ЦСКА вновь проиграл, «Салават» засушил «Северсталь». Итоги дня в КХЛ

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Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 25 ноября 2024 года.

«Куньлунь» обыграл «Нефтехимик», одержав четвёртую победу подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Куньлунь Ред Стар» и «Нефтехимик». Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. «Куньлунь» одержал победу со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

В составе «Ред Стар» голы забили Рурк Шартье, Цзян Фу, Адам Кленденинг. За «Нефтехимик» заброшенной шайбой отметился Никита Хоружев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Эта победа для «Куньлуня» стала четвёртой подряд.

«Ред Стар» находятся на 10-й строчке Западной конференции КХЛ. У них 27 очков в 31 матче. «Нефтехимик» — седьмой в таблице Восточной конференции КХЛ. У нижнекамцев 30 очков после 32 встреч.

ЦСКА уступил «Ак Барсу», потерпев второе поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ЦСКА и «Ак Барс». Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве. Казанцы одержали победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

За ЦСКА единственную шайбу забросил Иван Дроздов. В составе «Ак Барса» голы забили Семён Кошелев и Артём Галимов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для москвичей это поражение стало вторым подряд, ранее команда проиграла «Трактору» в гостевом матче со счётом 2:5.

Сейчас ЦСКА находится на пятом месте Западной конференции КХЛ. У него 35 очков в 28 встречах. «Ак Барс» занимает четвёртую строчку в Восточной конференции. На счету казанцев 37 очков после 28 матчей.

«Торпедо» всухую разгромило «Спартак» со счётом 6:0, прервав победную серию москвичей

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и московский «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Торпедо» одержало разгромную победу со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0).

В составе «Торпедо» голы забили Игорь Ларионов, Сергей Гончарук, Евгений Свечников, Максим Летунов, а также Владислав Фирстов, оформивший дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для «Спартака» это поражение стало первым за последние пять матчей.

На данный момент московская команда находится на втором месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 43 очка после 30 встреч. Нижегородцы занимают шестую строчку с 35 очками после 31 матча.

«Лада» потерпела шестое поражение подряд, уступив «Сочи»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи. Хозяева одержали победу со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

На 14-й минуте Иван Романов вывел тольяттинцев вперёд. На 26-й минуте Сергей Попов сравнял счёт, однако через две минуты Евгений Грошев помог «Ладе» вновь выйти вперёд. Под занавес второго периода Илья Федотов восстановил равенство, а на 48-й минуте Даниил Сероух забил гол, оказавшийся победным для «Сочи».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для «Лады» это поражение стало шестым подряд.

«Салават Юлаев» всухую обыграл «Северсталь» в гостевом матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и череповецкая «Северсталь». Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Череповце. «Салават» одержал победу со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

На 15-й минуте Артём Набиев вывел уфимскую команду вперёд. На 47-й минуте Нэйтан Тодд, реализовав численный перевес, укрепил преимущество «Салавата».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Голкипер уфимцев Александр Самонов оформил шат-аут.

Матчи 26 ноября

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