Выгорание или настоящий кризис? После мощного старта «Локомотив» с трудом забивает голы

«Мы видим проблему, что есть определённое выгорание. Здесь очень простая точка роста для парней. Уметь в таком состоянии играть, забивать и выигрывать, не делая глупостей», — заявил вчера Игорь Никитин. «Локомотив» перебросал «Динамо» с двукратным перевесом (30-14), но проиграл всухую — 0:3. Предыдущий матч с «Торпедо» «Локо» тоже проиграл, не забросив ни одной шайбы.

«Локомотив» долгое время воспринимался машиной — в том смысле, в которой «немецкой машиной» называли футбольную бундестим. В этом прозвище не было восхищения: скорее констатация безжалостного, почти автоматического стиля игры немцев (у «красной машины» история появления чем-то похожа). И два первых месяца чемпионата «Локомотив» действительно вызывал такие же ассоциации, побеждая практически всех подряд. Даже после спада последних игр «Локо» везёт второму месту Запада девять очков: правда, у «Спартака» два матча в запасе.

После уверенной и в чём-то издевательской победы в Челябинске (5:3) у «Локомотива» что-то резко пошло не так. За восемь матчей забито лишь семь шайб в основное время, при этом три матча обошлись без голов вообще (с «Динамо», ЦСКА и «Торпедо»). Классная оборона позволила команде Никитина выиграть все матчи, где она забивала хотя бы раз, но для клуба с высокой бросковой активностью такая реализация — тревожный фактор.

Игорь Никитин Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

В телеграм-каналах в последнее время идёт массовый разгон о скучной игре «Локомотива», и сложно с этим согласиться. Да, это не кружева, места творчеству в игре «Локо» немного, однако Ярославль играет активно и в первую очередь от себя. Можно говорить, что это команда оборонительная, но и от обороны можно играть разными способами. «Локо» редко откатывается, чаще всего старается душить соперника прессингом, постоянно идти на перехват шайбы. Перефразируя Сергея Наильевича Гимаева, это «ярославский спецназ». Железнодорожники вынуждают соперников ошибаться, в то время как классические оборонительные команды этих ошибок ждут — вот ключевое различие.

«Локомотив» делает на льду очень много работы, и главное слово здесь — работа. Игра команды Никитина состоит из множества стандартных ситуаций, которые уже давно отскакивают у ярославских студентов от зубов. Всё-таки нынешний главный тренер работает в Ярославле много лет, костяк команды за это время менялся мало, а ярославская хоккейная школа давно приучена выпускать игроков в первую очередь обученных, а не мастеровитых.

Теперь возвращаемся к словам Никитина о выгорании. Представьте себе, что вы каждый день выполняете только серию чётко регламентированных действий: отклонение от распорядка допускается, но незначительное. Рано или поздно всё это надоест хуже горькой редьки, даже если за это вы получаете зарплату, сильно превышающую среднюю по стране. В хоккее такой феномен тоже есть. Пиковый Дмитрий Квартальнов боролся с этим таким образом, что просто мог сменить целую пятёрку игроков после матча плей-офф. В эпоху потолка зарплат таких возможностей нет ни у кого, а у «Локомотива» в принципе скамейка довольно короткая. Кроме того, ярославский клуб сыграл больше игр, нежели конкуренты.

Стиль Квартальнова-Никитина можно сравнить с той системой игры, которую в НХЛ ставил Дэррил Саттер, сейчас снова ушедший на покой семейной фермы. К Рождеству 2013 года «Лос-Анджелес» подходил в статусе одного из лидеров лиги, выиграв 25 матчей из 38 и пропустив меньше всех в НХЛ. Однако перед Новым годом команду накрыл мощнейший спад: из следующих 20 игр «короли» выиграли лишь пять, забив на этом отрезке лишь 30 голов — и это при том, что бросковая активность продолжала быть высокой.

Очень вовремя для «королей» подоспел олимпийский перерыв, а на дедлайне обменов генменеджер Дин Ломбарди сделал мощный ход и добавил в состав Мариана Габорика. «Кингз» мощно закончили регулярку, а в плей-офф словацкий снайпер наколотил 14 шайб и с отрывом стал лучшим в команде по этому показателю. «Лос-Анджелес» же выиграл второй Кубок Стэнли, по пути отыгравшись с 0-3 в серии с «Сан-Хосе».

Что показывает этот пример? Спады, подобные нынешнему кризису «Локомотива», могут случаться в таких сверхсистемных командах с требовательными тренерами. Спады в регулярке с семью десятками матчей вообще неизбежны — но пример «Лос-Анджелеса» здесь приведён именно исходя из схожести стиля и игровой философии. Есть, правда, одно существенное отличие: второго Габорика в Ярославль сейчас привезти будет почти нереально.

Ярослав Лихачёв Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Прямо сейчас за «Локомотив» беспокоиться не нужно: почти наверняка команда этот спад преодолеет. А вот перед плей-офф задуматься стоит. Весной в финале мы видели, как ярославская машина начала биться лбом даже не об стену, а об «Металлург», который в прошлых раундах показывал себя весьма весёлым и открытым. Символом этого стало держание в запасе Ярослава Лихачёва, который со своим стилем в «рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» не вписывался, но в итоге забил один из редких голов «Локо» в той финальной серии.

И если сейчас посмотреть на карту бросков «Локомотива», то она выглядит тревожно. В статистике у «Локо» всё стабильно прекрасно: бросков много, время владения шайбой в зоне большое: при этом на деле многие из этих попыток идут от синей линии, с периметра, с острых углов, а на чужой пятак пробиться уже сложно. И как раз здесь ждать, что это чудесным образом весной изменится само собой, не стоит. Нужно понять, «баг» это или «фича», получится ли в этой системе игры давать креативным игрокам чуть больше свободы рук в финальной трети или этого делать нельзя.

Тот же Лихачёв — лакмусовая бумажка такого подхода. Если он всё-таки уедет в аренду, о чём недавно сообщалось, то тактических сдвигов не произойдёт. Вторую половину регулярного сезона «Локо» вообще может смело тратить на эксперименты: упасть ниже третьего места в конференции команде всё равно будет нереально, а самое главное начнётся только в апреле.