Топ-события понедельника: «Ньюкасл» — «Вест Хэм», много хоккея и баскетбол

Начинаем рабочую неделю со спорта: АПЛ, Гребёнкин в погоне за первым очком в сезоне НХЛ, «Спартак» — «Торпедо» и ЦСКА — «Ак Барс» в КХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: хозяева впервые в сезоне выиграют второй матч подряд?

Для «Филадельфии Сиксерс» старт сезона-2024/2025 является одним из худших в истории. Команда победила лишь в трёх матчах из 15, а добыты они были в играх с не самыми сильными оппонентами – «Индианой», «Шарлотт» и «Бруклином». Клуб снова потерял из-за травм лидеров Джоэла Эмбиида и Пола Джорджа. Остаётся отдуваться Тайризу Макси. В Пенсильванию пожалует «Лос-Анджелес Клипперс» с четырьмя победами подряд в НБА. «Парусники» в отличной форме, сумеет ли Джеймс Харден продлить серию или же «Фила» покажет зубы?

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Юта», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 25 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Юта Солт-Лейк-Сити Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Никита Гребёнкин наберёт первое очко в НХЛ?

Несмотря на то что «Торонто» обескровлен потерей лидеров, команда идёт на первом месте в Атлантическом дивизионе. Но это отличная возможность проявить себя ближайшему резерву, в который входит и Никита Гребёнкин, который провёл очень хороший первый матч в лиге. Укрепит ли лидерство «Торонто» в своём дивизионе?

🏒 19:30: «Северсталь» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержит ли «Северсталь» третью победу подряд?

«Северсталь» провела блестящий матч с «Ак Барсом», отыгравшись с 1:3 и забросив семь шайб одному из лидеров Востока. «Салават» угодил в небольшой кризис – команда проиграла два матча из трёх и ни разу не победила в основное время. Потеря Джоша Ливо сказывается на уфимцах, сумеют ли другие легионеры проявить себя?

Козлов — о поражении от «Нефтехимика»: Главный тренер «Салавата Юлаева» высказался о поражении от «Нефтехимика»

🏒 19:30: «Спартак» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ждать «верховой» матч?

«Спартак» и «Торпедо» — одни из главных адептов атакующего хоккея в КХЛ. «Торпедо» в недавней встрече победило лидера лиги «Локомотив» и немного оторвалось от «Витязя», который поджимает соперников в борьбе за плей-офф. В этом сезоне команды провели один очный матч, который выиграл «Спартак» — ждать ли реванша от нижегородцев?

Лидер «Торпедо» — о матче с «Локомотивом»: Автор дубля в матче с «Локомотивом» Сергей Гончарук посвятил победу маме

🏒 19:30: «Сочи» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: выиграет ли Павел Зубов первый матч в качестве главного тренера «Лады»?

Тренерская перестановка в Тольятти не дала успеха – команда проиграла три раза подряд, ни разу за матч не забросив больше одной шайбы. Сочинцы пока тоже звёзд с неба не хватают, а в последней встрече с «Сибирью» упустили преимущество в две шайбы. Новичок команды Александр Хохлачёв набрал первое очко за новую команду уже на второй минуте, ждать ли первой шайбы?

Губернатор Самарской области раскритиковал тренировочное оборудование «Лады»: В соцсети губернатора Федорищева появилось сообщение с критикой условий тренировок «Лады»

🏒 19:30: ЦСКА — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: дадут ли отдохнуть Ивану Просветову?

Иван Просветов преодолел волну критики, выдал внушительную «сухую» серию, но в матче с «Трактором» пропустил пять шайб и был заменён по ходу третьего периода. На ЦСКА поражение особо никак не сказалось – команда продолжает идти в группе лидеров. «Ак Барс» же действительно настигла проблема с вратарями – Билялов и Мифтахов выбыли на неопределённое время. Для казанцев это приговор?

Фетисов эмоционально высказался о ЦСКА: Вячеслав Фетисов заявил, что нынешний ЦСКА для него чужой

⚽️ 23:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 12-й тур

Интрига: поднимется ли «Ньюкасл» на шестое место в таблице АПЛ?

«Ньюкасл» и «Вест Хэм» закроют программу 12-го тура АПЛ. Хозяева одержали две победы перед международной паузой. Они обыграли «Арсенал» (1:0) и «Ноттингем Форест» (1:0). Оба этих клуба сейчас находятся в таблице выше, чем команда Эдди Хау. Если «Ньюкасл» победит в ближайшем матче, то обойдёт, к примеру, «Астон Виллу» и «Тоттенхэм». Тогда он окажется на шестом месте в таблице. Неплохая мотивация! А вот «Вест Хэм» пока находится недалеко от зоны вылета — в четырёх очках. Команда одержала всего одну победу в четырёх предыдущих турах. 4:3, 2:2, 1:5 — результаты трёх предыдущих встреч с участием «Ньюкасла» и «Вест Хэма». Как видим, соперники радуют большим количеством голов. Как будет на этот раз?