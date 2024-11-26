Режим «паника» активирован? Почему в «Рейнджерс» задумались о внезапной распродаже

Полуфиналист Кубка Стэнли – 2024 один из самых популярных клубов Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на первый взгляд довольно неожиданно угодил в масштабный кризис. После успешного начала регулярного чемпионата в последнее время игра команды Питера Лавиолетта резко разладилась. Минувшей ночью «синерубашечники» на домашнем льду абсолютно закономерно «сгорели» «Сент-Луис Блюз» (2:5), но ещё за несколько часов до начала этой встречи вокруг американской команды началась информационная шумиха.

На прошлой неделе «Рейнджерс» крайне посредственно проехали турне по Западной конференции, набрав всего два очка в трёх матчах. Сначала «синерубашечники» с огромным трудом вырвали победу у «Ванкувер Кэнакс» (4:3), после чего уступили «Калгари Флэймз» (2:3) и «Эдмонтон Ойлерз» (2:6). Два поражения в трёх матчах в принципе не могут считаться удовлетворительным результатом для «Рейнджерс», но куда хуже оказались те обстоятельства, при которых терпели осечки «Парни с Бродвея».

В каждой из неудачных встреч «синерубашечники» были полностью переиграны – от первой и до последней минуты. В каждом из матчей на вратарскую бригаду «Рейнджерс» ложилась невероятная нагрузка. В Калгари российский голкипер Игорь Шестёркин отразил 46 бросков из 49, а в Эдмонтоне американский голкипер Джонатан Куик совершил 34 спасения после 40 бросков. Если бы не старания вратарей, в обоих случаях «синерубашечники» могли уступить куда крупнее. В схожем ключе была проиграна и домашняя встреча с «Сент-Луисом», где по воротам Шестёркина было вновь произведено свыше 40 бросков.

Но ещё после провального матча с «Ойлерз» в североамериканских СМИ распространилась информация, согласно которой генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри дал понять всем клубам НХЛ о желании сделать обмены, обозначив готовность слушать предложения по многим игрокам своей команды. В качестве наиболее явных кандидатов на обмен назывались фигуры 33-летнего Криса Крайдера и 30-летнего Джейкоба Трубы. Однако также отмечалось, что под угрозой ухода из «Рейнджерс» оказались и ещё несколько хоккеистов. Среди них можно выделить защитников К’Андре Миллера и Райана Линдгрена, а также форварда Мику Зибанеджада.

Примечательно, что, несмотря на неудачную серию, турнирное положение «Рейнджерс» на данный момент абсолютно приемлемо. Американская команда входит в зону плей-офф, проведя меньшее количество матчей, нежели все её прямые конкуренты по Восточной конференции. Так что же настолько сильно тревожит руководство «синерубашечников», раз появляются такие слухи в уважаемых изданиях? Тревожит качество игры, а вернее, полное её отсутствие.

Если в октябре «синерубашечники» ещё смотрелись вполне пристойно, то во втором месяце сезона испарились практически все сильные стороны. Как только Артемий Панарин перестал штамповать результативные действия, вратарской бригаде «Рейнджерс» стало значительно сложнее купировать недостатки команды. Тандем Шестёркина и Куика тащит партнёров изо всех сил, но те подводят своих вратарей. Огромные претензии к лидерам.

31-летний Зибанеджад и раньше отмечался традиционно медленным вкатом в сезон. Шведский форвард обычно добавляет уже в ходе чемпионата, постепенно выходя на проектную мощность. Но его нынешняя форма у болельщиков команды не вызывает ничего, кроме ужаса. В 20 матчах регулярки Мика заработал показатель полезности «-13», отмечаясь максимально пассивной игрой. В равных составах швед двигается крайне медленно, что моментально приводит к тому, что соперники завладевают позиционным преимуществом.

Мика Зибанеджад Фото: Claus Andersen/Getty Images

33-летний Крайдер по-прежнему хорош на пятаке при игре в большинстве, но в случае с Крисом бросается в глаза такой статистический компонент, как результативные передачи. За 19 матчей сезона американский форвард умудрился не сделать ни одной голевой передачи. Это означает, что его тройка нападения абсолютно неэффективна при игре «5 на 5».

30-летний Труба является одним из самых дорогих защитников в НХЛ, но его пара обороны с 26-летним Линдгреном на данном этапе сезона не выдерживает никакой критики. Недалеко ушли и остальные. Из светлых пятен в «Рейнджерс» сейчас, помимо голкиперов и Панарина, можно выделить разве только 22-летнего Уилла Кайлле, который набрал уже 17 (9+8) очков в 20 матчах. Но дорогие хоккеисты должны играть намного лучше.

Пойдут ли «Рейнджерс» на массовую распродажу? Если говорить о самой ближайшей перспективе, то всё-таки вряд ли. Всё дело в том, что это не так и просто сделать. Практически все дорогостоящие хоккеисты команды обладают либо полным, либо частичным запретом на обмен, имея возможность контролировать свою судьбу. Собственно, это главная причина, по которой того же Трубу не удалось обменять летом. Джейкоб просто отмёл все имевшиеся варианты, по семейным обстоятельствам не желая покидать Нью-Йорк.

Джейкоб Труба Фото: Sarah Stier/Getty Images

В теории у руководства «Рейнджерс» есть инструменты, чтобы это обойти. В конечном счёте всегда можно повторить трюк шестилетней давности и снова объявить перестройку. Этот фокус на Бродвее уже провернули в 2018 году. Но имеет ли это смысл сделать вот так в ходе сезона, когда тот ещё совсем не потерян? Всего полгода назад «синерубашечники» находились в двух шагах от выхода в финал Кубка Стэнли, а теперь разом разучились играть?

Так не бывает. Скорее всего, американская команда угодила в локальный кризис, а появление слухов в прессе должно стать дополнительной мотивацией для игроков, чтобы поскорее из него выйти. В этом случае игра команды постепенно должна наладиться. А вот в том случае, если в течение ближайших одной-двух недель этого так и не произойдёт, тогда в руководстве «Рейнджерс» наверняка перейдут от слов к делу. Но начнут всё-таки не с игроков, а с главного тренера Питера Лавиолетта. В конце концов, уволить тренера всегда проще, чем кардинально поменять состав в ходе чемпионата.

После же завершения нынешнего сезона «синерубашечников» точно будут ждать большие перемены. Команда стареет, и её ядро главных лидеров неумолимо выходит из своего «золотого» возраста. Вполне возможно, что Шестёркин всё это просчитал ещё в межсезонье и именно по этой причине до сих пор так и не подписал новый контракт с американским клубом. Может быть, Игорь ещё перед началом чемпионата понимал, что время этой команды уже ушло?