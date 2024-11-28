Чех из «Каролины» внезапно разрывает НХЛ! Нечас повторил крутое достижение Малкина

«Рейнджерс» переживают тяжёлый период – команда из Нью-Йорка предстаёт бледной тенью самой себя и прибыла в Роли с тремя поражениями кряду. Уже даже начали ходить разговоры о том, что менеджмент «синерубашечников» собирается обменять Криса Крайдера и Джейкоба Трубу.

У «Каролины» же по классике всё замечательно в регулярном чемпионате – подопечные Бриндамора идут в группе лидеров, а их главная звезда Мартин Нечас выдаёт пока что чумовой отрезок на старте.

«Ураганы» сразу же взялись за дело и уже на пятой минуте открыли счёт – Нечас нашёл на противоположном фланге Друри, а тот точнейшим броском пробил Шестёркина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Поучаствовал в голевой атаке и Орлов, который продлил результативную серию до шести матчей, это его личный рекорд. Хватка хозяев особо не ослабевала, но до перерыва гости нашли момент, чтобы сравнять счёт – Джонни Бродзински отлично накатил в слот.

Мартин Нечас не исчерпал лимит волшебных передач и на старте второго отрезка вновь восхитил местную публику пасом на Сета Джарвиса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Каролина» продолжала давить, должна была забивать ещё, но Шестёркин раз за разом оставлял команду в игре. И не зря, Берард и Эдстрём забросили по шайбе и вывели гостей вперёд. Вот они новые герои «Рейнджерс»!

Но таковыми они пробыли недолго, «Харрикейнз» наверстали своё в заключительном периоде и вырвали победу – девятую подряд на домашней площадке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

4:3 – «Каролина» возглавила Восток, воспользовавшись осечкой «Нью-Джерси», а «Рейнджерс» терпят уже четвёртое поражение подряд.

Одним из главных героев встречи стал чешский нападающий Мартин Нечас, который прямо сейчас разрывает лигу. Мартин стал единоличным лидером гонки бомбардиров, у него на два очка больше, чем у Капризова и Маккиннона. А ещё чех повторил крутое достижение Малкина – набрал 37 очков в первых 22 матчах. Больше среди игроков из Европы набирали только три человека: дважды Драйзайтль и Штясны, а также один раз Петр Форсберг.