«Авангард» вернулся в зону плей-офф, сместив оттуда «Сибирь». Итоги дня в КХЛ

24 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Подводим их итоги.
Хабаровчане подошли к дальневосточному дерби в хорошем настроении — несколько дней назад они наконец-то прервали затяжную серию поражений из 14 матчей и хотели развить успех. В первом периоде на это был явный намёк — в стартовые 20 минут уложились сразу две шайбы «тигров».
Но затем хозяева исправили положение — в середине второго периода «Адмирал» отыграл одну шайбу, а через шесть секунд после начала третьего и вовсе сравнял счёт. «Амур» быстро вернул себе преимущество, однако затем на льду солировали подопечные Леонида Тамбиева — уже через три с половиной минуты «моряки» вели со счётом 4:3, а за секунду до финальной сирены поставили точку во встрече.
5:3 — «Адмирал» укрепился в зоне плей-офф, а вот «Амуру» к восьмёрке подобраться не удалось.
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Это была уже третья встреча соперников в сезоне. Первая осталась за «Сибирью», вторая — за «Металлургом». Сегодня «сталевары» довольно быстро взяли инициативу в свои руки — на первый перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу хозяев. По одной шайбе на свой счёт записали вернувшийся в строй после трёх пропущенных матчей Данила Юров и Даниил Вовченко, не забивавший больше месяца.
Форвард новосибирцев Алексей Яковлев, который также в предыдущий раз отличался в октябре, в середине второго периода одну шайбу отыграл, но на большее подопечных Вадима Епанчинцева в этой игре не хватило.
Победная серия «Сибири» состояла из одного матча — в заключительной трети Денис Зернов забросил третью шайбу в ворота гостей и установил окончательный счёт встречи. 3:1 — в личном противостоянии этого сезона вперёд выходит «Металлург».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.
Дебют Никиты Серебрякова в «Авангарде» начался не лучшим образом — новичок омичей пропустил уже со второго броска. Экс-игрок «ястребов» Иван Николишин огорчил бывшую команду, открыв счёт после красивой комбинации. Второй гол «Барыса» получился не менее красивым — защитник казахстанцев Адиль Бекетаев раздел оборону гостей и переиграл Серебрякова, поставив соперника в крайне неудобное положение перед третьим периодом.
Ещё до середины заключительной трети основного времени Николай Прохоркин отыграл одну шайбу. Он же и стал героем для команды Сергея Звягина, восстановив равновесие всего за 38 секунд до сирены, которая ознаменовала уход в овертайм.
Всё закончилось через минуту — решающий гол забил Коул Касселс, который забросил первую шайбу за «Авангард» в самый необходимый для этого момент. 3:2 — «ястребы» совершили впечатляющий камбэк и вернулись в зону плей-офф, выбив оттуда соседей из «Сибири».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.
Соперники довольно быстро обменялись заброшенными шайбами, подарив зрителям надежду на результативный матч. Обе шайбы были заброшены в большинстве — «Автомобилист» открыл счёт уже в начале второй минуты усилиями Максима Осипова, а через четыре минуты «Динамо» ответило точным броском Александра Волкова.
Во второй двадцатиминутке Брэди Лайл, который помог отличиться Волкову, забросил сам — и также сделал это при розыгрыше лишнего, оформив преимущество для «зубров». А в третьем периоде болельщики всё-таки увидели гол в равных составах — к несчастью для домашних трибун, это был гол Андрея Обидина, который чуть более чем за пять минут до конца основного времени вновь восстановил равновесие и перевёл игру в овертайм.
Пяти дополнительных минут для определения победителя тоже могло не хватить, однако за 16 секунд до конца екатеринбуржцы всё-таки вырвали победу — Сергей Зборовский и Степан Хрипунов закружили оборону минчан, и последний нанёс решающий бросок. 3:2 — «Автомобилист» пользуется осечкой «Трактора» и подбирается к челябинцам на расстояние трёх очков при игре в запасе.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.
Матчи 25 ноября
- 24 ноября 2024
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