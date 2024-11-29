«В России лучше магазины, продукты более свежие». Американец из «Торпедо» — о КХЛ

Китону Томпсону 29 лет, он рос как хоккеист в системе подготовки национальных команд США, выигрывал серебро ЮЧМ, потом в составе университета Северной Дакоты – своего родного штата – брал титул в NCAA. Томпсон был выбран «Анахаймом» в третьем раунде драфта-2013, но в НХЛ не сыграл ни одного матча и бо́льшую часть карьеры провёл в АХЛ. Сейчас же транзитом через немецкий «Адлер» он добрался до КХЛ. И говорит, что всегда хотел сюда приехать.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Томпсон рассказал, как так вышло, что защитник оборонительного плана оказался в нашей лиге, где клубы чаще ищут атакующих оборонцев. Какое впечатление на него произвёл несравненный Профессор Игорь Ларионов, почему Ярослав Аскаров – это рок-звезда, что такого безумного было в выезде на Дальний Восток и что в России лучше, чем в Америке.

«Всегда хотел в КХЛ – все, кто здесь играл, говорили, что им всё понравилось»

— Китон, как дела? Какие настроения в команде?

— Чувствую себя хорошо, команда тоже. В последнее время у нас много равных матчей – пара овертаймов, пара поражений, пара побед. Но, думаю, мы движемся в правильном направлении. Конечно, хочется в каждом матче побеждать, однако иногда этого не происходит. Но мы познаём, что мы за команда.

— Спрашиваю, потому что сезон у вас пока идёт волнами. Не самое удачное начало, потом серия поражений, за ней – серия побед, сейчас – то победы, то поражения.

— Серии побед ценны, потому что в этой лиге очень тяжело выиграть. Хорошие ощущения, когда у тебя идёт удачная серия, но не думаю, что мы сильно плохо играли в равных матчах, когда не удавалось добиться побед. Конечно, здорово, когда команда забивает. У нас есть ребята, которые умеют забивать, просто иногда шайба не идёт в ворота.

— Думаешь, дальше результаты станут стабильнее?

— Думаю, да. У нас глубокая атака – когда нападающие хорошо играют, их тяжело остановить. Вратари у нас тоже хорошие, линия обороны молодая, но мы хорошо прогрессируем в этом году. Если станем стабильнее играть в обороне, то за нападением не заржавеет, и мы сможем стабильно выигрывать сериями.

— Ребята молодые – зато какие талантливые!

— Да, у нас невероятные ребята – Силаев, Арти [Артамонов], Атанас, это крутые парни. Классно играть с ними в одной команде.

Никита Артамонов Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

— К КХЛ уже адаптировался? Недавно и первый гол забил, хотя ты больше защитник оборонительного плана.

— Думаю, я всё ещё учусь. Игра тут совсем не похожа на североамериканскую. Здесь больше мастерства, но с каждым матчем я учусь чему-то новому в здешнем хоккее и неплохо адаптируюсь. Конечно, хотелось бы почаще забивать, но я горжусь тем, что в первую очередь думаю об обороне. Главное – хорошо сыграть в защите, а атака – это уже как бонус.

— Что вообще привело тебя в Россию?

— Да я всегда хотел играть в КХЛ.

— Серьёзно?

— Ага. Общался с ребятами, которые играли в «Торпедо» и КХЛ – все говорили, что им всё понравилось. Мне была интересна Европа, я один сезон поиграл в «Адлере», потом на меня вышло «Торпедо» с отличным предложением. Знаю, что Ларионов – очень уважаемый человек, мы с ним поговорили по телефону, он рассказал, какая тут атмосфера, обо всём, и я был очень рад, когда мне предложили контракт.

«Моя роль в «Торпедо» – в том, чтобы помогать молодёжи, показывать им нюансы»

— Просто обычно клубам КХЛ интересны атакующие иностранные защитники, под большинство, а это не твоя специализация. Интересно всё-таки, что «Торпедо» в тебе увидело?

— У нас есть Маркус Филлипс, он как раз атакующий защитник. Так как линия обороны в целом молодая, моя роль больше в том, чтобы давать стабильность, показывать молодёжи всякие нюансы, которые могут им помочь в игре. Например, как всё поменять, если плохо провёл смену, как правильно тренироваться. Мне нравится этим заниматься. У меня в карьере тоже были ребята, которые мне сильно помогали, я до сих пор помню, как чувствовал себя, когда был моложе. Теперь сам могу выступать в качестве такого помощника.

— Получается, ты больше как дядька-ветеран в раздевалке? Не странно выполнять такую роль с игроками из другой страны?

— Да нет. Понятно, что тут всё должно было быть немного по-другому, я не был уверен, скажется ли языковой барьер. Однако ребята знают английский, я русского не знаю, но пытаюсь, учу какие-то слова. И в целом думаю, что, если просто на своём примере показывать, как надо работать каждый день, пахать, ребята это воспринимают. Хочется становиться лучше каждый день и давать им понять, что я всегда рядом. А хоккей это хоккей, у него универсальный язык. Конечно, стараюсь как можно больше общаться с этими ребятами, узнавать их. Так что что-то необычное есть в этом, конечно, но у нас получается.

«Мы в «Милуоки» называли Аскарова рок-звездой. Он великолепный вратарь»

— Ты должен был ещё в АХЛ начать схватывать русский язык.

— Да, так и было.

— У тебя вообще много пересечений по карьере с Россией и с КХЛ.

— Да, мы играли вместе с Афанасьевым, Аскаровым, Гурьяновым, Свечковым. У них было, конечно, что-то вроде своей компашки, но я к ней тоже примыкал, общался с ними, потому что они мне нравились. И они мне потихоньку открылись. Я потом перед подписанием контракта их спрашивал, чего ожидать, и они все говорили только хорошее.

— Поделись впечатлениями об Аскарове. Он считался новым Василевским, но до сих пор не может пробиться в НХЛ, хотя в АХЛ играет великолепно.

— Аски – великолепный вратарь. Нам повезло, что он играл у нас в «Милуоки», но в основе ведь был Сарос, участник Матча звёзд НХЛ. «Нэшвилл» заключил с Саросом длительный контракт, так что Аскарову было тяжело получить там шанс. Однако он всё равно с каждым годом становится лучше и продолжает работать над собой.

Рад, что он подписал односторонний контракт с «Сан-Хосе» (начнёт действовать со следующего сезона. – Прим. «Чемпионата»). Не сомневаюсь, что он будет вратарём в НХЛ. Это просто вопрос времени, он же всё ещё так молод. Я даже не осознавал, насколько он молод, пока не заговорил с ним. И тогда такой: ух ты, тебе всего 20? Со временем он будет стабильным вратарём в НХЛ.

Ярослав Аскаров Фото: Dilip Vishwanat/Getty Images

— Он ещё такая яркая личность – и дрался в АХЛ, и жим воротами делал. Что ребята в команде думали об этих проделках? Потому что руководству «Нэшвилла» они, похоже, были не по душе.

— Мы называли его рок-звездой! Вратари же всегда в своём собственном мире, а мне нравится, что он показывает свою личность через игру. Думаю, это говорит об уверенности, позволяет ему играть агрессивно. Он не думает дважды перед тем, как отпраздновать большую победу или просто отличный матч в своём исполнении. Вот такой он человек, вряд ли в этом есть что-то плохое. Мне кажется, в хоккее обычно спокойно празднуют, а он просто пытается как-то выделиться. Каждый раз придумывает что-то новое, да ещё и играет ярко. Он великолепный вратарь, а когда чувствуешь его уверенность, это и команде придаёт уверенности. Мне нравилось с ним играть.

«Ларионова не зря зовут Профессором, он гений, с ним о чём угодно можно поговорить»

— Ты с Ларионовым общался перед подписанием?

— Да, мы встретились в Лос-Анджелесе, я туда прилетел, покатался с ним пару раз и где-то через недельку подписал контракт с «Торпедо». Так что да, мы катались и по телефону тоже общались.

— Помнишь Ларионова в его бытность игроком НХЛ?

— Да, помню Русскую пятёрку. Тогда я ещё не осознавал значимости их приезда, что за всем этим стояло. Просто знал, что это классные игроки. Мне всегда импонировал «Детройт». Ну а когда уже познакомились с Игорем, я ещё о нём почитал и осознал, насколько долго он играл на высочайшем уровне. Приехал в НХЛ после 29 лет и провёл ещё и здесь такую карьеру. Такое долголетие впечатляет. Ну не зря же его всё-таки зовут Профессором! Он гений, с ним спокойно можно о чём угодно поговорить – за жизнь и хоккей он может объяснить так, что всё станет простым и понятным.

Игорь Ларионов Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

— Какие впечатления о нём как о тренере?

— Мне он нравится. Он такой тренер, к которому легко обратиться по любому вопросу. В раздевалке же в основном по-русски говорят, и, если у меня возникают вопросы, я всегда могу задать их ему. А на скамейке он ведёт себя очень спокойно и невозмутимо. Никогда не кричит, всё через разговор. Если где-то ошибся, сразу это поймёшь, потому что он подойдёт к тебе поговорить. Расскажет, что надо исправить, даст совет, всегда первым подойдёт и скажет. Мне очень нравится у него играть.

Тебе не бывает страшно задавать ему вопросы или просто подойти поговорить. Он всегда очень открыт для общения. Это нередкое качество среди тренеров, но очень хорошее. Мне кажется, он один из самых умных людей, что я встречал в жизни, у него многое узнаёшь.

— Он не похож на стереотипного русского тренера.

— Да, я наслышан, как бывает. Рад, что Ларионов именно такой, какой есть.

«В новостях говорят всякое, но мне в России нравится»

— Россия – не Америка и не Германия, совершенно другая культура. Тем более сейчас у России в мире плохая репутация. Какие у тебя были ожидания?

— Да, в новостях сейчас много об этом говорят. Но когда я общался с Ларионовым, он меня заверил, что тут безопасно, чисто, цены умеренные. Я ему поверил. Не думаю, что он стал бы меня звать, если бы тут была плохая ситуация.

Других людей тоже поспрашивал – Аскарова, Афанасьева, Бобби Линча, Игоря-младшего. Все мне сказали, что тут всё хорошо. В новостях всякое говорят, однако мне в России нравится. Понятно, что тут другие обычаи, к которым я ещё привыкаю, но мне всё нравится.

— Какие обычаи больше всего удивили?

— Рукопожатия. Первые пару раз все протягивали мне руки, когда я заходил в раздевалку. Думал, это все так со мной знакомятся, но раз на четвёртый уже удивился: ребят, мы уже знакомы, вы чего? Оказывается, тут все руки друг другу пожимают каждое утро. На самом деле, мне нравится эта традиция, такой способ сказать «доброе утро». И ещё пожелания приятного аппетита каждый раз, тоже хорошая традиция. В Америке так только официант тебе может сказать, а тут все тебе желают приятного. Я сначала не понимал, а потом понял. Прикольно!

— Культурный шок был?

— Может, в самом начале, первые пару дней, пока отходил от перелётов. Потому что тут же вообще нет английского языка нигде, непонятно даже, куда идти. Пытаешься спросить, а тебе обычно отвечают: «No English». Скачал себе в итоге переводчик и с ним начал осваиваться. Нормально.

— Многие легионеры говорят, что были приятно удивлены едой. Что сначала переживали, что с едой будут какие-то трудности, а оказалось, в России вкусно кормят.

— Да, магазины в России лучше, все продукты более свежие. И цены отличные. В Нижнем есть ресторанов 10, куда мы любим ходить, мне вся еда здесь нравится.

— Русскую кухню пробовал?

— Да, мне нравятся борщ, пельмени. Укроп вот не люблю, блюда с ним не ем, зато супы нравятся.

— Холодец лучше не пробовать, это для продвинутых гурманов.

— Ха-ха, да, мне как-то предложили уже, я отказался.

«Выезд на Дальний Восток – один из самых безумных в моей жизни»

— К чему было сложнее всего привыкнуть?

— Пожалуй, к календарю, он очень напряжённый. В АХЛ не бывает такого, что весь сезон игры через день. Есть перерывы в неделю, бывает по два-три матча в неделю. А тут матч, день отдыха, снова матч. Игр через 15 уже начинаешь уставать, но в то же время мне нравится такой график, он держит в ритме.

Зато выезды тут комфортные, не думал, что тут все летают на чартерах, а если на поезде, то у нас собственный вагон. Это здорово – не то что долгие переезды на автобусах в АХЛ. На самолётах гораздо легче!

— В 30 лет, наверное, уже не хочется на автобусе ездить.

— Да уж, в автобусах я поездил достаточно.

— А перелёт на Дальний Восток тебе как? Лучше, чем ты думал?

— Это был сумасшедший опыт. Мы летели дольше, чем я из Чикаго до Франкфурта! Зато это помогло понять, насколько Россия огромная. Но мы жили по московскому времени, то есть ночью бодрствовали, спали днём, матчи играли как утренние. Это было необычно, солнце видели часа два в день всего. Однако мы хорошо тот выезд провели, значит, всё делали как надо. Но это был один из самых безумных выездов в моей жизни.

— Такой распорядок дня сбивал с толку?

— Думаю, так и надо делать, жить по московскому времени, иначе весь режим собьётся, и через неделю будешь днём ходить сонным, а ночью не сможешь заснуть.

— Что о КХЛ скажешь, о самом хоккее? Насколько сильно он отличается от АХЛ?

— Здесь гораздо больше мастерства, игра очень быстрая. В АХЛ более силовой хоккей, простой, надо забросить шайбу и бежать за ней, идти в стыки. А здесь больше играешь в пас, ищешь открытого игрока.

— Особенно в «Торпедо».

— Да, надо уметь двигать шайбу, быстро соображать. Но в этой лиге все игроки хорошие, вратари тоже отличные. Да каждая команда здорово выглядит, когда у неё идёт игра. Мне пока что всё нравится. Да, тут скорости выше и силовой борьбы поменьше, однако это всё равно хоккей.

— Какие команды больше всего впечатлили?

— «Локомотив». Очень хорошая команда, очень структурная, мало что позволяет сопернику. С ними тяжело было играть. Со СКА я не играл, личных впечатлений ещё нет, но знаю, что у них тоже всегда хорошая команда. С «Металлургом» у нас был один матч, и мы доминировали, а потом они взяли и перевернули матч. Казалось, они играли плохо, но в третьем периоде были очень хороши. Думаю, когда они в ударе, с ними очень тяжело. С «Северсталью» тоже тяжело играть, они тоже показывают быстрый хоккей, как и мы.

— А если об отдельных игроках говорить, кого можешь выделить?

— Назову Джоша Ливо из «Салавата». Против него, пожалуй, было сложнее всего играть. Он габаритный, отличные руки, отличный бросок, его тяжело остановить.

Джош Ливо Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

«Если «Торпедо» предложит новый контракт, я бы хотел остаться»

— У тебя контракт на один год. Решил попробовать, понравится ли?

— Да, последние пару лет я ещё был травмирован, мало матчей сыграл. Ларионов не был уверен, как я справлюсь, если играть намного больше матчей. Этот контракт – как возможность проявить себя, показать, что могу играть в КХЛ. Я всё ещё стараюсь становиться лучше с каждым днём.

— Останешься, если предложат новое соглашение?

— Да, мне пока что всё нравится. И хоккей, и жить здесь хорошо. Ребята мне нравятся, Нижний Новгород – отличный город, Ларионов – великолепный тренер. Если «Торпедо» предложит мне новый контракт, я был хотел остаться. Но мы пока ничего не обсуждали, ещё слишком рано. Если выиграем, то в следующем году всё будет лучше для всех. Так что в планах – идти день за днём, от матча к матчу, и посмотрим, что будет.

— План – выиграть?

— Да, у нас хорошая команда. Если сможем стабильно выдавать хорошие игры, нас будет тяжело обыграть.

— Считаешь, это действительно возможно?

— Сезон длинный, бывают травмы, заранее сказать нельзя. Но на старте сезона все ждут от себя победы. Если всё сложится как надо, то может быть всё что угодно. В команде верят, что это возможно. До второго раунда «Торпедо» уже доходило, хочется сделать следующий шаг. В плей-офф всё может быть, возьмёшь пару матчей в третьем раунде на выезде – и вот уже всё в твоих руках. Всё просто, если команда хорошо играет и вратарь здорово действует.