«Они угрожают ему расправой». Болельщики затравили хоккеиста, который травмировал Овечкина

Хоккей — один из самых жёстких видов спорта. Порой даже жестоких. И, естественно, травмоопасных.

Соглашаясь выходить на лёд, хоккеисты как бы подписывают согласие на готовность к любым повреждениям. Если это, конечно, в пределах правил. Хоть об этом и редко говорят, но хоккей — всё-таки по-настоящему джентльменский вид спорта. Даже после драк игроки нередко жмут друг другу руки или просто хлопают по плечу, перекидываясь парой тёплых слов.

Однако на что они явно не дают и не должны давать согласия, так это травля и угрозы. Несмотря на всю жестокость хоккея, спортсмены остаются людьми, а хоккей — работой.

К сожалению, не все помнят о таких простых и базовых правилах, как необходимость уважать других людей, умение сострадать, способность сдерживать себя от очень резких и грубых выражений. Да, даже если этот другой человек причинил большую боль или обидел того, кто тебе дорог.

Последствия подобного непозволительного и бесчеловечного поведения на себе прочувствовал нападающий «Юты» Джек Макбэйн. Да-да, тот самый хоккеист, который нанёс Александру Овечкину самую тяжёлую в его карьере травму.

После этого инцидента Макбэйну стали… угрожать! Болельщики настолько взбесились, что начали посылать хоккеисту угрозы расправы и писать разные неприятные пожелания. Из-за одного игрового момента!

По этическим соображениям мы не будем публиковать эти комментарии.

Такая реакция — это само по себе ужасно, но особенно ужасным её делает тот факт, что Макбэйн травмировал Овечкина совершенно случайно.

Пересмотрите эпизод. Нападающий «Юты» только проиграл борьбу за владение и катился на высокой скорости. Всё внимание Макбэйна было сосредоточено на шайбе, он пытался дотянуться до неё клюшкой. И, скорее всего, даже не видел, кто перед ним. Не разглядел — да и какая разница? Если это соперник, то нет разницы, какая фамилия на спине. Это игра, это работа. Тем более форвард, как я уже сказал, находился на высокой скорости, катился по инерции. Поэтому у Джека не было возможности избежать столкновения — ведь он тянулся за шайбой.

Эпизод с травмой Овечкина Фото: Кадр из трансляции

Единственное, что нападающий мог сделать, — попытаться смягчить удар. Ключевое слово — «попытаться», ведь это не так просто. У Джека не вышло. И это его единственная ошибка. Которую он признаёт.

«Макбэйн хочет играть в жёсткий хоккей, но он не хотел травмировать Овечкина. Я слышал, что он был просто подавлен и опустошён после всего.

Джек заставил Тома Уилсона гоняться за ним по всему льду. Я понимаю, что Уилсон заступается за игрока франшизы, но абсолютно точно, что Макбэйн не хотел этого. Это была просто ужасная случайность», — рассказал известный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.

Конечно, признание ошибки не избавляет от ответственности. Но даже судьи не разглядели нарушения правил. А ведь в таких моментах санкции должны применять именно они — арбитры. Только они. Не болельщики.

Однако судьи не нашли нарушения, и у них были все основания для такого решения — фола тут как такового и не было. На самом деле, как и сказал Фридман, просто неудачное стечение обстоятельств.

К сожалению, фанатов это не остановило.

«Овечкин вот-вот обойдёт Уэйна Гретцки. В начале года люди думали, что у него есть шанс сделать это. Или, может быть, в следующем году. После этого Овечкин забил 15 голов в 18 матчах и вышел в лидеры НХЛ по количеству шайб в возрасте 39 лет. Одна из самых невероятных вещей, которые мы когда-либо видели в истории хоккея.

Затем он столкнулся с Джеком Макбэйном. Теперь Овечкин травмирован. Как и следовало ожидать, фанаты «Кэпиталз» не очень хорошо это приняли.

Я, конечно, не приравниваю отправку Джеку Макбэйну злых сообщений в социальных сетях к «разрушению его жизни». Но мы все видели это раньше. Мы все знаем, к чему это может привести. А где дым, там огонь. Я, конечно, не видел личные сообщения Джека Макбэйна. Но если вы задумаетесь о реакции на травму Овечкина, если глянете на комментарии под последней фотографией Джека в социальных сетях… Это было бы шокирующе, если бы в личных сообщениях не было больше нескольких угроз смертью.

Да, они определённо угрожают его жизни», — написал журналист Barstool Sports Джон Рич.

И вот это-то по-настоящему пугает.

Конечно, будут те, кто скажет: «Фу, американцы сошли с ума». Но ведь эта ситуация близка и нам. Подобного рода комментарии писали и у нас — в России. А тут уж, как говорится, неча на зеркало пенять…

Поверьте, я не против Овечкина, не желаю ему ничего плохого и искренне болею за него. Мне тоже было больно видеть, как он, едва наступая на ногу, покидает лёд. Мне тоже было больно читать новости о том, на какой срок он выбыл. Но наши эмоции никогда не должны становиться поводом и причиной для подобных угроз. Подобные угрозы и уж тем более действия — это нечто непозволительное. Нечто за гранью человеческого. И тут уже неважно, какие там причины. Они ни за что не оправдают такое поведение.

Примечательно, что за Макбэйна заступился даже Том Уилсон. После того как Овечкин травмировался, тафгай «Вашингтона» вызвал на драку нападающего «Юты». Джек не спасовал.

Том Уилсон Фото: Patrick Smith/Getty Images

«Да, я ценю это [готовность Макбэйна выйти в драке против него после инцидента, даже если столкновение было случайным]. Очевидно, что это неудачный исход столкновения, и иногда вы не хотите делать ничего подобного, но кодекс хоккея гласит, что вы должны постоять за себя и ответить на приглашение. Вы даёте другой команде возможность постоять за своего парня, поэтому приятно видеть, что такое всё ещё есть в хоккее: парень выходит и отвечает на приглашение, и эпизод логично завершается.

В наши дни вы никогда не знаете, согласится ли соперник на это или нет. Было приятно, что Джек пошёл на это. Он, очевидно, чувствовал себя очень плохо из-за этого инцидента. Никто не хочет видеть, как такой парень, как Ови, травмируется. Это почти больше, чем хоккей, поэтому я знаю, что он был расстроен результатом», — рассказал сам Уилсон в комментарии для The Hockey News.

Если уж тафгай «столичных» признаёт, что это была случайность…

***

С вашего позволения, процитирую другой отрывок из статьи Рича. Он попал мне в самое сердце, поэтому хотелось бы поделиться с вами.

«Все глубоко вдохните. В угрозах смертью просто нет необходимости. Не нужно сообщать Джеку, что вы знаете имена его самых близких друзей и членов семьи. Что вы знаете, где они работают и учатся. Что вы связались с одним из них и можете назначить личную встречу, чтобы «обсудить полисы страхования жизни» прямо сейчас. Вам не нужно сообщать ему о содержимом вашего шкафчика с оружием.

Если вы уже сделали что-либо из этого, окей. Я этого не одобряю, но угрозы смертью в интернете в настоящее время по большей части игнорируются. Вам, вероятно, сойдёт с рук, если вы оставите всё как есть. То есть… а кто из нас не терроризировал игрока из низших лиг после того, как он запорол вашу ставку на тысячу рублей? Если вы не пойдёте дальше, я уверен, что всё это уляжется.

Но если в какой-то момент вы обнаружили, что ищете адрес Макбэйна, то, пожалуйста, отойдите от компьютера на некоторое время. Если вы уже прошли этот этап и у вас есть домашний адрес Джека, вы всё равно можете просто избавиться от этого адреса. Вам не нужно передавать его сотруднику КГБ. Или проделывать 30-часовую поездку в Солт-Лейк-Сити, чтобы поджечь его беседку.

Я знаю, каково это — злиться из-за спорта. Когда вы чувствуете, что с вами поступили неправильно из-за другого игрока, команды или даже аналитика. Сегодня утром я почувствовал желание соорудить у себя на заднем дворе тир для метания топоров по мишеням с некоторыми лицами. Честное слово, я могу понять. И есть что-то особенно расстраивающее в травме. Когда вы чувствуете, что игрок намеренно причинил боль одному из ваших. Особенно когда они на грани величия, как Алекс Овечкин. Это вызывает особый тип ярости. Но вы не можете что-то делать, ориентируясь на эти чувства. Вы должны быть рациональным взрослым.

И давайте будем реалистами. Во-первых, Джек Макбэйн не делал ничего намеренно. Этот 24-летний игрок в начале своей карьеры в НХЛ не охотится за коленом Алекса Овечкина, пытаясь помешать его стремлениям стать лучшим голеадором НХЛ всех времён. Это была хоккейная случайность. В наихудшем случае он немногим дольше задержал свою ногу на льду. Это не значит, что он собирался сломать Ови бедренную кость пополам.

Во-вторых. Даже если Джек Макбэйн нагло пытался травмировать Овечкина, в вашей команде есть Том, чёрт возьми, Уилсон. Вы не можете добросовестно осуждать маленького Макбэйна, когда вы сами намеренно подбадриваете Тома Уилсона, у которого в интернете есть полная библиотека видеороликов «Попытки травмировать других игроков».

И он уже позаботился о Макбэйне.

Ещё раз, для пущей убедительности, я не обвиняю ни одного фаната. Просто сделайте глубокий вдох. Всё будет хорошо. Нет нужды в угрозах убийством любого рода. Ови вернётся в мгновение ока, чтобы побить рекорд этого Гретцки. Через год никто даже не вспомнит имя Джека Макбэйна. И, надеюсь, это не потому, что его тихо заставят исчезнуть», — отметил журналист Barstool Sports.

Что ж. Это, конечно, очень грустно, что Александр вылетел на такой длительный срок. Но главное, что обошлось без серьёзных последствий для него.

Теперь важно, чтобы это обошлось без серьёзных последствий для Макбэйна. Как отмечается в СМИ, сейчас Джек и его семья даже боятся выходить из дома.

В интернете, а порой и в реальности мы все бываем смелыми. Для нас это один наш комментарий — всего лишь один комментарий. Но мы забываем, что для людей по ту сторону эти «одни комментарии» становятся лавиной, которая сносит их. Это по-настоящему опасно.

Конечно, важно высказываться. Нужно высказываться, нельзя молчать. Как и важно признаваться хотя бы самому себе в том, что ты на самом деле чувствуешь, не обманывать себя. Но всегда нужно подбирать правильные слова. Стараться не задеть человека, не выплеснуть на него весь накопившийся негатив, а просто донести до него свои мысли. Вот что по-настоящему важно. Вот что по-настоящему ценно. Вот что по-настоящему приближает нас к адекватному обществу.

Да и вообще. Эта ситуация важна не только для Овечкина и Макбэйна, но и для нас. И касается она на самом деле не только хоккея. Нападающий «Юты» поступил по-взрослому, признав свою ошибку. Он смог прочувствовать боль соперника, которому нанёс травму, он взял на себя ответственность за совершённое, он проявил эмпатию и сострадание. Джек просто поступил как Человек.

Так что теперь наша очередь — поступать по-человечески.