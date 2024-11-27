Месяц до дедлайна, а они всё ещё без работы! Топ главных свободных агентов КХЛ

Дедлайн в КХЛ намечен на 27 декабря, то бишь до закрытия трансферного окна остался ровно месяц. Активность команд постепенно возрастает, однако среди неограниченно свободных агентов по-прежнему хватает именитых россиян. Кто из них найдёт себе работу в ближайшее время?

з. Михаил Пашнин, 35 лет

Удивительно, но опытный силовой защитник по-прежнему без работы. Да, скорости у Пашнина стало меньше: сказываются возраст и последствия серьёзных травм. Однако опыт никуда не делся. Михаилом серьёзно интересовался «Адмирал», который не смог подписать игрока из-за нововведений в регламенте КХЛ. Ждём, что Пашнин усилит одну из команд перед дедлайном.

з. Зият Пайгин, 29 лет

Пайгин – новый хоккеист в нашем списке. Буквально сегодня «Лада» официально объявила о расставании с габаритным игроком обороны по обоюдному согласию сторон. Перспективы тольяттинцев нынче туманны, а у Зията появился шанс попробовать себя на новом месте. В топ-клуб позовут вряд ли, зато в третью пару средней команды вполне могут подписать.

Зият Пайгин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

н. Александр Бурмистров, 33 года

На центральных нападающих традиционно большой спрос, однако Бурмистров по-прежнему сидит без работы. После ухода из «Спартака» хоккеист мог продолжить карьеру в подмосковном «Витязе», однако отказался от этого варианта, а теперь время ушло. Если трудоустроиться получилось у Ильи Каблукова, то почему нужно списывать Александра? Опыт и желание есть, осталось понять, куда и под какие задачи переходить.

н. Сергей Шумаков, 32 года

Вопросы к Шумакову по дисциплине давно не являются секретом, однако с годами Сергей должен был сделать выводы. Нового контракта в Тольятти нападающему не предложили, а если ты стал не нужен даже «Ладе», то это повод задуматься. Главный козырь этого форварда – техника, хорошие руки, индивидуальное мастерство. Вешать коньки на гвоздь пока рано.

н. Иван Телегин, 32 года

Когда-то давно без Телегина было сложно представить сборную России: Иван – один из главных отечественных чекеров и человек, способный таскать рояль. Хоккеист, умеющий выполнять уйму черновой работы и закрывать меньшинство, в команде просто необходим, но различного рода проблемы серьёзно сказались на карьере форварда. Закончилось тем, что теперь он банально не может найти себе новый клуб.

н. Сергей Шмелёв, 31 год

Странно, что «Нефтехимик» уже успел подписать контракты с Кириллом Капустиным и его тёзкой Петровым, а вот уроженец Нижнекамска Сергей Шмелёв, которого активно сватали в родной клуб, так и не получил приглашения. Возможно, не договорились по деньгам, хотя особо выбирать Сергею в его нынешней ситуации не приходится. В «Салавате Юлаеве» нападающий слабо сыграл в плей-офф, поэтому свою состоятельность нужно активно доказывать.

Сергей Шмелёв Фото: Свелана Садыкова, photo.khl.ru

н. Артём Лукоянов, 35 лет

Лукоянов, как и Петров, накануне покинул клуб ВХЛ «Юнисон». Но если Петров уже нашёл себе новое место работы и вернулся в КХЛ, то Лукоянов, как поговаривают, может оказаться в «Челнах», чтобы играть в Татарстане, недалеко от Казани и Альметьевска. Проблемы Артёма тоже давно известны, именно они во многом не позволяют вернуться в КХЛ. В «Ак Барсе» долго терпели, однако всему когда-то приходит конец. Но, может, шанс поиграть в Континентальной лиге у Артёма всё же появится?