подготовку «ястребов» к сезону. К тому же всё в порядке с бюджетом, есть деньги и обменные ресурсы, в регулярке ещё играть и играть – вот Кожевников и начал действовать.

За полтора месяца с момента появления у омского клуба нового главы «Авангард» совершил вот какие сделки на вход.

Вратарь: Никита Серебряков

Защитники: Алекс Грант, Райан Меркли, Егор Воронков

Нападающие: Николай Прохоркин, Матвей Заседа, Илья Каблуков, Наиль Якупов, Майкл Маклауд, Эмиль Галимов

Натурально половина команды! Особенно если добавить к этому списку Райана Спунера, подписанного в сентябре. И это ведь ещё не всё – официальные соцсети «Авангарда» прямо утверждают, что «продолжение следует».

Наиль Якупов и Николай Прохоркин Фото: hawk.ru

Понятно, что со стороны всё это многим напоминает хаотичные, судорожные движения. А некоторые сделки выглядят и вовсе невыгодно для «Авангарда»: тех же Якупова и Меркли можно было подписывать летом, а не выкупать сейчас из «Куньлуня», Спунер, Прохоркин, Каблуков с мая находились на рынке и могли бы к ноябрю быть в нормальной физической форме.

Но тут нужно понимать, что новый босс «Авангарда» пришёл и начал всё сначала. Летние промахи в селекции к Кожевникову никакого отношения не имеют, сейчас он фактически собирает новую команду и делает это так, как считает нужным. И, в принципе, все трансферы «ястребов» нетрудно объяснить.

Серебряков призван усилить вратарскую линию «ястребов», где в последнее время просто нет альтернативы Павлу Хомченко. Который не железный и не всегда стабильный. Михаил Бердин (ещё одна ошибка прошлого руководства «Авангарда», если учитывать размер компенсации за него) даже никак не может начать тренироваться в полную силу, а Проскуряков в силу возраста уже не тянет роль полноценного бэкапа.

Маклауд — это первый центр команды. Вероятно, лучший вариант, который мог найти «Авангард» после внезапного отъезда Линдена Вея, даже с учётом всех бытовых проблем Маклауда.

Якупов и Каблуков — сделки для укрепления раздевалки. Очевидно, что Дамиру Шарипзянову тяжело держать команду в узде в нынешнем сложнейшем сезоне, к тому же капитан «Авангарда» и сам серьёзно просел в качестве игры. А Якупов и Каблуков выигрывали с «ястребами» Кубок Гагарина, причём их слова имели серьёзный вес в раздевалке даже при наличии Ковальчука. Впрочем, Наиль-то уж точно способен помочь омичам и в чисто хоккейном смысле.

Подписание Заседы – это завершение давней истории, имиджевый вопрос для «Авангарда», при этом Матвей в первых матчах показал, что способен приносить пользу «ястребам» как минимум своим отличным броском. Галимов – довесок от СКА в сделке по Серебрякову, который можно рассматривать как укрепление глубины атаки.

Прохоркин – железный второй центр, Воронков – крепкий и недорогой защитник-домосед. Грант и Меркли – атакующие защитники под большинство, эта позиция провисла у «Авангарда» после провала Дица и серьёзной просадки Шарипзянова. Не совсем логично, конечно, что в лице Гранта и Меркли «ястребы» подписали двух дефов-легионеров с похожим функционалом. С другой стороны, травматичность Алекса – не секрет, и в «Авангарде» он уже успел во второй раз отправиться на больничный.

Материалы по теме Генеральный директор «Авангарда» рассказал о последних трансферах клуба

Конечно, то, что в целом происходит в омском клубе в нынешнем сезоне – это ненормально. С другой стороны, как уже сказано, нельзя не принимать во внимание смену главы клуба, которая произвела эффект водораздела. «Авангард» Кожевникова начал формироваться только где-то в конце октября, и формирование это продолжается.

Так уж получилось, такова реальность омского клуба в нынешнем сезоне.

Ещё будут трансферы, ещё будут перемены другого характера. Так, ни для кого не секрет, что «Авангард» активно ищет нового главного тренера, причём иностранца. Несколько вариантов уже сорвались, а прямо сейчас наиболее реальный кандидат – Джей Вудкрофт. Канадский специалист, год назад уволенный с поста рулевого «Эдмонтона».

Весьма вероятно и то, что в «Авангарде» появится новый главный по селекционной части. Генменеджер или спортивный директор – название должности не столь важно. В последние дни слухи активно отправляют в Омск на этот пост Сергея Гомоляко.

Безусловно, будут ещё и сделки на выход. С возвращением в строй Владимира Ткачёва «Авангард» превысит потолок зарплат, так что необходима чистка платёжки. Один важный шаг в этом направлении сделан – Омск расстался с 65-миллионным Дарреном Дицем, причём обошёлся без выплаты компенсации, сумма которой тоже пошла бы под «кепку». Но этого недостаточно. Кроме того, после сделки по Меркли у «Авангарда» стало шесть легионеров вместо положенных пяти. В теории, конечно, можно ни с кем не расставаться, учитывая, что тот же Грант вряд ли способен играть без замен, а его функции дублируются экс-защитником «Куньлуня». Но сможет ли «Авангард» держать шесть легионеров именно с точки зрения потолка зарплат? Это зависит от сроков возвращения Ткачёва, но если что, то главные кандидаты на выход из иностранцев — это 50-миллионный Касселс и 45-миллионный Спунер. Причём именно позиции последнего сейчас выглядят слабее. Райан практически бесполезен вне первой тройки и большинства, тогда как Коул значительно более хорош в роли чистого центра, выполняет намного больше работы на льду, да ещё и прибавил по всем параметрам в последних матчах.

К чему приведёт «Авангард» такая массовая замена коней на переправе? Покажет время. Евгений Кожевников обязательно выступит в прессе, когда закончит свою революцию, но оценить его задумку можно будет только в 2025 году, когда обновлённый «Авангард» либо превратится в прекрасного лебедя, либо покажет, что все телодвижения были пустой тратой сил и денег.

А, кстати, весной «ястребам» придётся начинать всё по новой, ведь у подавляющего большинства новичков контракты действуют лишь до конца мая. Но это будет уже другая история, о которой в Омске сейчас вряд ли думают, пытаясь спасти текущий сезон.