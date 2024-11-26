Никита Кучеров набрал три очка и отличился впервые за шесть матчей.

Карнавал от «Тампы»! Забили восемь голов и довели до истерики русского вратаря

В этом сезоне команды испытывают большие проблемы с набором очков – «Колорадо» перед матчем еле держался в кубковой восьмёрке, а «Тампа» и вовсе находилась за её пределами. Ещё 2,5 года назад команды играли в финале Кубка Стэнли, но, как известно, время не щадит никого.

В прошлом сезоне матчи «Тампы» и «Колорадо» тоже носили особый шарм – весь регулярный чемпионат Кучеров и Маккиннон сражались за первую строчку в гонке бомбардиров. В этом Никита немного отстал – разница между россиянином и канадцем перед матчем составляла шесть очков.

Уже на экваторе первого периода счёт был 3:1 в пользу «Тампы» — Кучеров забросил шайбу и прервал голевую засуху, которая длилась пять матчей, а у «лавин» голевой передачей отметился Валерий Ничушкин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Джаред Беднар после этого сделал замену вратаря – вместо Аннунена на лёд вышел Георгиев. Однако ещё до перерыва российский голкипер пропустил дважды – Гленденинг и Чирелли отличились по разу.

Во втором периоде Георгиев пропустил лишь раз, но и этого хватило, чтобы эмоции выплеснулись наружу – Александр разбил клюшку о перекладину, пребывая хчуть ли не в истеричном состоянии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Главный тренер «Эвеланш» решил поберечь нервы россиянина и вновь выпустил на лёд Аннунена. «Тампа» быстро организовала в его ворота две шайбы и окончательно успокоилась. Правда, перед этим пропустила нелепый гол – Брейден Пойнт забил в свои ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

8:2 – «Тампа» разбила «Колорадо» по всем статьям, заставив Беднара менять вратарей как перчатки, по ходу матча. Никита Кучеров набрал три очка и вполовину сократил отставание от Маккиннона в гонке бомбардиров. А вот за Георгиева тревожно – начал матч в запасе, вышел на лёд, получил три шайбы, так ещё и был заменён обратно.