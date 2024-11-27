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10 российских хоккеистов попали в топ-100 лучших в НХЛ от ESPN, в Америке предсказали игру россиян, Овечкин, Кучеров, Капризов

«Узрите, как работает Русская машина». 10 россиян — в крутом топ-100 из Америки!
Владимир Лаевский
10 российских хоккеистов попали в топ-100
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Оправдывают ли наши звёзды ожидания журналистов из-за океана?

На старте сезона НХЛ журналисты известного издания и телевещателя ESPN составили свой топ-100 лучших хоккеистов на сезон-2023/2024.

Группа из более чем 50 комментаторов, аналитиков, корреспондентов и редакторов оценила игроков на основе того, насколько хороши они будут в предстоящем чемпионате, уделив особое внимание их ценности для команды в регулярке. Так и получился рейтинг.

Сейчас, спустя полтора месяца со старта сезона, интересно посмотреть, что писали североамериканские журналисты и как оценивали разных хоккеистов. Тем более что в топ-100 вошли сразу… 10 россиян!

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Для удобства мы также приведём статистику, актуальную на 26 ноября.

Что же предвещали хоккеистам и что выходит на деле?

Главные позиции

Для начала приведём рейтинг с главными местами. Все 100 мест перечислять не будем.

МестоХоккеистКоманда
1Коннор Макдэвид«Эдмонтон»
2Никита Кучеров«Тампа»
3Натан Маккиннон«Колорадо»
4Кейл Макар«Колорадо»
5Мэттью Ткачук«Флорида»
6Остон Мэттьюс«Торонто»
7Артемий Панарин«Рейнджерс»
8Микко Рантанен«Колорадо»
9Леон Драйзайтль«Эдмонтон»
10…Александр Барков«Флорида»
13…Сидни Кросби«Питтсбург»
17…Кирилл Капризов«Миннесота»
26Игорь Шестёркин«Рейнджерс»
27…Андрей Василевский«Тампа»
40…Стивен Стэмкос«Нэшвилл»
45…Коннор Бедард«Чикаго»
60…Илья Сорокин«Айлендерс»
62…Александр Овечкин«Вашингтон»
83…Сергей Бобровский«Флорида»
89…Евгений Малкин«Питтсбург»
93…Михаил СергачёвХК «Юта»

Примечательно, что в топ-100 не нашлось места Андрею Свечникову.

1. Коннор Макдэвид, центрфорвард, «Эдмонтон»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: 1
Возраст: 27
Статистика: 28 (11+17) очков в 19 матчах

Начнём мы не с россиян, а с главного игрока лиги.

«Лучший хоккеист мира был в одной победе от уникального достижения в истории спорта, когда он вытащил «Ойлерз» с 0-3 в финале Кубка Стэнли. Статистически никто не может его превзойти: Макдэвид более чем на 120 очков опережает следующего лучшего бомбардира за последние 10 сезонов. Это всего лишь вопрос времени, когда такое мастерство проявится в виде кубков», — написал журналист ESPN Грег Вышински.

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2. Никита Кучеров, правый вингер, «Тампа»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: 8
Возраст: 31
Статистика: 32 (12+20) очка в 20 матчах

«В прошлом сезоне Кучеров переписал книгу рекордов «Лайтнинг», набрав 144 очка (лучший результат в карьере) и став пятым игроком в истории НХЛ, отдавшим 100 результативных передач за сезон. С точки зрения результативности за последнее десятилетие только один игрок в этом был лучше Кучерова», — написал Вышински.

Никита Кучеров

Никита Кучеров

Фото: Getty Images

7. Артемий Панарин, левый вингер, «Рейнджерс»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: 32
Возраст: 32
Статистика: 26 (12+14) очков в 20 матчах

«Одно дело — достичь рекордных показателей в карьере по количеству голов (49) и очков (120), как Панарин в прошлом сезоне. Но достичь этих показателей в 32 года — и в своём девятом сезоне в НХЛ? Панарин, кажется, становится лучше с возрастом», — написала журналистка ESPN Кристен Шилтон.

17. Кирилл Капризов, левый вингер, «Миннесота»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: 17
Возраст: 27
Статистика: 34 (13+21) очка в 20 матчах

«Kirill The Thrill занимает шестое место по количеству голов в НХЛ с кампании-2021/2022 (133), три сезона подряд покорив отметку в 40+ голов», — написал Вышински.

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26. Игорь Шестёркин, вратарь, «Рейнджерс»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: 28
Возраст: 28
Статистика: 8 побед в 15 матчах, 91,4% ОБ, КН 2,91

«Несомненный хребет «Рейнджерс» — обладатель «Везина Трофи», голкипер, чья элитная игра, особенно в плей-офф, показывает лучшие из его инстинктов, исключительных перемещений от штанги к штанге в воротах и скорость», — отметила Шилтон.

27. Андрей Василевский, вратарь, «Тампа»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: 57
Возраст: 30
Статистика: 10 побед в 17 матчах, 91,5% ОБ, КН 2,24

«Поскольку всё больше команд переходят к использованию вратарских тандемов, голкипер, семь раз выигрывавший не менее 30 матчей за регулярку, продолжает оставаться одним из немногих стражей ворот, кому можно доверить более 60 встреч за сезон», — написал журналист Райан Кларк.

60. Илья Сорокин, вратарь, «Айлендерс»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: 30
Возраст: 29
Статистика: 5 побед в 13 матчах, 91,7% ОБ, КН 2,52

«Статистически худший сезон Сорокина пришёлся на чемпионат-2023/2024, но он всё равно показал средний процент отражённых бросков намного выше среднего результата по НХЛ (90,8%). Когда он в форме, немногие вратари могут сравниться с ним по способности вытаскивать матчи на себе», — отметил Вышински.

Илья Сорокин

Илья Сорокин

Фото: Steph Chambers/Getty Images

62. Александр Овечкин, левый вингер, «Вашингтон»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: 37
Возраст: 39
Статистика: 25 (15+10) очков в 18 матчах

«Овечкину нужно (было. — Прим. «Чемпионата») забросить 42 шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов. Он сдал позиции и совсем не был похож на себя в плей-офф, но дайте ему шайбу и пространство для бросков — и узрите, как работает Русская машина», — заключил Вышински.

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83. Сергей Бобровский, вратарь, «Флорида»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: 97
Возраст: 36
Статистика: 9 побед в 15 матчах, 88,5% ОБ, КН 3,18

«Бобровский, возможно, уже не на пике, которого он достиг во времена своего сезона с «Везиной», но ветеран доказал, что он всё ещё может вытаскивать матчи в плей-офф. Теперь, когда его имя выгравировано на Кубке Стэнли, легенда «Боба для плей-офф» продолжает расти», — написал ESPN.

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89. Евгений Малкин, центрфорвард, «Питтсбург»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: не попал
Возраст: 38
Статистика: 20 (5+15) очков в 23 матчах

«К началу 19-го сезона в НХЛ Малкин немного отстал от своего темпа производительности, что был в начале карьеры, когда он доминировал. Но в равных составах и в большинстве Джино остаётся силой «Питтсбурга», который надеется на последний эпический поход в плей-офф с нынешним ядром ветеранов», — отметил ESPN.

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93. Михаил Сергачёв, защитник, ХК «Юта»

Рейтинг в сезоне-2023/2024: 53
Возраст: 26
Статистика: 14 (5+9) очков в 21 матче

«Катастрофическая травма ноги в прошлом сезоне выбила Сергачёва из игры на несколько месяцев, но межсезонный обмен в «Юту», возможно, был более неприятным. Его выступление станет важнейшей причиной того, как далеко «Юта» зайдёт в своей первой кампании», — написал ESPN.

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