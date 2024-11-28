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Тампа-Бэй – Вашингтон — 4:5, обзор матча, вратарь Чарли Линдгрен забил гол в свои ворота, видео

Конфуз года в НХЛ! Вратарь «Вашингтона» прицельным броском забил в свои ворота
Максим Макаров
Конфуз года в НХЛ!
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Но «столичные» спасли матч и выиграли в основное время у «Тампы».

«Вашингтон» продолжает учиться выступать без Александра Овечкина: в прошлом матче против «Флориды» удалось одержать победу после двух поражений кряду. У «Тампы» же свои задачи – команда ведёт борьбу за место под солнцем с «Торонто», «Флоридой», «Бостоном» и «Баффало».

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Первый период остался за хозяевами как по счёту, так и по игре, дубль оформил Брейден Пойнт. Причём одна шайба получилась краше другой: сначала канадец выдержал роскошную паузу и не оставил шансов Линдгрену.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем, встав не на совсем привычную позицию в левый круг вбрасывания при игре в большинстве, в касание замкнул роскошную передачу Никиты Кучерова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Столичные» во втором отрезке оправились, начали почаще тревожить оборону «Тампы» и Василевского лично, что вылилось в две заброшенные шайбы на экваторе матча: Манджапане отлично сыграл на подставлении, а Протас умчался в меньшинстве к воротам и заставил дрогнуть российского вратаря.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пойнт (Гюнцель) – 03:58     2:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 12:27 (pp)     2:1 Манджапане (Эллер, Лапьер) – 30:31     2:2 Протас (Уилсон) – 32:29 (sh)     3:2 Эйссимонт (Гиргенсонс) – 39:16     3:3 Строум (Рэддиш, Протас) – 41:37     4:3 Пойнт – 47:25     4:4 Карлсон – 50:30     4:5 Уилсон (Чикран, Строум) – 56:34 (pp)    

До перерыва «Тампа» сравняла счёт, но уже на второй минуте третьего периода Строум восстановил паритет. Держалось это без малого шесть минут, пока свои снайперские способности не продемонстрировал Чарли Линдгрен: нет, голкипер «Вашингтона» не отправил шайбу в пустые ворота соперника, он с разворота прицельным броском забил в свои!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Такое нечасто увидишь в хоккее, можно сказать, что это главный курьёз сезона. Удивительно, что именно таким образом Брейден Пойнт оформил хет-трик, выброшенные кепки на лёд заставили себя немного подождать, но болельщики «молний» в результате в долгу не остались.

Что вызывает огромное уважение, так это реакция «Вашингтона» на эту ошибку: команда не развалилась, сравняла счёт, в концовке получила четыре минуты большинства и вырвала победу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:4 – «столичные» побеждают в фантастическом матче и отрываются в таблице от «Рейнджерс», которые в последнее время хромают на обе ноги, на шесть очков.

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