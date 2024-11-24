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Результаты матчей КХЛ 24 ноября 2024 года, обзор, видео голов, расписание матчей 25 ноября

«Авангард» вернулся в зону плей-офф, сместив оттуда «Сибирь». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 24 ноября 2024 года
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«Адмирал» перестрелял «Амур», «Автомобилист» подобрался ближе к «Трактору».

24 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Талалуев (Ли, Ли) – 01:50 (5x5)     0:2 Дюрандо (Слепец) – 19:58 (5x5)     1:2 Старков (Шулак, Шэн) – 32:39 (5x5)     2:2 Петухов (Старков, Гутик) – 40:06 (5x4)     2:3 Грачёв (Ли, Бродхёрст) – 43:03 (5x4)     3:3 Сошников (Петухов, Шулак) – 45:25 (5x5)     4:3 Фьоре (Завгородний, Солянников) – 46:44 (5x5)     5:3 Сошников (Родевальд, Петухов) – 59:59 (en)    

Хабаровчане подошли к дальневосточному дерби в хорошем настроении — несколько дней назад они наконец-то прервали затяжную серию поражений из 14 матчей и хотели развить успех. В первом периоде на это был явный намёк — в стартовые 20 минут уложились сразу две шайбы «тигров».

Но затем хозяева исправили положение — в середине второго периода «Адмирал» отыграл одну шайбу, а через шесть секунд после начала третьего и вовсе сравнял счёт. «Амур» быстро вернул себе преимущество, однако затем на льду солировали подопечные Леонида Тамбиева — уже через три с половиной минуты «моряки» вели со счётом 4:3, а за секунду до финальной сирены поставили точку во встрече.

5:3 — «Адмирал» укрепился в зоне плей-офф, а вот «Амуру» к восьмёрке подобраться не удалось.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Юров (Минулин) – 05:36 (5x5)     2:0 Вовченко (Гераськин, Орехов) – 18:51 (5x5)     2:1 Яковлев (Коротков, Широков) – 30:30 (5x5)     3:1 Зернов (Канцеров) – 54:28 (5x5)    

Это была уже третья встреча соперников в сезоне. Первая осталась за «Сибирью», вторая — за «Металлургом». Сегодня «сталевары» довольно быстро взяли инициативу в свои руки — на первый перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу хозяев. По одной шайбе на свой счёт записали вернувшийся в строй после трёх пропущенных матчей Данила Юров и Даниил Вовченко, не забивавший больше месяца.

Форвард новосибирцев Алексей Яковлев, который также в предыдущий раз отличался в октябре, в середине второго периода одну шайбу отыграл, но на большее подопечных Вадима Епанчинцева в этой игре не хватило.

Победная серия «Сибири» состояла из одного матча — в заключительной трети Денис Зернов забросил третью шайбу в ворота гостей и установил окончательный счёт встречи. 3:1 — в личном противостоянии этого сезона вперёд выходит «Металлург».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Николишин (Сетдиков) – 06:16 (5x5)     2:0 Бекетаев (Бутенко) – 38:05 (5x5)     2:1 Прохоркин (Якупов, Игумнов) – 46:50 (5x5)     2:2 Прохоркин (Шарипзянов) – 59:22 (6x5)     2:3 Касселс (Гуляев, Галимов) – 61:13 (3x3)    

Дебют Никиты Серебрякова в «Авангарде» начался не лучшим образом — новичок омичей пропустил уже со второго броска. Экс-игрок «ястребов» Иван Николишин огорчил бывшую команду, открыв счёт после красивой комбинации. Второй гол «Барыса» получился не менее красивым — защитник казахстанцев Адиль Бекетаев раздел оборону гостей и переиграл Серебрякова, поставив соперника в крайне неудобное положение перед третьим периодом.

Ещё до середины заключительной трети основного времени Николай Прохоркин отыграл одну шайбу. Он же и стал героем для команды Сергея Звягина, восстановив равновесие всего за 38 секунд до сирены, которая ознаменовала уход в овертайм.

Всё закончилось через минуту — решающий гол забил Коул Касселс, который забросил первую шайбу за «Авангард» в самый необходимый для этого момент. 3:2 — «ястребы» совершили впечатляющий камбэк и вернулись в зону плей-офф, выбив оттуда соседей из «Сибири».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Осипов (Мэйсек, Да Коста) – 01:07 (5x4)     1:1 Волков (Лайл) – 05:01 (5x4)     2:1 Лайл (Шипачёв) – 25:50 (5x4)     2:2 Обидин (Зборовский, Кузнецов) – 54:23 (5x5)     2:3 Хрипунов (Зборовский) – 64:46 (3x3)    

Соперники довольно быстро обменялись заброшенными шайбами, подарив зрителям надежду на результативный матч. Обе шайбы были заброшены в большинстве — «Автомобилист» открыл счёт уже в начале второй минуты усилиями Максима Осипова, а через четыре минуты «Динамо» ответило точным броском Александра Волкова.

Во второй двадцатиминутке Брэди Лайл, который помог отличиться Волкову, забросил сам — и также сделал это при розыгрыше лишнего, оформив преимущество для «зубров». А в третьем периоде болельщики всё-таки увидели гол в равных составах — к несчастью для домашних трибун, это был гол Андрея Обидина, который чуть более чем за пять минут до конца основного времени вновь восстановил равновесие и перевёл игру в овертайм.

Пяти дополнительных минут для определения победителя тоже могло не хватить, однако за 16 секунд до конца екатеринбуржцы всё-таки вырвали победу — Сергей Зборовский и Степан Хрипунов закружили оборону минчан, и последний нанёс решающий бросок. 3:2 — «Автомобилист» пользуется осечкой «Трактора» и подбирается к челябинцам на расстояние трёх очков при игре в запасе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

Матчи 25 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Лада
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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