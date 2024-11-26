Макдэвид покорит уникальное достижение Гретцки! Коннор идёт на 2000 очков в НХЛ

Более чем за 100 лет существования НХЛ это удалось сделать только одному хоккеисту. Канадец станет вторым.

В середине ноября Коннор Макдэвид набрал своё 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. В 27 лет. Всего за 659 матчей.

Быстрее капитана «Эдмонтона» до этой космической отметки добирались лишь трое хоккеистов за всю историю — Майк Босси (656), Марио Лемье (513) и Уэйн Гретцки (424). Макдэвид едва не превзошёл Босси — а Майк в своё время шёл по графику едва ли не круче, чем у Величайшего!

Сейчас Коннор проводит лишь 10-й сезон в НХЛ. И, естественно, это заставляет задуматься о том, как далеко канадец сможет забраться.

Прямо сейчас Макдэвид занимает 97-е место (символично, не так ли?) в списке лучших бомбардиров в истории лиги. От топ-50 его отделяет всего 199 очков — уже на старте следующего сезона Коннор должен обойти Берни Николлса, который на данный момент располагается на 50-й строчке.

Первое место занимает Гретцки с 2857 (894+1963) очками в 1487 матчах — очевидно, до Уэйна никто не сможет добраться. Главным конкурентом Великого был нестареющий Яромир Ягр. Хотя конкуренцией это назвать едва ли выйдет. Чех остановился почти в 1000 очках от Гретцки. Но Ягр по-прежнему второй бомбардир в истории НХЛ. Яромир записал на свой счёт 1921 (766+1155) очко в 1733 встречах.

Получается, у Макдэвида ещё чуть ли не 1000 матчей в запасе.

Это приводит к законному вопросу: а сможет ли Коннор стать вторым хоккеистом в истории, которому покорилась отметка в 2000 очков?

Давайте разбираться.

Коннор Макдэвид Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

На данный момент на счету нападающего «Эдмонтона» 1010 (346+664) очков в 664 матчах. Его средний показатель результативности равен 1,52 очка за встречу.

При этом лучшим для Макдэвида стал даже не сумасшедший сезон-2022/2023, когда в 82 матчах он набрал 153 (64+89) очка — это 1,866 балла за встречу. Почти два очка за матч! Нет, лучшим стал укороченный сезон-2020/2021. Тогда форвард оформил 105 (33+72) баллов в 56 встречах — 1,875 очка за матч!

Говоря о худшем сезоне, сделаем небольшую оговорку: дебютную кампанию всё же немного вынесем за скобки. Всё-таки это был первый год в НХЛ, тем более он вышел скомканным из-за тяжёлой травмы. При таких условиях худшей в плане результативности стала вторая регулярка — 2016-2017 годов: 100 (30+70) очков в 82 матчах и средний показатель 1,22 балла за встречу.

Сезон Матчи Очки Средняя результативность 2015/2016 45 48 (16+32) 1,067 2016/2017 82 100 (30+70) 1,22 2017/2018 82 108 (41+67) 1,317 2018/2019 78 116 (41+75) 1,487 2019/2020 64 97 (34+63) 1,516 2020/2021 56 105 (33+72) 1,875 2021/2022 80 123 (44+79) 1,538 2022/2023 82 153 (64+89) 1,866 2023/2024 76 132 (32+100) 1,737 2024/2025… 19… 28 (11+17)… 1,473… Суммарно 664 1010 (346+664) 1,52

Таблица 1. Средняя результативность Макдэвида (на 26 ноября 2024 года)

Теперь посмотрим на то, как часто Коннор пропускал матчи.

Сезон Количество матчей Количество пропущенных матчей Средний показатель пропусков 2015/2016 45 37 45% 2016/2017 82 0 0% 2017/2018 82 0 0% 2018/2019 78 4 5% 2019/2020 64 5 7% 2020/2021 56 0 0% 2021/2022 80 2 2% 2022/2023 82 0 0% 2023/2024 76 6 7% 2024/2025… 19… 3… 13%... Суммарно 664 57 8%

Таблица 2. Средняя травматичность Макдэвида (на 26 ноября 2024 года).

В среднем Макдэвид пропустил 8% матчей.

А теперь давайте попробуем подсчитать, сколько времени понадобится Макдэвиду, чтобы набрать оставшиеся 990 очков.

Мы составим худшие, «нормальные» и лучшие сценарии. В первом случае мы будем брать худшие показатели по карьере Макдэвида, во втором — среднестатистические, в третьем — лучшие. А также сделаем отдельный пункт под звёздочкой: туда уйдёт второй худший сезон Коннора в НХЛ по результативности и/или по травматичности (за исключением текущего). Всё-таки, как мы уже сказали, в дебютный год канадец получил тяжёлую травму, однако в дальнейшем ни разу не выбывал надолго. Одна случайная травма на старте может серьёзно изменить итоговые результаты и сделать их не совсем корректными.

Худшая травматичность Худшая* травматичность «Нормальная» травматичность Лучшая травматичность Худшая результативность 21 13 13 12 Худшая* результативность 19 11 11 10 «Нормальная» результативность 15 9 9 8 Лучшая результативность 12 7 8 7

Что же значат все эти числа и цифры в таблице выше и как мы их получили?

Ответ на первый вопрос: это количество сезонов, которое потребуется при каждом из сценариев, чтобы набрать 990 очков.

Ответ на второй вопрос (да, занудно, но хочется, чтобы всё было максимально прозрачно): мы перемножили выбранные под каждый вариант развития событий данные из предыдущих двух таблиц, на выходе получив результативность при каждом из сценариев. Это средняя результативность за сезон. Затем мы разделили общее количество требуемых очков (990) на получившуюся среднюю результативность за сезон при каждом из сценариев и получили количество сезонов, которое потребуется, чтобы добраться до заветного числа.

Занудства завершены. Возвращаемся к нормальному тексту.

Что мы получаем в итоге? Худшим исходом для Макдэвида может стать необходимость пройти дистанцию в 21 сезон, что практически невозможно. Коннор столько не отыграет, да и его результативность и здоровье не просядут так резко и так сильно, чтобы такой сценарий воплотился в реальность.

А вот лучший исход вполне возможен — семь сезонов. В январе 2025-го канадскому гению исполнится 28 лет. Даже если мы уберём за скобки нынешний сезон, при лучших раскладах Макдэвид выбьет 2000 очков в 35 лет. Но на то это и лучшие расклады.

В то же время стоит понимать, что пик хоккеистов в среднем приходится где-то на промежуток между 27 и 31-32 годами. Получается, с точки зрения возраста Коннор ещё даже не вышел на свой пик. Иными словами, ближайшие сезона четыре канадец может провести на нынешнем уровне или даже лучше.

Но если не случится эксцессов, у нападающего получится держать крайне высокий уровень даже дольше. Топовые спортсмены способны бросать вызов возрасту и замедлять его влияние. Александр Овечкин и Сидни Кросби тому прекрасные примеры.

То есть у Макдэвида будет плюс ещё один-два сезона на таком уровне. Ему останется добить примерно 90-250 очков — причём нужно учесть тот факт, что после того, как пик будет пройден, регресс не окажется резким. То есть свои 100-130 очков форвард будет способен набрать и в 34-36 лет.

Вот и выходит, что до Гретцки добраться у Коннора не получится (но мы и не рассчитывали), а вот до отметки в 2000 очков — более чем. Он ещё и, как говорится, «оставит месседж».

Единственное, чего нельзя предсказать, — это проблемы со здоровьем. Тот же Босси отыграл всего 10 сезонов в НХЛ и рано завязал с хоккеем из-за травм.

Впрочем, поскольку тут уж мы предугадать ничего не сможем, остаётся лишь смотреть на то, что есть. А есть у нас «история болезней» Коннора — и она показывает, что форвард имеет неплохое здоровье, которое очень редко его подводит. Так что будем надеяться, что некоторые вещи не изменятся.

Кроме того, составить конкуренцию Макдэвиду может тот же Кросби, который технически ещё способен добраться до рубежа в 2000 очков. Это будет нереально (и) сложно, но шансы сохраняются.

Хоть у Коннора их значительно больше.

Да и для самого канадца повторить подобное достижение Гретцки — хороший шанс закрепить своё великое наследие. Ему наверняка всё равно на какую-то статистику — он просто будет и дальше играть ради своего «Эдмонтона», пытаясь вернуть клубу былое величие. Но благодаря этому Макдэвид продолжит стабильно набирать очки. Давая нам возможность узреть то, чего прежде смог добиться только Гретцки. Ещё одно уникальное достижение Величайшего может покориться кому-то другому — прямо на наших глазах.

Так что хочется пожелать Макдэвиду здоровья.

И заявить: в начале ноября 2024 года стартовала новая легендарная погоня в истории НХЛ. И она уж точно не разочарует.