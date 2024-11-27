«Узрите, как работает Русская машина». 10 россиян — в крутом топ-100 из Америки!

На старте сезона НХЛ журналисты известного издания и телевещателя ESPN составили свой топ-100 лучших хоккеистов на сезон-2023/2024.
Группа из более чем 50 комментаторов, аналитиков, корреспондентов и редакторов оценила игроков на основе того, насколько хороши они будут в предстоящем чемпионате, уделив особое внимание их ценности для команды в регулярке. Так и получился рейтинг.
Сейчас, спустя полтора месяца со старта сезона, интересно посмотреть, что писали североамериканские журналисты и как оценивали разных хоккеистов. Тем более что в топ-100 вошли сразу… 10 россиян!
Для удобства мы также приведём статистику, актуальную на 26 ноября.
Что же предвещали хоккеистам и что выходит на деле?
Главные позиции
Для начала приведём рейтинг с главными местами. Все 100 мест перечислять не будем.
|Место
|Хоккеист
|Команда
|1
|Коннор Макдэвид
|«Эдмонтон»
|2
|Никита Кучеров
|«Тампа»
|3
|Натан Маккиннон
|«Колорадо»
|4
|Кейл Макар
|«Колорадо»
|5
|Мэттью Ткачук
|«Флорида»
|6
|Остон Мэттьюс
|«Торонто»
|7
|Артемий Панарин
|«Рейнджерс»
|8
|Микко Рантанен
|«Колорадо»
|9
|Леон Драйзайтль
|«Эдмонтон»
|10…
|Александр Барков
|«Флорида»
|13…
|Сидни Кросби
|«Питтсбург»
|17…
|Кирилл Капризов
|«Миннесота»
|26
|Игорь Шестёркин
|«Рейнджерс»
|27…
|Андрей Василевский
|«Тампа»
|40…
|Стивен Стэмкос
|«Нэшвилл»
|45…
|Коннор Бедард
|«Чикаго»
|60…
|Илья Сорокин
|«Айлендерс»
|62…
|Александр Овечкин
|«Вашингтон»
|83…
|Сергей Бобровский
|«Флорида»
|89…
|Евгений Малкин
|«Питтсбург»
|93…
|Михаил Сергачёв
|ХК «Юта»
Примечательно, что в топ-100 не нашлось места Андрею Свечникову.
1. Коннор Макдэвид, центрфорвард, «Эдмонтон»
Рейтинг в сезоне-2023/2024: 1
Возраст: 27
Статистика: 28 (11+17) очков в 19 матчах
Начнём мы не с россиян, а с главного игрока лиги.
«Лучший хоккеист мира был в одной победе от уникального достижения в истории спорта, когда он вытащил «Ойлерз» с 0-3 в финале Кубка Стэнли. Статистически никто не может его превзойти: Макдэвид более чем на 120 очков опережает следующего лучшего бомбардира за последние 10 сезонов. Это всего лишь вопрос времени, когда такое мастерство проявится в виде кубков», — написал журналист ESPN Грег Вышински.
2. Никита Кучеров, правый вингер, «Тампа»
Рейтинг в сезоне-2023/2024: 8
Возраст: 31
Статистика: 32 (12+20) очка в 20 матчах
«В прошлом сезоне Кучеров переписал книгу рекордов «Лайтнинг», набрав 144 очка (лучший результат в карьере) и став пятым игроком в истории НХЛ, отдавшим 100 результативных передач за сезон. С точки зрения результативности за последнее десятилетие только один игрок в этом был лучше Кучерова», — написал Вышински.
Никита Кучеров
Фото: Getty Images
7. Артемий Панарин, левый вингер, «Рейнджерс»
Рейтинг в сезоне-2023/2024: 32
Возраст: 32
Статистика: 26 (12+14) очков в 20 матчах
«Одно дело — достичь рекордных показателей в карьере по количеству голов (49) и очков (120), как Панарин в прошлом сезоне. Но достичь этих показателей в 32 года — и в своём девятом сезоне в НХЛ? Панарин, кажется, становится лучше с возрастом», — написала журналистка ESPN Кристен Шилтон.
17. Кирилл Капризов, левый вингер, «Миннесота»
Рейтинг в сезоне-2023/2024: 17
Возраст: 27
Статистика: 34 (13+21) очка в 20 матчах
«Kirill The Thrill занимает шестое место по количеству голов в НХЛ с кампании-2021/2022 (133), три сезона подряд покорив отметку в 40+ голов», — написал Вышински.
26. Игорь Шестёркин, вратарь, «Рейнджерс»
Рейтинг в сезоне-2023/2024: 28
Возраст: 28
Статистика: 8 побед в 15 матчах, 91,4% ОБ, КН 2,91
«Несомненный хребет «Рейнджерс» — обладатель «Везина Трофи», голкипер, чья элитная игра, особенно в плей-офф, показывает лучшие из его инстинктов, исключительных перемещений от штанги к штанге в воротах и скорость», — отметила Шилтон.
27. Андрей Василевский, вратарь, «Тампа»
Рейтинг в сезоне-2023/2024: 57
Возраст: 30
Статистика: 10 побед в 17 матчах, 91,5% ОБ, КН 2,24
«Поскольку всё больше команд переходят к использованию вратарских тандемов, голкипер, семь раз выигрывавший не менее 30 матчей за регулярку, продолжает оставаться одним из немногих стражей ворот, кому можно доверить более 60 встреч за сезон», — написал журналист Райан Кларк.
60. Илья Сорокин, вратарь, «Айлендерс»
Рейтинг в сезоне-2023/2024: 30
Возраст: 29
Статистика: 5 побед в 13 матчах, 91,7% ОБ, КН 2,52
«Статистически худший сезон Сорокина пришёлся на чемпионат-2023/2024, но он всё равно показал средний процент отражённых бросков намного выше среднего результата по НХЛ (90,8%). Когда он в форме, немногие вратари могут сравниться с ним по способности вытаскивать матчи на себе», — отметил Вышински.
Илья Сорокин
Фото: Steph Chambers/Getty Images
62. Александр Овечкин, левый вингер, «Вашингтон»
Рейтинг в сезоне-2023/2024: 37
Возраст: 39
Статистика: 25 (15+10) очков в 18 матчах
«Овечкину нужно (было. — Прим. «Чемпионата») забросить 42 шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов. Он сдал позиции и совсем не был похож на себя в плей-офф, но дайте ему шайбу и пространство для бросков — и узрите, как работает Русская машина», — заключил Вышински.
83. Сергей Бобровский, вратарь, «Флорида»
Рейтинг в сезоне-2023/2024: 97
Возраст: 36
Статистика: 9 побед в 15 матчах, 88,5% ОБ, КН 3,18
«Бобровский, возможно, уже не на пике, которого он достиг во времена своего сезона с «Везиной», но ветеран доказал, что он всё ещё может вытаскивать матчи в плей-офф. Теперь, когда его имя выгравировано на Кубке Стэнли, легенда «Боба для плей-офф» продолжает расти», — написал ESPN.
89. Евгений Малкин, центрфорвард, «Питтсбург»
Рейтинг в сезоне-2023/2024: не попал
Возраст: 38
Статистика: 20 (5+15) очков в 23 матчах
«К началу 19-го сезона в НХЛ Малкин немного отстал от своего темпа производительности, что был в начале карьеры, когда он доминировал. Но в равных составах и в большинстве Джино остаётся силой «Питтсбурга», который надеется на последний эпический поход в плей-офф с нынешним ядром ветеранов», — отметил ESPN.
93. Михаил Сергачёв, защитник, ХК «Юта»
Рейтинг в сезоне-2023/2024: 53
Возраст: 26
Статистика: 14 (5+9) очков в 21 матче
«Катастрофическая травма ноги в прошлом сезоне выбила Сергачёва из игры на несколько месяцев, но межсезонный обмен в «Юту», возможно, был более неприятным. Его выступление станет важнейшей причиной того, как далеко «Юта» зайдёт в своей первой кампании», — написал ESPN.