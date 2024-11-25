Железный Майк возвращается! Легендарный тренер на КПК — это шикарное решение

Сердце защемило от ностальгии. Но Кинэн в сборной легионеров КХЛ — не просто красивая история, а грамотный ход.

Кубок Первого канала последние два года, будем честными, не вызывал такого интереса, как в былое время. Это уже не часть Евротура и подготовки сборных к чемпионату мира, когда к нам приезжали все принципиальные соперники – Швеция, Финляндия, Чехия, иногда даже Канада. Уже нельзя было прикидывать кандидатов на ЧМ, присматриваться к новым связкам и прочее.

Это уже был междусобойчик России, Беларуси и Казахстана, за которым не стояло чего-то большего. Матчи, которые мы всё равно смотрим, но уже без особого драйва в ожидании мая. И тут КХЛ бахнула. Сначала новостью про четвёртого участника турнира – команды, составленной из легионеров КХЛ.

И теперь ещё больше – новостью о возвращении Майка Кинэна и Майкла Пелино. Какая же шикарная новость в этот промозглый понедельник! Согласитесь, Кубок Первого канала сразу заиграл новыми красками.

Всё-таки это не просто именитые тренеры, а знаковые люди для КХЛ. Если говорить о Кинэне, то его связь с Россией уходит чуть ли не в глубь веков, к самому Кубку Канады – 1987, когда СССР и Канада выдали финал на века.

А уж скольких русских легенд он потренировал в НХЛ! И Могильного, и Буре, и был первым тренером, с которым российские хоккеисты выиграли Кубок Стэнли – с «Рейнджерс» в 1994-м. Железный Майк, легенда мирового хоккея, который в 2013 году отправился в Россию возобновлять карьеру и с ходу привёл «Магнитку» к Кубку Гагарина.

В КХЛ разные иностранные тренеры бывали, как, впрочем, и хоккеисты. Кинэн – из тех, кто всегда очень тепло отзывался о нашей стране и ехал сюда не залётным пассажиром, а был открыт к новому и готов впитывать чужую для себя культуру. Иначе бы и не стал первым иностранным тренером-чемпионом. Да что уж, он ведь даже гражданство России был готов получить, пусть в итоге и не сложилось.

Признавайтесь, у вас тоже уже сердце защемило от ностальгии?

А ведь совсем недавно Кинэн вновь отошёл от дел по состоянию здоровья. Последним его местом работы была сборная Италии, которую он должен был готовить к домашней Олимпиаде, но этой весной ему пришлось перенести операцию на открытом сердце, после чего он перешёл на менее выматывающую должность консультанта.

И вот теперь 75-летний Кинэн возвращается ради Кубка Первого канала и сборной КХЛ.

Во-первых, это просто красивая история. Кинэн – это не просто топ-уровень, а супертоп. Плюс он всегда интересен, ему всегда есть что сказать, на него пойдут люди. Он однозначно будет главной звездой команды легионеров.

Во-вторых, сами легионеры. Сильно ли им хочется отказываться от так необходимого отдыха и ехать на турнир, где они даже не свою страну будут представлять? Только недавно был слух, что сборную мира могут возглавить Алексей Жамнов и Илья Ковальчук. Для нас, россиян, это тоже было бы захватывающе, а для иностранцев? К Кинэну с Пелино они наверняка поедут гораздо охотнее.

В общем, как ни крути, классный и грамотный ход от КХЛ. Можно только поаплодировать руководству лиги, что придумали и так здорово воплотили эту идею.

«Мы вместе с Майком Пелино с воодушевлением ждём начала Кубка Первого канала и работы со сборной легионеров. Это будет интересный международный турнир с участием сильных сборных из России, Казахстана и Беларуси. У нас будет немного времени на работу с командой, но мы сделаем всё, чтобы ребята смогли показать хороший хоккей и быть конкурентоспособными на этом турнире. С нетерпением жду поездки в Россию и буду рад встретить старых друзей», — приводится комментарий Кинэна на сайте КХЛ.

Мы тоже с нетерпением ждём вас в Петербурге, Майк!