Но «столичные» спасли матч и выиграли в основное время у «Тампы».

Конфуз года в НХЛ! Вратарь «Вашингтона» прицельным броском забил в свои ворота

«Вашингтон» продолжает учиться выступать без Александра Овечкина: в прошлом матче против «Флориды» удалось одержать победу после двух поражений кряду. У «Тампы» же свои задачи – команда ведёт борьбу за место под солнцем с «Торонто», «Флоридой», «Бостоном» и «Баффало».

Первый период остался за хозяевами как по счёту, так и по игре, дубль оформил Брейден Пойнт. Причём одна шайба получилась краше другой: сначала канадец выдержал роскошную паузу и не оставил шансов Линдгрену.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем, встав не на совсем привычную позицию в левый круг вбрасывания при игре в большинстве, в касание замкнул роскошную передачу Никиты Кучерова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Столичные» во втором отрезке оправились, начали почаще тревожить оборону «Тампы» и Василевского лично, что вылилось в две заброшенные шайбы на экваторе матча: Манджапане отлично сыграл на подставлении, а Протас умчался в меньшинстве к воротам и заставил дрогнуть российского вратаря.

До перерыва «Тампа» сравняла счёт, но уже на второй минуте третьего периода Строум восстановил паритет. Держалось это без малого шесть минут, пока свои снайперские способности не продемонстрировал Чарли Линдгрен: нет, голкипер «Вашингтона» не отправил шайбу в пустые ворота соперника, он с разворота прицельным броском забил в свои!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Такое нечасто увидишь в хоккее, можно сказать, что это главный курьёз сезона. Удивительно, что именно таким образом Брейден Пойнт оформил хет-трик, выброшенные кепки на лёд заставили себя немного подождать, но болельщики «молний» в результате в долгу не остались.

Что вызывает огромное уважение, так это реакция «Вашингтона» на эту ошибку: команда не развалилась, сравняла счёт, в концовке получила четыре минуты большинства и вырвала победу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:4 – «столичные» побеждают в фантастическом матче и отрываются в таблице от «Рейнджерс», которые в последнее время хромают на обе ноги, на шесть очков.