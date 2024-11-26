«Список 51». Что нужно знать о составе сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

20 с лишним лет назад главный тренер футбольной сборной России Валерий Газзаев поразил всех, выкатив список сразу из 59 кандидатов в национальную команду. Россия — щедрая душа, мелочиться не стоило, однако многих тогда удивило, что в этот лист попало множество игроков ЦСКА, где тогда работал Газзаев, в том числе ещё очень далёких от основы молодых.

В декабре 2024-го схожие ассоциации вызывает расширенный список сборной России на Кубок Первого канала. До 59 чуть-чуть не дотянули: там 51 человек, но для команды, которая сыграет лишь три матча, это всё равно весьма солидно. Тренерский штаб тоже будет сверхрасширенным: «для обмена опытом» в сборную отправятся сразу четыре главных тренера клубов КХЛ. Действительно: такого опыта за коротенький регулярный сезон всего-то из 68 игр не получишь!

Расширенный состав сборной России: Фото Стал известен расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала

Главное, что нужно знать о списке — СКА там представляют 20 человек. Ничего удивительного здесь нет. На сайте Минспорта ещё перед началом сезона висел список из 67 кандидатов в национальную команду. Пусть это была больше бюрократическая формальность с кучей неожиданных фамилий (типа играющих в ВХЛ Прова Зенкова, Максима Кирилейченко и Данилы Климова), клубный приоритет там был виден хорошо. 16 человек в «минспортовском» списке представляли СКА, 10 — «СКА-Нева», ещё один — «СКА-1946» (впрочем, разделение по клубам системы в списке довольно условное), «Сочи» — девять.

Роман Ротенберг и Марат Хуснутдинов Фото: РИА Новости

Тренеры других клубов вряд ли огорчены этим фактом. Игорь Ларионов (у него в сборную могут уехать Богдан Конюшков, Антон Силаев и Никита Артамонов) вчера заявил: «Вы знаете, всегда надо радоваться, когда вызывают игроков в сборную. Здесь ничего не могу сказать в данной ситуации. Хотя и мог бы сказать, конечно. С другой стороны, мы готовы отпустить Богдана в сборную, хотя… На этом я закончу комментарий». Хотя комментарий получился максимально расплывчатым, это ситуация «все всё поняли».

Ничего удивительного здесь нет. Ещё несколько лет назад была придумана изящная формула «Россия — базовая сборная СКА». Пусть потолок зарплат своё дело сделал и игроки четвёртого звена СКА уже не попали бы в олимпийскую сборную, однако «Россия 25» является историей отдельной. Часто попадание в эту команду — знак того, что в Петербурге следят за хоккеистом, а во время его пребывания в сборной будут проведены душеспасительные беседы, которые помогут встать на правильный путь.

И в этом плане состав сборной – индикатор ещё и закулисных «игр престолов». Напряжение между СКА и «Спартаком» не было секретом: даже если не брать слухи, оно проявилось год назад, когда Голдобин и Порядин, тогда разрывавшие лигу, не поехали в сборную по загадочным причинам. Этой осенью мы увидели более интересный сиквел с кричалками спартаковских фанатов, резким публичным недовольством Романа Ротенберга и ответным письмом «Спартака», где главный тренер «России 25» назван «экспансивным».

Особую пикантность этому соперничеству придаёт и тот факт, что главным тренером сборной России де-юре ещё является… Алексей Жамнов. Да-да, на петербургском турнире играет команда «Россия 25» с неясным юридическим статусом. Не верите – зайдите на сайт ФХР в раздел «Национальная команда». Так что статус Павла Порядина в контексте этого соперничества приобретает особый интерес.

В чисто спортивном плане самым интересным для сборной России будет матч со сборной легионеров. Беларусь и Казахстан мы прекрасно изучили по прошлым турнирам – Галым Мамбеталиев прямо сейчас показывает, что его команды прекрасно умеют обороняться, терпеть и помогать своему вратарю. Состав белорусской команды будет более интересным, но игра «Динамо» заставляет усомниться в перспективах сборной. Да, минчане – не базовый клуб, но именно работа Дмитрия Квартальнова вызывает такое ощущение, что тренер от хоккея просто устал, ну или уже с трудом вписывается в тренды «новой КХЛ».

Матч Россия — Казахстан Фото: РИА Новости

А у KHL World Team одно лишь имя Майка Кинэна на скамейке вызывает интерес. Мусорные баки и клюшки будут летать, и те отчаянные люди, которые выберут лишний хоккей вместо тёплого песочка, наверняка будут замотивированы до предела. Вопрос лишь в том, кто попадёт в список этих отчаянных. Не стоит слишком сильно завышать уровень легионеров: «Куньлунь» год за годом показывает, как средние игроки АХЛ проявляют себя в КХЛ, когда собраны в один коллектив. Без больших звёзд этой команде будет трудно.

Пока больше всего огорчает то, что сборная снова будет играть в столицах. Конечно, заполнить самую большую арену в мире будет приятно, однако скоро она и так будет заполняться на других играх. Конечно, есть Большой тур сборной в мае, однако городов в стране много. Новосибирск, Уфа, Казань, Ярославль — в этих и многих других российских «hockeytown», как говорят в Америке, национальную команду не видели давно. Поездка туда придала бы всему мероприятию совсем другой смысл.