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Филадельфия – Вегас — 4:5 Б, обзор матча, Мичков и Дорофеев отметились голами, Барбашёв набрал два очка, видео

Мичков точно не понимает тренера? Забил во втором матче подряд и мчит за «Колдером»
Максим Макаров
Гол Мичкова, «Филадельфия» — «Вегас» — 5:4 Б
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Без заброшенных шайб в игре между «Филадельфией» и «Вегасом» не остались и Барбашёв с Дорофеевым.

Совсем недавно Джон Торторелла рассказал о сложностях работы с Матвеем Мичковым: «Для меня это было немного сложно, потому что мой стиль тренерской работы заключается в том, чтобы реагировать на что-то сразу же. На скамейке, на тренировке — где бы это ни случилось. Я не возвращаюсь к этому позже, не открываю «тренерский справочник», чтобы разобраться, как справиться с ситуацией. Я считаю, что спонтанное тренерство очень важно. Но я не могу делать этого с Мичковым, потому что он просто не понимает.

Однажды я попытался объяснить ему что-то на скамейке. В возникшей ситуации я стараюсь что-то объяснить, а он отвечает: «Да, да», но на самом деле не понимает, что я говорю. Сейчас мы раз в неделю приглашаем переводчика, садимся у меня в офисе и обсуждаем всё. Я хочу слушать его, а он должен слушать меня. Так намного проще. Со временем он стал говорить лучше. Но я всё равно думаю, что он не до конца понимает, что мы пытаемся донести. Поэтому мы стараемся быть осторожными, замедляем темп и проводим встречи раз в неделю».

Что союз Мичкова и Тортореллы не будет идеальным, прогнозировалось ещё до начала сезона, но Матвей всё равно хорошо себя проявляет в первом сезоне за океаном и лидирует в гонке бомбардиров среди новичков.

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Встреча «Филадельфии» с «Вегасом» была интересна российскому болельщику не только наблюдением за Мичковым: двумя стартовыми голкиперами стали Иван Федотов и Илья Самсонов.

Уже к 21-й минуте «Филадельфия» повела 3:0, причём шайбы Фроста и Кутюрье получились довольно-таки похожими. Спасать «Вегас» вызвался самый эффективный дуэт «рыцарей» — Джек Айкел и Иван Барбашёв за четыре минуты соорудили две шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После этого на авансцену вышла звезда «лётчиков» — Мичков первым отреагировал на то, что шайба вылетела на дальний пятак, и могучим щелчком вогнал её в ворота Самсонова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А до перерыва россиянин из «Вегаса» ответил своим щелчком – Павел Дорофеев отлично бросил из правого круга вбрасывания и сократил отставание в счёте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «Голден Найтс» сравняли счёт, но в концовке третьего периода и овертайме были близки к поражению – Самсонов подтащил команду.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 5
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Фрост (Ристолайнен, Типпетт) – 08:51     2:0 Кутюрье (Конечны) – 12:07     3:0 Андре (Хэтэуэй, Лотон) – 20:28     3:1 Айкел (Барбашёв) – 27:42     3:2 Барбашёв (Айкел) – 31:32     4:2 Мичков (Фрост) – 33:18     4:3 Дорофеев (Теодор, Гертл) – 38:10 (pp)     4:4 Пирсон (Ханифин, Хаг) – 51:55     4:5 Айкел – 65:00    

В серии буллитов была реализована лишь одна попытка – победный бросок на счету Айкела. А вот Мичков воспользоваться шансом не сумел, попав в штангу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:4 – «Вегас» отыгрывается с 0:3 и увозит из Пенсильвании два очка. Матвей Мичков забросил во втором матче подряд и продолжает гонку за «Колдер Трофи», Иван Барбашёв набрал два очка, а Павел Дорофеев забил важнейший гол, который помог «рыцарям» спасти игру. Отличный матч для наших ребят!

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