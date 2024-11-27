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Монреаль – Юта — 2:3 ОТ, обзор матча, Сергачёв забросил победную шайбу, видео

«Самый ценный игрок». Сергачёв запугал канадца, а потом приговорил свой первый клуб в НХЛ
Максим Макаров
Монреаль – Юта — 2:3 ОТ, обзор матча
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«Юта» одержала победу и сократила отставание от зоны плей-офф.

Сегодняшний игровой день в НХЛ не был изобилием их громких вывесок, но и здесь было, на что посмотреть. Матч «Монреаля» и «Юты», на первый взгляд, не привлекал так много внимания, так как обе команды находятся вне зоны плей-офф, а «Канадиенс» и вовсе идут последними на Востоке. Зато можно было лишний раз посмотреть на молодых талантов, которых в обоих коллективах в достатке.

Первый период прошёл без голов, команды взяли время на раскачку. Зато второй начался со снайперского выстрела Дилана Гюнтера. Стоит отметить, что это не первая подобная шайба молодого канадца. Он случайно не был фанатом Овечкина в детстве?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но «Монреаль» очень быстро отыгрался – уже через полторы минуты Страбл броском от синей линии пробил Веймелку.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Гюнтер (Келлер, Шмальц) – 26:23     1:1 Страбл (Кофилд, Савар) – 28:05     2:1 Ньюхук (Дворак, Джекай) – 40:46     2:2 Макбэйн (Кули, Гюнтер) – 44:17     2:3 Сергачёв (Шмальц, Хэйтон) – 64:33    

Вратарь «Юты» проводил хороший матч, несколько раз по-настоящему спас, особенно в первом периоде, но гол Ньюхука на его совести – Карел не успел занять позицию и дал «Канадиенс» выйти вперёд. Сравнял счёт Джек Макбэйн, имя которого после недавнего происшествия стало широко известно – великолепная поперечная передача Кули и 2:2. До сирены об окончании третьего периода Михаил Сергачёв вступил в потасовку с игроками соперника и успел даже запугать Брендана Галлахера.

А в овертайме Сергачёв и закончил матч – подключение на дальнюю штангу и точная передача Шмальца принесли «Юте» победу. Михаил приговорил команду, которая в своё время выбрала его на драфте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

3:2 – новичок НХЛ одерживает важнейшую победу и сокращает разрыв от зоны плей-офф до четырёх очков. Михаил Сергачёв после обмена из «Тампы» не раскис и уже набрал 15 очков – он пятый бомбардир в команде.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Тут же вспоминаются слова журналиста The Athletic Джеймса Миртла, который написал: «Сергачёв всегда считался надёжным защитником в «Тампе», но за Виктором Хедманом и другими звёздами на передовой он часто оставался в тени. Но не в Солт-Лейк-Сити. «Юта» нагрузила Сергачёва третьим по величине количеством игровых минут в НХЛ на данный момент (26.47 за игру), и он с лихвой воспользовался этой возможностью, с 63% ожидаемых голов, когда он находится на льду в равных составах. Эти ребята получают много внимания с самого начала сезона, но Сергачёв является их MVP».

Нельзя не согласиться с Джеймсом. Сегодня, например, Михаил сыграл больше 30 минут, что по хоккейным меркам является гроссмейстерским показателем.

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