Топ-события понедельника: «Ньюкасл» — «Вест Хэм», много хоккея и баскетбол

Посмотреть все события 25 ноября в Матч-центре
- 🏀 2:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Юта», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 19:30: «Северсталь» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «Спартак» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «Сочи» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: ЦСКА — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 23:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 12-й тур
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Время в материале указано по Москве.
🏀 2:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: хозяева впервые в сезоне выиграют второй матч подряд?
Для «Филадельфии Сиксерс» старт сезона-2024/2025 является одним из худших в истории. Команда победила лишь в трёх матчах из 15, а добыты они были в играх с не самыми сильными оппонентами – «Индианой», «Шарлотт» и «Бруклином». Клуб снова потерял из-за травм лидеров Джоэла Эмбиида и Пола Джорджа. Остаётся отдуваться Тайризу Макси. В Пенсильванию пожалует «Лос-Анджелес Клипперс» с четырьмя победами подряд в НБА. «Парусники» в отличной форме, сумеет ли Джеймс Харден продлить серию или же «Фила» покажет зубы?
🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Юта», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: Никита Гребёнкин наберёт первое очко в НХЛ?
Несмотря на то что «Торонто» обескровлен потерей лидеров, команда идёт на первом месте в Атлантическом дивизионе. Но это отличная возможность проявить себя ближайшему резерву, в который входит и Никита Гребёнкин, который провёл очень хороший первый матч в лиге. Укрепит ли лидерство «Торонто» в своём дивизионе?
🏒 19:30: «Северсталь» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: одержит ли «Северсталь» третью победу подряд?
«Северсталь» провела блестящий матч с «Ак Барсом», отыгравшись с 1:3 и забросив семь шайб одному из лидеров Востока. «Салават» угодил в небольшой кризис – команда проиграла два матча из трёх и ни разу не победила в основное время. Потеря Джоша Ливо сказывается на уфимцах, сумеют ли другие легионеры проявить себя?
🏒 19:30: «Спартак» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: ждать «верховой» матч?
«Спартак» и «Торпедо» — одни из главных адептов атакующего хоккея в КХЛ. «Торпедо» в недавней встрече победило лидера лиги «Локомотив» и немного оторвалось от «Витязя», который поджимает соперников в борьбе за плей-офф. В этом сезоне команды провели один очный матч, который выиграл «Спартак» — ждать ли реванша от нижегородцев?
🏒 19:30: «Сочи» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: выиграет ли Павел Зубов первый матч в качестве главного тренера «Лады»?
Тренерская перестановка в Тольятти не дала успеха – команда проиграла три раза подряд, ни разу за матч не забросив больше одной шайбы. Сочинцы пока тоже звёзд с неба не хватают, а в последней встрече с «Сибирью» упустили преимущество в две шайбы. Новичок команды Александр Хохлачёв набрал первое очко за новую команду уже на второй минуте, ждать ли первой шайбы?
🏒 19:30: ЦСКА — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: дадут ли отдохнуть Ивану Просветову?
Иван Просветов преодолел волну критики, выдал внушительную «сухую» серию, но в матче с «Трактором» пропустил пять шайб и был заменён по ходу третьего периода. На ЦСКА поражение особо никак не сказалось – команда продолжает идти в группе лидеров. «Ак Барс» же действительно настигла проблема с вратарями – Билялов и Мифтахов выбыли на неопределённое время. Для казанцев это приговор?
⚽️ 23:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 12-й тур
Интрига: поднимется ли «Ньюкасл» на шестое место в таблице АПЛ?
«Ньюкасл» и «Вест Хэм» закроют программу 12-го тура АПЛ. Хозяева одержали две победы перед международной паузой. Они обыграли «Арсенал» (1:0) и «Ноттингем Форест» (1:0). Оба этих клуба сейчас находятся в таблице выше, чем команда Эдди Хау. Если «Ньюкасл» победит в ближайшем матче, то обойдёт, к примеру, «Астон Виллу» и «Тоттенхэм». Тогда он окажется на шестом месте в таблице. Неплохая мотивация! А вот «Вест Хэм» пока находится недалеко от зоны вылета — в четырёх очках. Команда одержала всего одну победу в четырёх предыдущих турах. 4:3, 2:2, 1:5 — результаты трёх предыдущих встреч с участием «Ньюкасла» и «Вест Хэма». Как видим, соперники радуют большим количеством голов. Как будет на этот раз?