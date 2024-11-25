Жуткий разгром «народной команды»! Лидер КХЛ «Спартак» «сгорел» 0:6 на домашнем льду

«Торпедо» устроило фестиваль в атаке, а вратарь нижегородцев провёл выдающийся матч, отразив сразу два буллита.

Московский «Спартак» в нынешнем сезоне КХЛ осваивается в непривычной для себя роли лидера. Красно-белые уверенно идут по дистанции регулярки, уступая по набранным очкам после трети чемпионата только улетевшему в космос «Локомотиву». Текущие дела у подопечных Алексея Жамнова тоже в порядке: перед игрой с «Торпедо» «Спартак» шёл на приятной серии из четырёх побед.

Команда Игоря Ларионова в этом сезоне играет волнами. То выдаст серию побед, показывая любимый романтичный хоккей, то ударится в бесцветные поражения. Из-за этого «Торпедо» пока располагается лишь на восьмом месте Запада, хотя ко встрече со «Спартаком» нижегородцы подошли в прекрасном настроении, ведь в прошлом матче они всухую в гостях обыграли монструозный «Локомотив».

От очной встречи «Спартака» и «Торпедо» справедливо ожидали пиршества атакующего хоккея, лихой голевой перестрелки, калейдоскопа ошибок и волшебных индивидуальных действий, но игра внезапно сложилась по сценарию «в одни ворота».

«Торпедо» открыло счёт уже на четвёртой минуте, когда Владислав Фирстов воспользовался неразберихой в спартаковской обороне и с пятачка красиво переиграл Дмитрия Николаева.

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Быстрого продолжения не последовало, на перерыв команды ушли при счёте 0:1, а решающим для исхода матча оказался четырёхминутный отрезок в начале второй двадцатиминутки, когда «Торпедо» забросило три шайбы подряд. Игорь Ларионов-младший застал Николаева врасплох нехитрым броском от борта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Затем в контратаке отличился Сергей Гончарук, вратарь «Спартака» не смог ничего сделать с открытым броском форварда «Торпедо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Игра у Николаева совсем не задалась, и после третьей пропущенной шайбы он поехал на скамейку, кажется, не дожидаясь команды от тренерского штаба. В воротах «Спартака» появился Дмитрий Куликов, но и он продержался «сухим» чуть более трёх минут. Евгений Свечников наказал хозяев льда за очередное затмение при игре в своей зоне.

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Счёт 0:4 не выглядел приговором. «Спартак» известен своим умением совершать камбэки, а «Торпедо» Ларионова неоднократно упускало по ходу матчей даже солидное преимущество. Шанс начать камбэк красно-белым предоставился в середине игры, когда в ворота нижегородцев был назначен буллит. Но Иван Бочаров легко справился с попыткой в исполнении Анселя Галимова. Точно так же, как в первом периоде со штрафным броском за авторством Александра Пашина. Да, голкипер «Торпедо» отразил два буллита за пол-игры!

Уверенность Бочарова просто не позволила «Торпедо» разбазарить преимущество. К тому же гостям удавалась реализация. И под занавес периода нижегородцы довели счёт до неприличного: снова успешный прессинг, снова быстрый ход шайбы, снова шикарный бросок, в этот раз – от Максима Летунова.

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«Спартак» был раздавлен лёгкостью торпедовских атак и надёжностью нижегородского тыла, так что даже после перезагрузки в раздевалке красно-белые так и не сумели сподобиться хотя бы на гол престижа в третьем периоде. Ну а «Торпедо» закинуло ещё один гол: Фирстов на 51-й минуте оформил дубль, завершив ещё одну стремительную вылазку к чужим воротам.

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0:6 – один из лидеров сезона КХЛ неожиданно потерпел сокрушительное поражение на домашнем льду. «Торпедо» сегодня показало свою светлую сторону, а в воротах нижегородцев блестящий матч провёл Бочаров, отразивший не только два буллита, но и все 34 броска. Иван, между прочим, оформил второй кряду «сухой» матч против двух лучших команд чемпионата. Фантастика!

Кстати, это поражение стало самым крупным для «Спартака» новой эпохи Алексея Жамнова. В последний раз с разницей «-6» красно-белые уступали в позапрошлом сезоне, когда в статусе аутсайдера турнира «сгорели» ЦСКА 1:7 под занавес регулярки.