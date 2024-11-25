Провал «Флориды» и Бобровского, Воронков — герой. Как прошла неделя в НХЛ

Прошла очередная неделя регулярного чемпионата НХЛ, и она была полна событий разного рода: прогремели сразу две тренерские отставки, причём Джим Монтгомери, уволенный из «Бостона», уже через несколько дней нашёл работу в «Сент-Луисе», Овечкин, Капризов и Кочетков получили травмы, но в случае с Кириллом вроде бы всё обошлось, и скоро он выйдет на лёд.

Давайте посмотрим, кто на этой неделе порадовал, а кто расстроил.

Гол недели – Эван Бушар («Эдмонтон Ойлерз»)

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Самые красивые голы на неделе забили игроки «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид и Эван Бушар. И если к свершениям Коннора мы все привыкли, то подобных голов от защитника «нефтяников» явно не ждёшь. Эван в матче с «Оттавой» подхватил шайбу в средней зоне, красивым финтом убрал с пути Шабо, а после играюче разобрался с Улльмарком.

Ассист недели – Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс»)

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Торонто» видоизменился при новом главном тренере – теперь команда не играет так весело, как раньше. Но это не значит, что «листья» теперь скучны и примитивны. В этом моменте уж точно – Джон Таварес подхватил шайбу за своими воротами и шикарной передачей отрезал всю пятёрку «Юты». Митч Марнер таким подарком не мог не воспользоваться.

Комбинация недели – Девон Тэйвз – Самуэль Жирар – Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»)

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Тот случай, когда в протокол можно было бы вписать и всю пятёрку. «Лавины» подхватили шайбу в своей зоне, спокойно зашли в чужие владения, в несколько передач нашли свободное пространство, а закончил комбинацию Рантанен, которому шайбу точно в крюк отправил Жирар.

Сейв недели – Джеймс Раймер («Баффало Сэйбрз»)

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Баффало» выдаёт впечатляющий отрезок – команда уже находится в зоне плей-офф на Востоке. Однако Джеймс Раймер руку к этим достижениям не приложил – канадец до матча с «Сан-Хосе» на льду не появлялся. Но эту игру он точно запомнит – в середине второго периода Джеймс не дал «акулам» увеличить разрыв в счёте, сделав впечатляющий сейв после броска Маклина Селебрини. А движение, после которого Раймер окончательно зафиксировал шайбу, напомнило праймового Василевского.

Событие недели – травма Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз»)/600-й гол в НХЛ Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»)

Матч с «Ютой» Овечкин начал потрясающе – оформил дубль и всерьёз претендовал на второй хет-трик подряд. Но в третьем периоде случилась неприятность – столкновение с Джеком Макбэйном оставило Ови на четыре-шесть недель без хоккея. Россиянин духом не упал – уже в пятницу его заметили на баскетболе в хорошем расположении духа со стаканом пенного напитка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но было событие и со знаком плюс – Сидни Кросби стал 21-м игроком в истории НХЛ, который забил 600 голов в лиге, а также седьмым, кто сделал это за один клуб. Своевременная передача Эрика Карлссона и точный бросок в угол. Правда, «пингвинам» это не помогло – «Юта» разгромила их со счётом 6:1.

Удивление недели – Шон Монахан («Коламбус Блю Джекетс»)

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Или Шон МонаханОВ, как прозвали канадского нападающего наши ребята из «Коламбуса». Когда Шона подписывали, возникал вопрос: а это точно тот игрок, который сможет преобразить игру верхних звеньев «мундиров»? Но на этой неделе форвард произвёл очень хорошее впечатление – семь очков за три матча помогли команде одержать победы во всех матчах на неделе.

Выступление недели – Зак Веренски в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Веренски – безусловный лидер обороны «Коламбуса», но причислить его к категории защитников, в которую входят условные Хьюз, Макар и Фокс, язык не повернётся. Однако в игре с «Тампой» защитник выдал матч жизни – пять очков и победный гол в овертайме. Такой перформанс невозможно не отметить.

Провал недели – «Флорида Пантерз» и Сергей Бобровский

Эту неделю чемпионы НХЛ провели просто ужасно – три поражения в основное время, 16 пропущенных шайб и большие вопросы по игре. Если поражения от «Виннипега» и «Колорадо» можно списать на статус оппонентов, то фиаско в игре с «Чикаго» никуда не годится. Не выделился и Сергей Бобровский, который в двух матчах пропустил 10 шайб, а его процент отражённых бросков был ниже 80%.

Камбэк недели – «Коламбус Блю Джекетс» в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Безусловно, самый сумасшедший матч на этой неделе: о чём говорить, если на 27-й минуте счёт был уже 5:5. «Тампа» быстро повела 3:0 и продолжала сминать соперника, но «Коламбус» встрепенулся, быстро отыгрался и даже несколько раз вёл по ходу матча. «молнии» успели сравнять счёт, встреча ушла в овертайм, где сильнее оказались хозяева. Руку приложили и россияне: Проворов, Марченко, Воронков и Чинахов набрали в сумме шесть очков.

Российский герой недели – Дмитрий Воронков («Коламбус Блю Джекетс»)

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Достаточно неожиданный представитель, но Дмитрий это полностью заслужил. Воронков отличался во всех матчах на этой неделе, чем помог «Коламбусу» одержать победу в каждом из них. Многие гадали, какими будут последствия травмы, полученной в предсезонке, но сейчас мы видим, что россиянин стойко преодолел все трудности.