В НХЛ пройдёт «Русский вечер», «Сибирь» выиграла дома впервые с сентября. Итоги дня в КХЛ

27 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Представляем обзор всех игр, а также дайджест главных новостей за день.

В «Коламбусе» рассказали о «Вечере русского наследия» на матче с «Вашингтоном»

Руководитель по связям с общественностью «Коламбус Блю Джекетс» Тодд Шаррок подробно рассказал о «Вечере русского наследия» во время игры с «Вашингтон Кэпиталз» 13 декабря.

«Местное русскоязычное сообщество связалось с нами и сообщило, что хотело бы организовать групповую поездку на игру «Блю Джекетс». Я думаю, что они организовали подобные поездки и на другие матчи НХЛ. Это стандартный пакет билетов, в который входят подарок от клуба и групповая фотография после матча», — цитирует Шаррока финское издание Iltalehti.

Напомним, ранее с критикой мероприятия выступил чешский бывший голкипер Доминик Гашек, который в очередной раз заявил, что это является рекламой специальной военной операции России.

Стало известно расписание Кубка Первого канала — 2024

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила расписание Кубка Первого канала — 2024. Напомним, участниками турнира станут четыре команды: «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

12 декабря, четверг

14:30* Беларусь — Казахстан;

18:30 «Россия 25» — сборная мира КХЛ.

13 декабря, пятница

19:00 Турнир по хоккею 3х3.

14 декабря, суббота

14:00 «Россия 25» – Беларусь;

18:30 Казахстан – сборная мира КХЛ.

15 декабря, воскресенье

14:00 «Россия 25» – Казахстан;

18:30 Беларусь – сборная мира КХЛ.

* — время московское.

Ги Буше возглавил «Авангард»

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт до конца сезона-2025/2026 с канадским тренером Ги Буше, сообщает пресс-служба клуба. 53-летний специалист прибудет в Омск и примет команду в первой половине декабря. Сергей Звягин будет исполнять обязанности главного тренера до приезда Ги Буше в Омск.

Определены первые участники Матча звёзд КХЛ — 2025

На сайте Недели звёзд хоккея — 2025 завершилось голосование болельщиков по выбору игроков в стартовые составы команд на звёздный уикенд. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Дивизион Боброва

Вратарь: Максим Дорожко («Витязь»);

Защитник: Богдан Конюшков («Торпедо»);

Нападающие: Николай Голдобин («Спартак»), Евгений Кузнецов (СКА).

Дивизион Тарасова

Вратарь: Даниил Исаев («Локомотив»);

Защитник: Игорь Ожиганов («Динамо» Москва);

Нападающие: Вадим Шипачёв («Динамо» Минск), Никита Гусев («Динамо» Москва), Сэм Энас («Динамо» Минск).

Дивизион Харламова

Вратарь: Зак Фукале («Трактор»);

Защитник: Егор Яковлев («Металлург»);

Нападающие: Максим Шабанов («Трактор»), Стефан Да Коста («Автомобилист»).

Дивизион Чернышёва

Вратарь: Денис Костин («Сибирь»);

Защитник: Тревор Мёрфи («Сибирь»);

Нападающие: Рид Буше («Авангард»), Джош Ливо («Салават Юлаев»).

27 ноября стартует голосование представителей СМИ, а затем свой выбор сделает лига.

«Сибирь» одержала первую победу на домашней площадке с сентября – серия поражений длилась восемь матчей. На 16-й минуте счёт открыл защитник «Сибири» Тимур Ахияров, для которого эта шайба стала первым набранным очком в текущем сезоне. Ему ассистировали Сергей Широков и Алексей Яковлев. Второй гол новосибирцы забили под занавес второго периода — отличился Владимир Бутузов с передач Романа Рукавишникова и Владислава Кары. Для Рукавишникова это очко стало 100-м в КХЛ в своей 600-й игре в лиге. Голкипер «Сибири» Денис Костин записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Уже на третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Лады» Остап Сафин с передачи Владислава Сёмина. В начале второго периода удвоил преимущество гостей Рафаэль Бикмуллин, которому ассистировали Магомед Шараканов и Алексей Ожгихин. На старте третьего периода третью шайбу забросил Никита Михайлов с передачи Андрея Алтыбармакяна. Голкипер «Лады» Владислав Подъяпольский записал на свой счёт «сухой» матч, отразив 44 броска по воротам. Таким образом, «Лада» прервала свою шестиматчевую серию поражений. Эта победа стала первой после отставки главного тренера Олега Браташа.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

На первой минуте матча счёт открыл нападающий «Сочи» Даниил Сероух с передачи Сергея Попова. На 17-й минуте Артём Галимов сравнял счёт. Хозяева вновь вышли вперёд в начале второго периода — отличился Василий Мачулин, которому ассистировали Даниил Сероух и Никита Баклашёв. В середине третьего периода Артём Галимов с передачи Ильи Сафонова оформил дубль и сравнял счёт в игре. В овертайме победу «Ак Барсу» принёс точный бросок Дмитрия Яшкина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

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