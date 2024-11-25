«Авангард» ищет тренера-иностранца. Но на поверхности лежит рабочий вариант с россиянином

Накануне «Авангард» одержал тяжелейшую победу в Астане и впервые за долгое время оказался в зоне плей-офф. Но проигрывать по ходу матча 0:2 скромному «Барысу», составленному из хоккеистов уровня «Номада», – это вряд ли то, что хочет видеть амбициозное омское руководство. При нынешнем уровне игры говорить о борьбе за Кубок Гагарина не приходится: тут бы в восьмёрку на Востоке по итогам регулярного чемпионата попасть.

Немудрено, что в сложившейся ситуации боссы «ястребов» не только активно работают на трансферном рынке, едва ли не каждый день совершая обмены и подписывая новичков, но и изучают тренерский рынок. Ни для кого не секрет, что замену нынешнему главному тренеру Сергею Звягину ищут давно. Звягин – отличный тренер вратарей и сильный помощник, известный и уважаемый в хоккейном мире человек. Однако позиция главного тренера топ-клуба явно не для него. Здесь нужны определённый склад характера, опыт, авторитет, знания, а порой и жёсткость.

Изначально в «Авангарде» решили пойти по давно проторенной дороге, сместив свой акцент на североамериканских специалистов, памятуя о позитивном опыте с приглашением Боба Хартли. Но тогда у омичей была совершенно другая команда, базировавшаяся в Балашихе, а одним из главных патронов в плей-офф стал Илья Ковальчук, который и лоббировал приглашение канадца-франкофона в клуб.

Нынешний «Авангард», проваливший старт сезона, – совершенно другая история. В прессе уже назывались кандидатуры Тодда Рирдена, Ги Буше, Тодда Маклеллана, Жерара Галлана. Однако никто из них не захотел лететь в Омск и выправлять тяжёлую ситуацию даже за очень большие деньги (которые у «Авангарда», несомненно, имеются). Состав собирался не под этих специалистов и постоянно меняется, предсезонка тоже проводилась другими людьми. Подписываться на «спасательный план» – это далеко не то, к чему привыкли американцы и канадцы с опытом работы в НХЛ.

В этой связи председателю совета директоров «Авангарда» Евгению Кожевникову и генеральному директору Герману Чистякову стоит обратить внимание на внутренний рынок. К слову, Вячеслав Буцаев в ближайшее время должен отправиться работать в родной Тольятти, а, например, белорус Андрей Скабелка и Дмитрий Рябыкин в Омске уже трудились – получилось, мягко говоря, не слишком удачно. На поверхности для «ястребов» лежит вариант с Андреем Назаровым – далеко не чужим для Омска человеком.

Андрей Назаров в своё время выступал за «Авангард» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Напомним, в локаутный сезон в НХЛ образца 2004 года именно Назарову отвели роль «телохранителя» великого чеха Яромира Ягра, с которой уроженец Челябинска прекрасно справился.

Назаров – тренер-мотиватор, не только умеющий наводить порядок и встряхивать команду в кризисные моменты, но и отлично находящий общий язык с иностранцами. На ум сразу приходит тройка Брэндон Боченски – Дастин Бойд – Найджел Доус, которой Андрей Викторович руководил в «Барысе». Её результативность зашкаливала, поэтому нынешним легионерам «Авангарда» вроде Коула Касселса, Райана Спунера и новичка Майкла Маклауда точно укажут на правильный путь. Пример, что называется, перед глазами.

Прекрасно знаком Назаров и с капитаном «Авангарда» защитником Дамиром Шарипзяновым: оба вместе работали ещё в «Нефтехимике». Активно прогрессирует при Назарове молодёжь, что при наличии в составе Омска сразу нескольких талантливых ребят тоже немаловажно. В общем, сильная тренерская кандидатура находится перед глазами, осталось только принять правильное решение. Времени на раздумья с каждым днём остаётся всё меньше.