Почти не работал с русскими, сразу даëт результат. Знакомимся с новым тренером «Авангарда»

Весь ноябрь в связи с «Авангардом» назывались самые громкие имена — новому боссу Евгению Кожевникову якобы обязательно нужен был тренер из НХЛ с чемпионским опытом. Поэтому в разное время всплывали кандидатуры и Жерара Галлана, и Джея Вудкрофта, и Тодда Маклеллана, а Тодд Рирден уже якобы подписал контракт, но из-за больного сына в Омск приехать не смог.

Однако всё это звучало крайне нереалистично. И дело здесь не в том, что привезти именитого североамериканца в КХЛ и конкретно в Сибирь посреди сезона сложно — просто выживаемость тренеров в НХЛ сейчас на рекордно низких уровнях, совсем недавно Дрю Баннистер в «Сент-Луисе» не продержался и года. При любой новой тренерской отставке Галлан, Маклеллан и Ко будут в топе кандидатов на новое место — и даже после 20 с лишним отставок за полтора года под несколькими тренерами кресло горит.

При этом всё равно можно было надеяться на чудо — но это всё больше бы походило на ожидание принца, когда вам немного за 30. «Авангард» устроил массовую закупку по ходу сезона не для того, чтобы ждать. При этом, несмотря на победы, игра под руководством Сергея Звягина лучше не становилась. В Магнитогорске омичи в основное время не пробили отметку даже в 20 бросков в створ, забив лишь в формате «шесть на четыре». Поэтому «ястребы» поставили Ги Буше: его имя инсайдеры не упоминали, однако именно он выглядит самой логичной кандидатурой для работы в Омске прямо сейчас.

Буше был первым тренерским назначением Стива Айзермана — генменеджера. Легендарный в прошлом игрок в 2010-м сделал выбор в пользу тренера, который всего за четыре года до этого был помощником в команде из лиги Квебека. После работы в штабе «Римуски» Буше ушёл на повышение в «Драммондвилл», где проработал три года и успел стать чемпионом QMJHL. Такая работа привлекла внимание фарма «Монреаля»: в первом же сезоне при Буше «Гамильтон» дошёл до финала конференции, заняв при этом второе место в регулярке, а сам Ги получил награду тренеру года АХЛ.

Ги Буше в «Тампа-Бэй» Фото: Joel Auerbach/Getty Images

В 2010-м у Буше было предложение от «Коламбуса», но он логично отказался от него в пользу «молний». Самый молодой тренер лиги на тот момент (39 лет) получал команду, где всё ещё на звёздном уровне играли лидеры чемпионской команды-2004 Мартен Сан-Луи и Венсан Лекавалье, 20-летний Стивен Стэмкос только что забросил 51 шайбу и выиграл «Морис Ришар», а 19-летний шведский защитник Виктор Хедман провёл свой первый сезон в лиге. При этом остальная часть команды до звёздного уровня не дотягивала: благодарить тут нужно странных владельцев команды Лена Бэрри и Орена Каулза, которые своими решениями чуть не довели команду до цугундера.

Буше пришёл в «Тампу», используя схему игры «1-3-1» в средней зоне. Её же он использовал и в лиге Квебека, и в АХЛ, когда большинство конкурентов предпочитали расстановки «1-2-2» или «2-2-1». Нельзя сказать, что именно Буше придумал такую схему: что-то схожее применял «Нью-Джерси» времён «эпохи мёртвой шайбы». Однако тактические тренды той НХЛ были другими, поэтому «1-3-1» прочно стала связана с Буше на годы вперёд.

Лекавалье говорил, какие цели преследует такая тактика: вынудить соперника потерять шайбу в средней зоне, замедлить или не допустить вход в свою зону, создать голевые моменты, как только соперник теряет шайбу. «Конечно, оборона для него на первом месте. Но стоит нам получить шайбу, он сразу же гонит нас вперёд. Мы хотим бросать по воротам, создавать беспорядок в зоне атаки и забивать голы. Наша система игры построена на этом», — рассказывал тогдашний капитан «Лайтнинг».

Тем не менее команду шатало: серии побед сменялись чувствительными поражениями, среди которых были 0:6 от «Вашингтона» и от слабой тогда «Флориды», а также 1:8 от «Бостона». Слабо выглядела вратарская бригада клуба, и в первые дни 2011 года Стив Айзерман выменял из «Айлендерс» 41-летнего голкипера Дуэйна Ролосона. Именно ветеран оказался ключевой фигурой в кубковом походе команды, который был прерван лишь в седьмом матче серии финала Востока с «Бостоном». До этого «Тампа» выбила «Питтсбург» (правда, без Кросби и Малкина) и всухую вынесла «Вашингтон».

Ну а уже в следующем сезоне случился эпизод, который Буше вчера припомнили все телеграм-каналы. В ноябре «Тампа» играла против «Филадельфии», выстроилась в привычную схему, «лётчики» же просто встали и смотрели на это, пока судьи не дали свисток. Ситуация вызвала бурю эмоций: эксперт Майк Милбери в знак протеста против такой тактики покинул студию NBC, Скотти Боумэн заявил о кризисе тренерских идей, генменеджеры даже обсудили, не стоило ли запретить такую тактику.

Расстановка Ги Буше Фото: Кадр из трансляции

Однако если вспоминать тот эпизод, надо отметить две важные вещи. Во-первых, «Тампа-Бэй» выиграла тот матч (2:1 ОТ). Во-вторых, тогдашний оппонент Буше Питер Лавиолетт через несколько лет сам перенял эту схему игры в средней зоне, и с «1-3-1» «Нэшвилл» сенсационно дошёл до финала Кубка Стэнли. Преемник Буше Джон Купер тоже применял такую же тактику — например, в плей-офф-2022, когда состав «Тампы» ослаб после чемпионского дуплета.

Впрочем, Буше был уволен весной 2013-го. Ролосон очень быстро превратился в тыкву, а те замены, которые находил Айзерман, были не лучше: Бен Бишоп перешёл в «Тампу» через две недели после отставки тренера. Сам генменеджер говорил тогда: «Я не удовлетворен тем, как развивалась команда в последнее время». Интересно, что в тот момент пресса критиковала в основном генменеджера, а не тренера: Кучеров и компания до основы тогда ещё не доросли.

В «Оттаву» в 2016-м Буше принёс ту же систему, причём выиграл конкуренцию у Брюса Будро. «Сенаторы» были похожи на ту «Тампу» наличием молодого шведского суперзащитника (Эрик Карлссон), вратаря-ветерана (Крэйг Андерсон) и хотели побеждать здесь и сейчас. Тем летом «Сенаторз» даже выменяли опытного центра Дерика Брассара, отдав в «Рейнджерс» более молодого шведа по имени Мика Зибанеджад.

Стиль «сенаторов» в среде болельщиков тогда стал называться «Системой» с большой буквы. Чем больше местные фанаты слышали, что команда играет скучно, тем больше они писали, как верят в эту систему. И стиль работал — в первом же сезоне «Оттава», как и «Тампа-Бэй»-2011, дошла до финала конференции. Впрочем, надо отметить, что дорога была не самой сложной: «Лайтнинг» в том году из-за эпидемии травм в плей-офф не попали, в первом раунде команде Буше противостоял ослабленный менеджерскими провалами «Бостон», а во втором — «Рейнджерс», попавшие в плей-офф через уайлд-кард. Как и в 2011-м, Буше не хватило до выхода в решающую серию одного гола: в финале Востока «сенаторы» проиграли «Питтсбургу» лишь во втором овертайме седьмого матча.

«Оттава» в том году, очевидно, прыгнула выше головы, однако руководство явно решило, что эта команда готова биться за чемпионство. В ноябре 2017-го команда поломала командную «химию» ради масштабного обмена Мэтта Дюшейна, который всеми силами показывал, что не хочет оставаться в «Колорадо». Конечно, не один Мэтт виноват в этом (даже с учётом его репутации), но вскоре «Оттава» развалилась. Соперники изучили «Систему», Андерсон резко сдал, и Буше был уволен посреди своего третьего сезона. Костяк имени Карлссона и Марка Стоуна прекратил своё существование.

Ги Буше Фото: Justin Tang/Zuma/ТАСС

После этого Буше не работал три сезона, а в прошлом году вошёл в тренерский штаб «Торонто», где отвечал за большинство После ухода Шелдона Кифа Буше, если верить инсайдерам, якобы рассчитывал, что должность главного получит именно он. Однако «листья» выбрали Крэйга Берюбе, а амбициозный Ги остался без работы. Болельщики его работой были недовольны: в двух сезонах до франкофона «Торонто» реализовывал 26-27% удалений соперника, а при Буше показатель упал до 24%. Правда, в этом сезоне он опустился даже ниже 20%.

Что смущает в работе Буше? Конечно, то, что он оба раза давал быстрый результат в первом сезоне, а второй оказывался провалом: эта же история частично повторилась и в швейцарском «Берне», где франкофон работал между «Тампой» и «Оттавой». Однако эти провалы во многом были связаны с резким регрессом вратарей команды. У «Авангарда» же теперь есть Никита Серебряков, да и Михаил Бердин должен когда-то выздороветь.

Важный факт в плане построения внутрикомандных отношений — в клубах НХЛ, где Буше работал главным тренером, не было ни одного русского игрока. Так уж получилось: в «Тампе» с Кучеровым и компанией работал уже Джон Купер, а в «Оттаве» их долго не было из-за позиции владельца Юджина Мельника с его украинскими корнями. На взрослом уровне Буше работал лишь с Ильёй Любушкиным и Ильёй Самсоновым, когда был ассистентом в «Торонто». Это не Бенуа Гру, который в фарме «Тампы» держал в руках и русских, и белорусов. Поймёт ли Буше, на какие кнопочки надо давить?

Назначение по ходу сезона тоже вызывает вопросы. У Гру был месяц предсезонки для знакомства с возможностями всех игроков, да и первые шаткие матчи сезона тоже ушли на отладку всех механизмов. Кроме того, Гру подобрали помощников, которые знают английский и хорошо помогли ему адаптироваться — а у Буше под боком может оказаться пониженный в должности Сергей Звягин, что наверняка создаст некоторую двусмысленность.

Тем не менее Буше — лучший вариант среди тех, кто сейчас мог приехать в «Авангард». Это будет интересно как минимум с точки зрения борьбы идей, которая в этом сезоне КХЛ снова стала затухать.