«Узрите, как работает Русская машина». 10 россиян — в крутом топ-100 из Америки!

На старте сезона НХЛ журналисты известного издания и телевещателя ESPN составили свой топ-100 лучших хоккеистов на сезон-2023/2024.

Группа из более чем 50 комментаторов, аналитиков, корреспондентов и редакторов оценила игроков на основе того, насколько хороши они будут в предстоящем чемпионате, уделив особое внимание их ценности для команды в регулярке. Так и получился рейтинг.

Сейчас, спустя полтора месяца со старта сезона, интересно посмотреть, что писали североамериканские журналисты и как оценивали разных хоккеистов. Тем более что в топ-100 вошли сразу… 10 россиян!

Для удобства мы также приведём статистику, актуальную на 26 ноября.

Что же предвещали хоккеистам и что выходит на деле?

Главные позиции

Для начала приведём рейтинг с главными местами. Все 100 мест перечислять не будем.

Примечательно, что в топ-100 не нашлось места Андрею Свечникову.

1. Коннор Макдэвид, центрфорвард, «Эдмонтон»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: 1

Возраст: 27

Статистика: 28 (11+17) очков в 19 матчах

Начнём мы не с россиян, а с главного игрока лиги.

«Лучший хоккеист мира был в одной победе от уникального достижения в истории спорта, когда он вытащил «Ойлерз» с 0-3 в финале Кубка Стэнли. Статистически никто не может его превзойти: Макдэвид более чем на 120 очков опережает следующего лучшего бомбардира за последние 10 сезонов. Это всего лишь вопрос времени, когда такое мастерство проявится в виде кубков», — написал журналист ESPN Грег Вышински.

2. Никита Кучеров, правый вингер, «Тампа»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: 8

Возраст: 31

Статистика: 32 (12+20) очка в 20 матчах

«В прошлом сезоне Кучеров переписал книгу рекордов «Лайтнинг», набрав 144 очка (лучший результат в карьере) и став пятым игроком в истории НХЛ, отдавшим 100 результативных передач за сезон. С точки зрения результативности за последнее десятилетие только один игрок в этом был лучше Кучерова», — написал Вышински.

Никита Кучеров Фото: Getty Images

7. Артемий Панарин, левый вингер, «Рейнджерс»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: 32

Возраст: 32

Статистика: 26 (12+14) очков в 20 матчах

«Одно дело — достичь рекордных показателей в карьере по количеству голов (49) и очков (120), как Панарин в прошлом сезоне. Но достичь этих показателей в 32 года — и в своём девятом сезоне в НХЛ? Панарин, кажется, становится лучше с возрастом», — написала журналистка ESPN Кристен Шилтон.

17. Кирилл Капризов, левый вингер, «Миннесота»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: 17

Возраст: 27

Статистика: 34 (13+21) очка в 20 матчах

«Kirill The Thrill занимает шестое место по количеству голов в НХЛ с кампании-2021/2022 (133), три сезона подряд покорив отметку в 40+ голов», — написал Вышински.

26. Игорь Шестёркин, вратарь, «Рейнджерс»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: 28

Возраст: 28

Статистика: 8 побед в 15 матчах, 91,4% ОБ, КН 2,91

«Несомненный хребет «Рейнджерс» — обладатель «Везина Трофи», голкипер, чья элитная игра, особенно в плей-офф, показывает лучшие из его инстинктов, исключительных перемещений от штанги к штанге в воротах и скорость», — отметила Шилтон.

27. Андрей Василевский, вратарь, «Тампа»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: 57

Возраст: 30

Статистика: 10 побед в 17 матчах, 91,5% ОБ, КН 2,24

«Поскольку всё больше команд переходят к использованию вратарских тандемов, голкипер, семь раз выигрывавший не менее 30 матчей за регулярку, продолжает оставаться одним из немногих стражей ворот, кому можно доверить более 60 встреч за сезон», — написал журналист Райан Кларк.

60. Илья Сорокин, вратарь, «Айлендерс»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: 30

Возраст: 29

Статистика: 5 побед в 13 матчах, 91,7% ОБ, КН 2,52

«Статистически худший сезон Сорокина пришёлся на чемпионат-2023/2024, но он всё равно показал средний процент отражённых бросков намного выше среднего результата по НХЛ (90,8%). Когда он в форме, немногие вратари могут сравниться с ним по способности вытаскивать матчи на себе», — отметил Вышински.

Илья Сорокин Фото: Steph Chambers/Getty Images

62. Александр Овечкин, левый вингер, «Вашингтон»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: 37

Возраст: 39

Статистика: 25 (15+10) очков в 18 матчах

«Овечкину нужно (было. — Прим. «Чемпионата») забросить 42 шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов. Он сдал позиции и совсем не был похож на себя в плей-офф, но дайте ему шайбу и пространство для бросков — и узрите, как работает Русская машина», — заключил Вышински.

83. Сергей Бобровский, вратарь, «Флорида»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: 97

Возраст: 36

Статистика: 9 побед в 15 матчах, 88,5% ОБ, КН 3,18

«Бобровский, возможно, уже не на пике, которого он достиг во времена своего сезона с «Везиной», но ветеран доказал, что он всё ещё может вытаскивать матчи в плей-офф. Теперь, когда его имя выгравировано на Кубке Стэнли, легенда «Боба для плей-офф» продолжает расти», — написал ESPN.

89. Евгений Малкин, центрфорвард, «Питтсбург»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: не попал

Возраст: 38

Статистика: 20 (5+15) очков в 23 матчах

«К началу 19-го сезона в НХЛ Малкин немного отстал от своего темпа производительности, что был в начале карьеры, когда он доминировал. Но в равных составах и в большинстве Джино остаётся силой «Питтсбурга», который надеется на последний эпический поход в плей-офф с нынешним ядром ветеранов», — отметил ESPN.

93. Михаил Сергачёв, защитник, ХК «Юта»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: 53

Возраст: 26

Статистика: 14 (5+9) очков в 21 матче

«Катастрофическая травма ноги в прошлом сезоне выбила Сергачёва из игры на несколько месяцев, но межсезонный обмен в «Юту», возможно, был более неприятным. Его выступление станет важнейшей причиной того, как далеко «Юта» зайдёт в своей первой кампании», — написал ESPN.