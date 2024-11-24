У «Ак Барса» проблемы. Потеряли двух вратарей за игру и в следующем матче пропустили 9 раз

Матч в Череповце между «Северсталью» и «Ак Барсом» получился на редкость результативным. И если от команды Андрея Козырева мы привыкли видеть безбашенный хоккей без оглядки на ворота, то вот Казань даже при Анваре Гатиятулине считается вотчиной прагматичного стиля.

Только вот «веселье» в стане зелёно-бело-красных скорее вынужденное. По итогам игры с «Нефтехимиком» в лазарет отправились оба вратаря основы «Ак Барса» – и Тимур Билялов, и Амир Мифтахов. В результате на выездную серию казанцы отправились с потрясающим воображение дуэтом голкиперов Глеб Носов — Максим Арефьев, у которых перед стартовым вбрасыванием в эту субботу на двоих было 122 минуты в КХЛ.

Семь голов «Ак Барс» не пропускал с 3 февраля 2023 года – тогда оборону казанцев разрывали горячие ребята из СКА. Но одно дело попасть под голевую перестрелку в матче со звёздной командой Романа Ротенберга. И совсем другое – влететь под «Северсталь». К тому же чисто технически подопечные Анвара Гатиятулина и вовсе пропустили девять шайб. Один гол череповчан отменили в первом периоде из-за удара по шайбе ногой, второй — в следующей двадцатиминутке из-за паса рукой. Так что, если бы не судейская бригада Юрий Оскирко – Владимир Мочалов, итоговый счёт в Череповце выглядел бы для трёхкратных обладателей Кубка Гагарина совсем уже неприличным. Только вот, хотя претензии к полевым игрокам по поводу халатной игры в обороне будут по делу, ключевая причина неудачи – вратарская линия.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Тимур Билялов получил травму паха в предыдущей встрече и пропустит ориентировочно две недели. Амир Мифтахов приболел ещё накануне перед игрой с «Нефтехимиком». Вынужденно вышел на лёд после того, как продолжать встречу не мог, Тимур, но дальше рисковать здоровьем вратаря в клубе были не намерены. Вот и вышло так, что защищать ворота пришлось ребятам из ВХЛ – Глебу Носову и Максиму Арефьеву. Оба были экстренно вызваны из «Барса» в основу. Сказать, что Носов провалил игру с «Северсталью», будет несправедливо. Парень делал всё, что мог. Вопросы скорее к Гатиятулину – по всем статистическим показателям Арефьев лучше Носова. Максим сыграл в этом сезоне в ВХЛ 21 матч, Глеб – только шесть. У Арефьева показатель отраженных бросков 91,5% против 90,3% у Носова. В среднем за матч Максим пропускает 2,61 шайбу, в то время как Глеб – 2,91.

Единственной причиной поставить в ворота именно Носова был опыт игры в КХЛ. Хотя какой тут опыт… 122 минуты за карьеру, всего один полный матч и пять выходов на замену. Подобным доверием 24-летнего вратаря одарил Магнитогорск. Прошлый сезон Глеб полностью провёл в ВХЛ за «Югру», причём даже там не был первым номером – только 16 сыгранных встреч. Так что куда логичнее для тренерского штаба казанцев было выставить в Череповце прогрессирующего из года в год в рамках своей же системы Арефьева, но дебют в лиге 21-летнего хоккеиста отложили до того момента, как в ворота казанцев залетела уже шестая шайба. И это если считать только те, что записаны в протокол официально. Зато на счету Максима условный «сухарь». За 14 минут в концовке встречи Арефьев отразил девять бросков и излучал хотя бы какую-то уверенность на фоне происходящей вакханалии.

Максим Арефьев Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Интересно, что вратарская беда приходит в Казань второй год подряд. Мало какой клуб КХЛ в принципе может похвастаться такой бригадой, как «Ак Барс», когда в воротах играют два собственных воспитанника элитного (в реалиях современной КХЛ) уровня. Причём выбор первого номера между Тимуром Биляловым и Амиром Мифтаховым с каждым сезоном всё менее очевиден. На старте текущего чемпионата Анвар Гатиятулин и вовсе объявил, что отказывается от деления вратарей по статусу, и старался максимально дозировать игровое время между Тимуром и Амиром. Подобная практика должна была держать ребят в тонусе, но вместе с тем и не допускать чрезмерной нагрузки, а вместе с ней и риска получить травму. Ведь у «Ак Барса» уже был печальный опыт прошлого сезона, когда ещё летом выбыл Мифтахов, а затем на пару недель – и Билялов. Позицию первого номера вынужденно занял Артур Ахтямов.

Всем бы такого третьего вратаря! Ахтямов здорово помог основе в трудный момент, после чего вернулся в «Нефтяник» и взял с Альметьевском плей-офф ВХЛ. Кулуарно поговаривали, что Артур не стремился покидать родную систему, однако он явно перерос фарм и хотел понять, может ли рассчитывать на постоянное место в «Ак Барсе». При живых Билялове и Мифтахове – едва ли реально, поэтому сейчас Ахтямов играет в АХЛ за «Торонто Марлис». У него неплохая статистика, в клубе обсуждается даже вызов в НХЛ хотя бы на несколько встреч. Интересно, что и сменщик у Артура из числа воспитанников казанской школы. Вячеслав Пекса несколько лет тащил в МХЛ «Ирбис», провёл полный сезон за «Барс», но в КХЛ его раздели всего на один матч, да и то в качестве запасного.

Прямо сейчас Анвару Гатиятулину и Марату Валиуллину (генеральному менеджеру клуба) не до жиру – рады были бы и Пексе. Только вот ни Вячеслав, ни тем более Артур не захотят возвращаться в Казань тушить возникший пожар на пару матчей, чтобы затем снова отправиться в низшие лиги. Вот и пришлось искать вратарей из тех, кто был под рукой, причем с учётом того, чтобы и «Барс» с «Ирбисом» совсем без голкиперов не оставить. В МХЛ у Казани смена поколений – в заявке есть даже 16-летний Игорь Сабурин, хоть он пока и не провёл в лиге ни одной встречи. Основной вратарь молодёжки Максим Коновалов, которого перевели в столицу Татарстана из Альметьевска в межсезонье, весьма неплох, и всё же 18-летнему парню ворота главной команды республики не доверили, как и другому Максиму, игравшему за «Ирбис» в прошлом сезоне.

Только вот если к игре с ЦСКА не оправится Мифтахов, придётся ставить Арефьева, звонить Коновалову. Вспоминать про третьего резервного – Булата Мухамова. В соцсетях и вовсе вспомнили как в коронавирусный год из-за проблем с тестами запасным вратарём в игре с «Йокеритом» заявили нападающего Дмитрия Кателевского. Совсем пустыми ворота «Ак Барса» не останутся, но рассчитывать на реванш за чувствительное поражение в Казани (0:3) в такой ситуации будет явно не просто.