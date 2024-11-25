Что изменилось в «Динамо» после провала на старте? Честное интервью с генменеджером клуба

Перед началом нового сезона КХЛ московское «Динамо» входило в число главных претендентов на Кубок Гагарина. Однако старт регулярного чемпионата сложился для столичной команды крайне неудачно: по итогам первых пяти недель гладкой части сезона бело-голубые откатились на границу зоны плей-офф, на определённом этапе даже имея отрицательный баланс побед и поражений.

Но в ходе чемпионата тренерскому штабу Алексея Кудашова удалось выправить ситуацию. В последних 15 матчах динамовцы одержали 12 побед, вследствие чего поднялись на третье место в Западной конференции КХЛ. Более того, на столь впечатляющем отрезке бело-голубые провели лишь один матч, в котором им не удалось набрать очков. Не стал исключением и последний матч в Минске, в ходе которого российский коллектив горел со счётом 0:3, но в итоге добыл сверхволевую победу в основное время – 4:3.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин разобрал причины преображения команды, прокомментировал актуальные селекционные вопросы, а также подробно объяснил, почему успешно работающий в Северной Америке институт драфта перспективных хоккеистов крайне сложно интегрировать в российскую действительность.

«Никогда не хочется идти на крайние меры. Рады, что действительно жёстких методов удалось избежать»

— После неудачного начала сезона вы говорили, что для исправления ситуации в «Динамо» даже может потребоваться шоковая терапия. Рады, что вам как спортивному директору так и не пришлось использовать этот инструмент? Всё удалось наладить, не совершая крупных обменов и не помещая кого-то из игроков в список отказов.

— Конечно. Никогда не хочется идти на крайние меры – расторгать игроков, помещать их в список отказов или производить непопулярные обмены. Частично этот инструмент применялся – менялись сочетания, кого-то выводили из состава. Когда тебя выводят из него и ты смотришь за игрой с трибуны, это сильно бьёт по самолюбию хоккеиста. Поэтому в какой-то степени такие методы всё равно применялись, но действительно жёстких нам удалось избежать.

— Вы видите прямую взаимосвязь между произошедшей в середине октября сменой капитана и последовавшим за ней стремительным улучшением результатов? На Никиту Гусева на самом деле могла давить эта ноша или всё просто так удачно совпало, что после смены капитана команда стала побеждать, а он начал штамповать очки в каждом матче?

— Думаю, что в основном это всё равно совпадение, что мы начали выигрывать сразу после смены капитана. Однако я и сам неоднократно встречал таких ребят, которые были очень хорошими хоккеистами и безусловными лидерами своих команд, но эта капитанская стезя на них сильно давила. Хоккеист переставал играть в полную силу, потому что его голову занимали другие вопросы, связанные с капитанством.

Поэтому, может быть, в октябре у нас всё так удачно совпало – команда вышла из-под нагрузок, вратари стали играть надёжнее, в обороне установился порядок, ребята притёрлись друг к другу, заиграли сочетания в атаке – и плюс к этому Никита сбросил с себя груз ответственности. Это лишь один маленький штрих в общей картине.

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«Перед «Динамо» не стоят жёсткие задачи на регулярку. Задача одна – выиграть Кубок Гагарина»

— Справедлива ли позиция, что, в отличие от прошлого сезона, на сей раз перед «Динамо» не поставлена жёсткая задача на итог регулярного чемпионата?

— Да. У нас нет такой цели, что нужно обязательно стать первыми или вторыми или попасть в тройку. Задача перед клубом одна – выиграть Кубок Гагарина. И тут мы уже сами внутри команды понимаем, что для хорошего выступления в плей-офф нужен более высокий посев по итогам регулярки. Чтобы иметь преимущество домашней площадки и так далее. Но конкретно жёстких задач на регулярку перед «Динамо» не стоят.

— Недавний потрясающе успешный выезд по маршруту Омск – Новосибирск – Челябинск – квинтэссенция того, какой должна быть топ-команда? В каждом матче в той поездке на лидирующие роли выходили разные звенья, решая исход встреч.

— Если взять последний отрезок из 10-12 матчей, то нас в принципе радует игра в обороне. Нет глупых ошибок, и все ребята строго играют. Что касается игры в атаке, то всегда хорошо, когда ты можешь рассчитывать на каждое звено по отдельности.

Если вспоминать наши последние чемпионские сезоны, то в те времена любая тройка могла решить исход матча. Когда забивали все четыре звена, случался разгром. Сейчас очень радует, что любая тройка – от первой и до четвёртой – может стать лидером в каждом конкретном матче.

«После игры со «Спартаком» Комтуа наложили 16 швов»

— Спустя два месяца после начала чемпионата мы наконец стали видеть того Макса Комтуа, которого и приглашали в Россию. Вы сами удивлены или изначально понимали, что его адаптация к КХЛ затянется на такой довольно долгий срок?

— Мы понимали, что адаптация будет и что она займёт не три матча и не одну неделю. Было понятно, что этот процесс может затянуться на месяц или даже на два. Причём тут всё продиктовано не только бытовыми, но и спортивными причинами: другая игра, другой менталитет, другие трактовки правил, другие партнёры. К тому же, если брать во внимание последний сезон Макса в АХЛ, нужно понимать, что там он играл в первом большинстве. Думаю, если бы и в «Динамо» он играл в первой бригаде, то у него и голов было бы больше, и очков.

В КХЛ он вышел на хороший уровень ещё в начале октября, когда показывал очень качественный хоккей и в четырёх матчах кряду набирал очки. Он был лидером команды в тех матчах, но потом произошёл этот обидный эпизод в дерби со «Спартаком». В конце игры уже при счёте 5:0 в последней смене ему сильно разрезало руку.

Максу наложили 16 швов – внутренних и внешних – так как был очень глубокий порез. Из-за этой травмы он пропустил следующий выезд и фактически обнулился. Какое-то время он не мог тренироваться в полную силу, поэтому вновь немного откатился назад. Несколько матчей ему пришлось заново набирать форму, что он успешно и сделал.

— Вам не показалось, что Макс настолько ярко ворвался в КХЛ, что его моментально взяли на заметку арбитры, начав немного воспитывать?

— Думаю, за ним есть пристальное внимание. Мне кажется, что судьи считают его провокатором и порой не реагируют на микронарушения против него. В поездке был момент, когда против Макса сыграли грубо и нарушили правила, но судьи не среагировали, потому что настороженно к нему относятся.

Это понятно. Приехал парень и с лета начал играть в такой хоккей… Давайте говорить честно: когда наша сборная играла против канадцев или чехов, мы не любили, если против нас так играли. Противные, лезут под кожу, постоянные стычки. А тут Макс начал играть в таком же стиле против наших соперников, поэтому судьи иногда смотрят сквозь пальцы на действия против него.

«Маловероятно, что в «Динамо» появится новый защитник. Вратарь или нападающий — если это качественное усиление»

— Вы выдохнули после матча в Челябинске, когда Хантер Миска устроил такой бенефис?

— Честно? Никогда особо не переживал и не волновался на его счёт. Если говорить откровенно, то действительно плохой матч у него был только с Нижнекамском, когда он пропустил ту нелепую шайбу. Но даже тот матч мы в итоге выиграли, потому что он сыграл здорово в овертайме и в серии буллитов.

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— Ему ведь сильно не везло в сентябре. Он мог тащить бо́льшую часть матча, но полевые игроки забрасывали одну шайбу, и команда терпела поражения 1:2 или 1:3.

— У команды на том отрезке сезона был очень тяжёлый период. Один специалист тогда мне сказал, что вот в трёх матчах можно было сыграть и получше. Я ему отвечаю: но мы же забили один гол. На что следовал ответ, что можно было сыграть 1:1 и уже бы одно очко набрали (смеётся). Но это такое лирическое отступление.

— Почему тогда после домашнего матча с «Трактором» Миска на целый месяц угодил в запас, хотя сделал тогда всё возможное для победы.

— Мы общались и с нашим тренером вратарей Артёмом Яцкевичем, и с Михаилом Бирюковым, который сейчас работает в санкт-петербургском «Динамо», и сошлись на том, что это была одна из лучших игр Хантера в КХЛ.

Но после этого был предоставлен шансу Максиму Моторыгину – и он забрал ворота. Здесь нет ничего такого. Это просто жизнь. В начале сезона Макс неудачно сыграл со «Спартаком», после чего довольно долго играл Хантер.

Однако вся команда действовала неважно и неброско – не было результата, мы балансировали на седьмом-девятом местах, что никого не устраивало. А когда команда играет плохо, то кого всегда начинают винить пресса и болельщики?

— Вратаря обвинить проще простого.

— Мне его иногда становилось просто жалко. У нас же больше камер для детального разбора матчей. И мы видим, что перед каким-то смешным голом были два рикошета, шайба могла несколько раз поменять направление и он ничего не мог сделать.

Хантер Миска Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— В том самом домашнем матче с «Трактором» Дронов на последних секундах периода забил рикошетом от двух штанг. И это был победный гол в той игре.

— Где-то ему не везло. А давление со стороны прессы и специалистов, что он такой плохой-сякой, лишь ухудшало общую картину. Но у нас в команде нет никакого лишнего мандража, когда подходит его очередь играть.

— Можно сказать, что у вас нет задачи срочно найти нового вратаря?

— Всегда хочется иметь лучше, чем у тебя есть сейчас. Могу только сказать, что мы полностью удовлетворены и спокойны только за линию обороны. Очень маловероятно, что в «Динамо» появится новый защитник.

Если же появится какой-то вариант с качественным вратарём или сильным нападающим и мы посчитаем, что они сильнее наших, то будем рассматривать такой вариант. Но я говорю не о варианте просто забрать абы кого из списка отказов или подписать свободного агента. Речь идёт только о качественном усилении.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Две подряд болезни откинули О’Делла надолго назад»

— Какая официальная информация по состоянию Эрика О’Делла? Он пропустил уже больше месяца.

— После гостевой игры с «Металлургом», когда он набрал 2 (1+1) очка, мы вернулись в Москву. В течение последующих двух-трёх дней он ещё тренировался, а затем почувствовал дискомфорт, связанный с его старыми проблемами. Мы проконсультировались с врачами и приняли решение дать ему две недели паузы.

Когда Эрик должен был вернуться и возобновить тренировки с командой, он схватил вирус и пропустил ещё неделю. Потом он вроде выздоровел, однако вирус подхватила вся его семья — и он вместе с ней. Это была уже другая болезнь. Из-за неё он пропустил ещё неделю, в результате чего всё затянулось на целый месяц. Эти две подряд болезни очень надолго откинули его назад.

Сейчас он работает по индивидуальной программе, занимаясь с реабилитологами, которые готовят его к выходу на лёд. Один раз он уже выходил и пробно катался. Теперь у него идёт последняя неделя реабилитации. Думаю, со следующей недели он приступит к тренировочному процессу.

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— Что с Антоном Слепышевым?

— Тут такой момент. Мы его тоже ждём. Надеюсь, он решит все свои проблемы и вернётся.

— Но каких-то чётких сроков нет?

— Нет. Он приступил к самостоятельным тренировкам. Однако вопрос, из-за которого Антон приостановил контракт, пока не решается. Надеемся, что в первых числах декабря он продолжит подготовку.

«И речи нет об обмене Рашевского. Но он должен выполнять моменты в обороне»

— В ходе урало-сибирского турне Дмитрий Рашевский впервые в своей взрослой карьере не проходил в состав «Динамо» на протяжении трёх матчей подряд. Мы не привыкли видеть такую картину. Это был месседж игроку?

— Тренерский штаб с ним постоянно разговаривает. Это был не месседж, а просто обращение его внимания на те моменты, которые он должен выполнять на льду. Прежде всего речь про игру в обороне. Как вы помните, мы попробовали сочетание, в котором он играл с Михеевым и Комтуа. Это наша внутренняя кухня, но были определённые претензии и возник вопрос – кого тут нужно поменять.

Из-за ситуаций с О’Деллом и Слепышевым у нас фактически развалилось второе звено, на которое мы изначально рассчитывали летом. Тренеры думали-думали и в итоге решили попробовать сочетание, где Швец-Роговой подменил Рашевского. Не планировалась, что это будет какая-то затяжная акция. Но они сыграли хорошо – и команда выиграла. Снова сыграли хорошо – и ещё раз выиграли. Так и получилось, что Дима потерял место в составе. Это в продолжение того же разговора про вратарей. Один вышел и сыграл хорошо – другой готовься и жди.

Дмитрий Рашевский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— То есть нет никакой подготовки к обмену, о чём сразу же начали переживать болельщики?

— Нет. Тяжело взять и найти хоккеиста, который забивает под 30 голов за сезон.

— В самое ближайшее время он может стать вторым снайпером в истории клуба в КХЛ.

— Причём отыграв фактически всего три сезона. Тут и речи нет про какой-то обмен. Просто тренеры выполняют свою работу, занимаясь с ним и объясняя ему определённые вещи. Если он хочет когда-то играть в НХЛ, то ему нужно улучшать определённые аспекты. Тут такое дело – ты или забивай по два-три гола за игру, тогда и на игру в обороне будут закрывать глаза. А если у тебя пока нет такой снайперской активности, то и твои ошибки в обороне более ярко горят.

«Мне изначально очень нравился институт аренды в КХЛ. Это отличный инструмент»

— На сложном этапе сезона «Динамо» сильно помогло усиление из питерского фарм-клуба – Никита Буруянов и Артём Чернов стали игроками основного состава, Евгений Ярославлев выиграл один матч, вызывали на подмогу и Игоря Угольникова. Из Санкт-Петербурга вам не высказывали какое-то недовольство, что вы их так «разграбили» или вертикаль наконец заработала как нужно?

— Да, я как раз и думаю, что сейчас мы очень хорошо взаимодействуем с санкт-петербургским «Динамо» – и с Михаилом Бирюковым, и с Игорем Гришиным. Мы очень хорошо общаемся, по несколько раз в день. И никто не высказывал нам претензии или недоумение, потому что все понимали нашу ситуацию.

Понятно, что когда мы взяли в свою поездку их первого номера Ярославлева, лучшего бомбардира Чернова, забрали Буруянова, то у них была обескураженность. Они просили им помочь, поэтому при первой возможности вернули им Ярославлева и того же Угольникова. Но плюс наших взаимоотношений проявляется в том, что все руководители и главный тренер питерского «Динамо» понимают, что это шанс для ребят.

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— Тот же Чернов шёл к КХЛ на протяжении 12 лет.

— До нас доходили разговоры, что к Артёму проявляли интерес некоторые клубы КХЛ – его хотели выкупили или выменять. Но он всегда был лидером питерского «Динамо», поэтому они никуда не отдавали его. Однако его мечтой всегда было играть в КХЛ. Как этому можно противиться? Ясно, что в Питере переживают из-за этого. Но и мы со своей стороны стараемся оказывать полное содействие во всех обменах, помогая им усиливать команду. Мы идём им навстречу во всех моментах, когда они обращались за помощью. Ни разу не сказали им нет.

Никита Буруянов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— На прошлой неделе вы отдали в аренду в «Нефтехимик» защитника Марио Паталаху. Вам понравился этот институт на примере успешной практики Магомеда Шараканова в «Ладе»?

— Мне изначально очень сильно нравился этот институт. Просто не все клубы готовы развивать хоккеистов для другой системы. Со многими общались на эту тему. Допустим, мы знаем, что определённой команде требуется «лимитчик» и они активно ищут такого защитника. Выходим на переговоры, но слышим в ответ: давайте обсуждать продажу либо обмен, а не аренду. Это совершенно нормальная ситуация, и я прекрасно понимаю такие команды.

Но в целом это отличный инструмент. На примере той же «Магнитки» мы видим, как в своё время они успешно отдали в «Амур» Никиту Гребёнкина. Они раздавали хоккеистов в аренду, которые по объективным причинам не могли получить игровую практику у себя в команде. Играли в том месте, где были нужны, а потом возвращались.

У нас сейчас Шараканов играет в «Ладе», а Никита Баклашёв выступает за «Сочи». Что касается конкретно Марио, то мы понимали, что он уже перерос МХЛ. Там он играл по 26-28 минут, но это всё равно другое, а ему нужно развиваться и продолжать расти. После турнира сборных в Санкт-Петербурге он должен был отправляться в ВХЛ, в наш фарм-клуб, однако пришли к варианту с Нижнекамском. Они смотрели за ним на протяжении двух-трёх последних недель, велись переговоры, потому что мы бы не хотели, чтобы он приехал к ним и играл за их молодёжку в МХЛ. В итоге пришли к заключению сделки.

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«На месте Рябкина я бы прислушался к словам Козлова»

— Тема с возможным отъездом Ивана Рябкина в Америку успокоилась?

— С отъездом – да. Мы постоянно находимся в контакте с его представителями: и с российским агентом – Глебом Чистяковым, и с американским – Максимом Моливером. Каждый день находимся на связи по Ивану. Не без шероховатостей, но диалог идёт.

Иван Рябкин Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

— Он сам понимает, что вы пытаетесь до него донести? Недавно легенда российского хоккея, а ныне старший тренер команды Вячеслав Козлов публично через прессу давал напутствие Ивану. Вы чувствуете какую-то реакцию?

— Надеюсь на это. Учитывая, какая у него мечта и что он хочет быть звездой мирового хоккея, я бы на его месте прислушался к словам Козлова. Это человек, который провёл почти 1300 матчей в НХЛ и выиграл два Кубка Стэнли. К нему стоит прислушаться.

Думаю, что Иваном движут молодость и амбиции. Это юношеский максимализм. Конечно, Иван иногда хочет всего и сразу, здесь и сейчас. А иногда надо потерпеть, подождать и поработать.

Уверен, что, даже если он отправится в североамериканскую систему, не всё будет просто. Никто не отдаст ничего на блюде. Туда приезжает много молодых ребят, которые бьются за своё место под солнцем. Надо засучить рукава и работать в России.

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«В идее драфта КХЛ очень много непонятных нюансов. Я не понимаю этот инструмент»

— Я так понимаю, что вы и весь клуб «Динамо» являетесь активными противниками идеи возвращения драфта юниоров в КХЛ в том виде, в котором лига предлагала. Почему вы придерживаетесь подобной позиции?

— Я в принципе не понимаю этот инструмент. На совещании рабочей группы, на котором мы присутствовали, открыто за возвращение драфта выступил только «Нефтехимик». Они честно сказали, что это одна из позиций, как можно усилить команду. Остальные 22 клуба выступили против. Включая даже «Куньлунь», который теоретически тоже мог использовать драфт для усиления команды и для получения каких-либо активов.

В целом это могла бы быть интересная история, но основная ситуация заключается в том, что клуб содержит школу. На это выделяется большой бюджет. И как в конце сезона объяснить руководителям, что мы получили одного своего воспитанника, а может быть, не получили его? Парень, который провёл восемь лет в системе — это единичный случай. По своей работе в школе помню только двух-трёх игроков, которые восемь лет провели в системе. Очень много совершенно непонятных нюансов.

Наиболее актуальной проблемой для меня как для спортивного директора является необходимость в этом случае увеличения бюджета. Нужно же закладывать средства на компенсации. Вопрос: будут ли клубы тратить деньги на покупку юниоров 2007 и 2008 годов рождения? Непонятно – заиграют они или нет. Позиция «Динамо»: за три года моей работы в клубе мы не купили ни одного юниора под МХЛ. Там играют только наши воспитанники. В нашем бюджете нет денег на покупку юниоров. Как объяснить высшим руководителям, что нужно заложить в бюджет 25-30 млн рублей на покупку выпускников других школ, которые не то что могут не заиграть, а могут даже и не приехать?

— Такие прецеденты же были, когда в КХЛ уже функционировала Ярмарка юниоров.

— Все сразу вспоминают Дмитрия Осипова, которого в 2013 году задрафтовал «Амур», а он заплакал прямо на церемонии и потом уехал в Америку. Я часто слышу в прессе разговоры на тему того, что мальчика из Москвы выберет дальневосточный клуб и он туда просто не поедет. А давайте я вам приведу другой гипотетический пример.

Например, мальчик выступает за школу «Трактора», ходит на матчи любимой команды, спит в джерси родного клуба, у него вся комната завешана плакатами игроков, а его кумиром является Максим Шабанов. И вот такого мальчика драфтует «Динамо», об истории и легендах которого он не знает вообще ничего. И этот мальчик спросит: «А зачем мне ехать в «Динамо», ведь я мечтаю играть за «Трактор»? Лучше поеду в Америку».

— Это мы ещё не поднимаем тему необходимости обеспечения таких игроков и их родителей жилищными условиями. Не у всех же клубов функционируют интернаты, куда можно было бы заселить хотя бы детей.

— Интернат-то тоже предназначен для школы. Если речь идёт о команде МХЛ, то это уже квартира или гостиница. Очень много таких моментов. Мы тратим деньги, и не факт, что они окупятся. Совершенно непонятно, как быть со школами в Казахстане и Беларуси. Можем мы выбирать из любой школы или нет?

Ещё один вопрос про школы, которые находятся в системе клубов ВХЛ. Пермь, Ижевск, Ханты-Мансийск, добавляйте в этот список любой город. В первую очередь они всё равно готовят игроков для своих команд, а уже потом их можно продать далеко не за 5 млн рублей, а за суммы совершенно иного порядка – и за 20 млн, и за 50 млн.

— Та же «Югра» в последнее время поставила такие сделки на поток.

— И вот будут ли они согласны отпускать игроков за сумму, которая будет фиксированно прописана в регламенте? А может, они вообще не захотят отпускать юниора? А может, они захотят, чтобы он ещё один сезон провёл у них?

— На ваш взгляд, драфт юниоров в принципе не подходит для российского хоккея?

— У нас исторически сложилось так, что детская школа входит в структуру клуба. В чём вообще заключается целеполагание всей истории воспитания юниоров?

— Мальчик приходит в детскую школу с мечтой дорасти до главной команды системы.

— Правильно. Это патриотический аспект. Есть динамовцы, есть спартаковцы, есть цээсковцы. Мы пытаемся растить динамовцев с детства, которые будут знать историю клуба. Они ещё и на хоккей здесь могут ходить и учиться на живых примерах.

Капитан московского «Динамо» назвал самый памятный матч из детства Эксклюзив Игорь Ожиганов назвал самый памятный матч московского «Динамо» из своего детства

— Игорь Ожиганов до сих пор вспоминает, как ещё в 2004 году ходил на матчи московского «Динамо», как и Артём Сергеев с ностальгией говорит, что в детстве ходил в Петровский парк. А ведь они толком даже не прошли школу «Динамо», но всё равно это красивые истории. Ожиганов в детстве болел за команду, капитаном которой сейчас является.

— Так и есть. И ещё важный момент касается финансовой части. Сейчас мы растим для своей главной команды хоккеистов, за которых не нужно платить компенсации другим клубам и которые потом несколько сезонов не попадают в потолок зарплат. А теперь нам предлагают растить игроков для других и ещё тратить деньги на компенсации.

Я так понимаю, что идёт копирование североамериканской идеи, только там все школы частные и независимые. Если бы у «Динамо» не существовало своей школы, как и у других клубов лиги, и шёл бы выбор выпускников независимых школ, то это был бы один момент. В России совершенно иная история, что отражено даже в регламенте КХЛ, ведь у каждого клуба обязана быть своя детская школа. А зачем содержать школу, если из неё можно ничего не получить?

Может быть, можно осуществить поэтапный переход к независимым школам. В этом случае школа бы сама растила игроков и продавала их в любой клуб лиги. Тогда это могло бы заработать. Пока совершенно не понимаю, как это можно интегрировать в нашу действительность.

Игорь Ожиганов Фото: РИА Новости

«Не хочется собрать команду 3х3 для галочки, чтобы «Динамо» шло на последних местах»

— На прошлой неделе КХЛ презентовала новый турнир 3х3. Понятно, что это пока полубукмекерская история, поэтому сотрудничающее с другой компанией «Динамо» никак не могло стать участником первого турнира. Но чисто гипотетически вам это может стать интересно в будущем?

— Если честно, то не изучал и не занимался этим вопросом. Надо более глубоко проработать эту тему. Даже регламента пока толком не знаю, видел только общие положения по заголовкам в прессе. Это краткосрочный турнир или длительный?

— Первый сезон будет длиться полгода.

— Это такой пласт работы, которым я сейчас заниматься не готов: собирать команду для 3х3, контролировать всё и заниматься ей. Понимаете, не хочется собрать команду для галочки, чтобы московское «Динамо» шло на последних местах.

Если делать, то хорошо. А для этого тоже нужны ресурсы, потому что такой хоккей отличается от стандартного. Финансовые средства, человеческий ресурс, затраты времени. Этим заниматься нужно пристально, и на данный момент нам это неинтересно.