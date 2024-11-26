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Флорида – Вашингтон – 1:4, обзор матча, видео голов, шайба Мирошниченко, первая победа Вашингтона после травмы Овечкина

«Вашингтон» умеет побеждать без Овечкина! Сокрушить чемпиона НХЛ помог и гол россиянина
Лев Лукин
«Флорида» – «Вашингтон» – 1:4, обзор матча
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Мирошниченко забросил впервые в сезоне, а Ови аплодировал партнёрам после матча.

Травма Александра Овечкина стала серьёзным ударом для «Вашингтона». Без своего лидера и капитана «столичные» проиграли два домашних матча подряд, забросив в них всего три шайбы. Видимо, чтобы подбодрить партнёров, Ови отправился с ними на выезд во Флориду, где «Кэпиталз» предстояло сыграть с действующим чемпионом НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Миккола (Беннетт, Вераге) – 07:00     1:1 Эллер (Чикран, Лапьер) – 17:49     1:2 Чикран (Строум, Уилсон) – 41:18 (pp)     1:3 Эллер (Дюбуа, Чикран) – 58:32     1:4 Мирошниченко (Рой) – 59:37    

Как выяснилось, присутствие Овечкина команде помогло, при этом развязка игры наступила только в третьем периоде. В первом же соперники обменялись заброшенными шайбами. У «Флориды» отличился Нико Миккола, за «Вашингтон» забил Ларс Эллер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вплоть до начала третьего периода шла равная игра без голов, «пантеры» владели небольшим преимуществом, но заключительный отрезок полностью остался за гостями. Помогло, конечно, двойное большинство, заработанное «Вашингтоном» на стыке периодов: Спенсер Найт не справился с классным кистевым броском Джейкоба Чикрана.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Кэпиталз» грамотно сыграли по счёту, добившись преимущества, умело отодвинули игру от своих ворот, а в концовке матча ещё дважды поразили опустевшие ворота «Флориды». Эллер оформил дубль, а затем первую шайбу в сезоне забросил Иван Мирошниченко, классно выигравший борьбу у звезды «Пантерз» Александра Баркова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

4:1 в пользу гостей – «Вашингтон» умеет побеждать и без Овечкина! Чему Ови очень рад.

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А главным героем «Кэпиталз» в матче неожиданно стал защитник Чикран, набравший 3 (1+2) очка.

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