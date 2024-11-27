«Авангард» наконец назначил тренера из НХЛ! Кто такой канадец Буше?

Доводил «Тампу» и «Оттаву» до финалов конференций, но потом был уволен из обеих клубов посреди сезона.

В двери стучится декабрь, «Авангард» уже забрался в зону плей-офф, впервые с старта чемпионата выиграв три матча подряд, а теперь всё-таки нашёл иностранного тренера.

Слухи об этом ходили чуть ли не с самого начала сезона, в котором омичей колбасило, как утлое судёнышко во время шторма. Были этому и объективные причины – лидер «Авангарда» Владимир Ткачёв получил травму ещё на предсезонке, и после этого посыпалась вся команда.

«Авангард» за эти три месяца уже предпринял немало шагов, чтобы выправить ситуацию, был активен на трансферном рынке, как, наверное, ни один клуб в истории осенью. Состав команды пополнили Илья Каблуков, Наиль Якупов, Никита Серебряков, Матвей Заседа, Райан Меркли и другие. Платёжка омичей пухла как на дрожжах, а поиски тренера между тем продолжались.

Позиции Сергея Звягина, который долго работал помощником в «Авангарде» и возглавил команду по ходу прошлого плей-офф, оставались шаткими. Его и летом оставили главным, не найдя более подходящих вариантов, а после удручающего начала сезона принялись вовсю искать замену. Среди кандидатов ему на смену назывались имена Тодда Рирдена, который работал с Овечкиным в «Вашингтоне», Жерара Галлана, доводившего до финала Кубка Стэнли «Вегас» и выигрывавшего золото чемпионата мира, и обладателя Кубка Стэнли Тодда Маклеллана.

Ни один из этих специалистов до России в итоге не доехал, а «Авангардом» теперь будет управлять канадец Ги Буше, с которым заключён контракт на один год. К нападающему «Авангарда» Риду Буше он, кстати, никакого отношения не имеет, просто однофамилец.

Его послужной список – не такой богатый, как у кандидатов выше, однако у него тоже приличный опыт. 53-летний тренер начинал в канадских молодёжных лигах, потом год работал в АХЛ, где его с ходу признали лучшим тренером года, а после сезона получил повышение в НХЛ.

На заре 2010-х Буше работал главным тренером «Тампы» и в первый год довёл её до финала Востока, но на следующий сезон «молнии» пролетели мимо плей-офф, и в середине сезона-2012/2013 его уволили. После этого Буше резко сменил вектор карьеры и отправился в Европу, два с половиной года работал в швейцарском «Берне», а в 2016-м вернулся в НХЛ.

В «Оттаве» результаты Буше были ровно такими же, как в «Тампе». Финал конференции в первом сезоне, непопадание в плей-офф во втором и увольнение в середине третьего. В прошлом сезоне Буше был помощником Шелдона Кифа в «Торонто». Кроме того, он немало поработал в юниорских и молодёжных сборных Канады.

Как сообщил клуб, Буше должен прибыть в расположение «Авангарда» в начале декабря, до этого командой продолжит руководить Звягин.

Один канадец в этом сезоне уже очаровал КХЛ, речь о Бенуа Гру из «Трактора», сможет ли это сделать куда более системный Буше, нам ещё предстоит посмотреть. Шансы спасти сезон у «Авангарда» ещё есть, команда идёт восьмой в Восточной конференции и имеет несколько матчей в запасе по сравнению с ближайшими конкурентами.