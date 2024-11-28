«Больше никто в НХЛ не играет на таком уровне». Капризов снова забил и идёт на «Харт»?

Кирилл Капризов идёт на «Харт Трофи»? По крайней мере, по истечении почти двух месяцев регулярки НХЛ The Athletic называет его главным кандидатом, ставя выше Никиты Кучерова и Леона Драйзайтля.

Капризов – с отрывом лучший бомбардир команды и второй – во всей лиге. На его счету 14 голов и 21 передача в 21 матче с показателем полезности «+16».

«В нём такая страсть к игре. Это элитный талант, который любит в хоккее всё. Он любит игру. Он всегда первым выходит на лёд и всегда последним с него уходит, здорово тренируется, находится в невероятной физической форме, его легко тренировать, он хочет становиться лучше и учиться, как делать всё лучше. Благодаря такой комбинации по-настоящему талантливый игрок может стать суперзвездой. В нём всё это есть», — говорил недавно главный тренер «дикарей» Джон Хайнс.

В сегодняшнем матче с «Баффало», который завершился со счётом 1:0, он забросил единственную шайбу, реализовав выход «четыре в одного». Для россиянина это 12-й выездной матч подряд в очках.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Более того, этот гол стал для Капризова 114-м в равных составах за карьеру в регулярных чемпионатах, в настоящий момент Кирилл сыграл 299 матчей. Тем самым нападающий вышел на чистое шестое место в списке лучших снайперов НХЛ в своих первых 300 матчах, выступающих преимущественно на позиции левого крайнего, сообщает StatsCentre в социальной сети X. Больше Капризова на этом отрезке забросили только Рой Конахер (132 шайбы), Рик Мартин (131), Александр Овечкин (128), Люк Робитайл (125) и Гэй Стюарт (122), на одну шайбу меньше — Дуг Бентли (113). Из российских левых крайних по голам в равных составах за первые 300 матчей Капризов уступает только Овечкину.

«Кирилл весь сезон решает для нас исходы матчей, и сегодняшний гол был важным и победным. Одного оказалось достаточно», — сказал Хайнс.

Вот что об игре россиянина думают в The Athletic. В их рейтинге кандидатов на «Харт» Капризов лидирует, за ним идут Сэм Райнхарт, Никита Кучеров, Леон Драйзайтль, Кейл Макар, Нико Хишир, Куинн Хьюз, Шон Монахан, Митч Марнер и Мартин Нечас.

«Добро пожаловать на шоу Капризова. Сейчас никто больше не играет на таком уровне»

«Добро пожаловать на шоу Кирилла Капризова. Суперзвезда «Миннесота» многим вскружил голову своей неземной игрой на старте сезона. Достаточно, чтобы быть ранним фаворитом на «Харт Трофи». Прямо сейчас никто в НХЛ не играет на таком же уровне.

На старте регулярки он идёт по умопомрачительному графику — 51 гол и 139 очков. Такие цифры поставят его в один ряд с прославленными игроками. И эти цифры подкрепляются реальными основаниями. В игре Капризова нет изъянов, он играет на обеих сторонах площадки. В этом году у него 56% ожидаемых голов, а перевес по голам – 22-10 в формате «пять на пять». Он элита в сравнении с партнёрами по команде — и не только показывает способность переламывать матчи, но и действует как ответственный двусторонний форвард. Для «дикарей» он полный набор.

И Капризов делает это, не имея и близко подобной поддержки. Все остальные игроки в списке играют вместе с ещё одной суперзвездой (или даже с двумя), а с Капризовым относительно обычные игроки выглядят экстраординарно. Это шоу одного актёра. Капризов – идеальное воплощение MVP во всех смыслах, и в этом сезоне он выводит «Миннесоту» на новые высоты», — пишет The Athletic.