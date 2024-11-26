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Результаты матчей КХЛ 26 ноября 2024 года, обзор, видео голов, расписание матчей 27 ноября

«Авангард» снова спасся в концовке, «Локомотив» два матча без голов. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 26 ноября 2024 года
Аудио-версия:
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Александр Кадейкин оформил очередной дубль, который помог «Трактору» победить в Минске.

26 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Б
Авангард
Омск
1:0 Силантьев (Козлов, Маклюков) – 15:53 (5x5)     1:1 Якупов (Буше, Шарипзянов) – 59:23 (5x4)     1:2 Буше – 65:00    

Громкая вывеска матча в Магнитогорске не была обеспечена должным содержанием. Предматчевое оформление в стиле «Игры престолов» было зрелищнее, чем сама игра, где было забито две шайбы. В первом периоде Дмитрий Силантьев открыл счёт, а отыгрался «Авангард» лишь на последней минуте: в атаке у омичей не получалось, но гости забили в ситуации «6 на 4», а в серии буллитов Рид Буше реализовал победный бросок. Впрочем, по качеству игры вопросы к «Авангарду» всё равно остаются.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Уил (Готовец, Менелл) – 15:51 (5x5)     2:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 23:40 (5x5)     3:0 Швец-Роговой (Сергеев, Джиошвили) – 32:01 (5x5)    

«Локомотив» начал матч в Москве активно, но пропустил уже третьим броском по своим воротам: всего «Динамо» забило трижды всего лишь после 14 попыток. Хантер Миска, который уже перестал быть героем оскорбительных мемов, оформил сухой матч. Проблемы ярославского клуба же ощущаются всё отчётливее: за пять последних матчей команда Игоря Никитина забила лишь трижды, в трёх играх вообще осталась без голов. Сам тренер после матча говорил про выгорание своих хоккеистов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Телегин, Дер-Аргучинцев) – 11:03 (5x4)     1:1 Брук (Горбунов, Шипачёв) – 24:22 (5x5)     1:2 Сикура (Дер-Аргучинцев, Николаев) – 34:06 (5x5)     2:2 Волков (Шипачёв) – 37:50 (5x4)     2:3 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 44:59 (5x5)     3:3 Волков (Шипачёв, Лайл) – 58:18 (5x5)     3:4 Кадейкин (Шабанов) – 61:43 (3x3)    

«Будем продолжать играть – выберемся из этой жопы», — заявил Дмитрий Квартальнов после очередного домашнего поражения «Динамо». Если в игре с «Автомобилистом» минчане в концовке упустили победу, то сегодня спаслись за две минуты до сирены — при этом оба овертайма команда Квартальнова проиграла. Герои у «Трактора» всё те же: Максим Шабанов и оформивший уже шестой дубль в сезоне Александр Кадейкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

Матчи 27 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Ак Барс
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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