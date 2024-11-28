Топ-события пятницы: Кубок России в биатлоне, Капризов — в НХЛ и Формула-1

Лучший спорт 29 ноября: Кубок мира в лыжных гонках, баскетбол, Первая лига и АПЛ в футболе! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🎯 9:00: Кубок России, первый этап, мужчины, спринт

Интрига: продолжит ли Серохвостов победную серию?

На старте сезона главной звездой в российском биатлоне стал Даниил Серохвостов. Биатлонист в пяти гонках завоевал пять медалей, при этом ни разу не опустившись ниже второго места. В последних двух стартах этапа Кубка Содружества Серохвостов вообще оформил «золотой» дубль. Продолжит ли Даниил рвать и на Кубке России или всё-таки найдётся тот, кто сможет его остановить?

🎯 12:00: Кубок России, первый этап, женщины, спринт

Интрига: захватит ли Виктория Сливко лидерство в женском биатлоне?

На старте сезона в женском биатлоне нет чёткого лидера — каждый раз на пьедестале оказываются новые спортсменки. Зимой медали уже брали Светлана Миронова, Кристина Резцова, Тамара Дербушева, Анастасия Гришина, Анастасия Халили, Анна Сола, Динара Алимбекова, Анастасия Шевченко.

Единственной, кто отметился стабильным попаданием в призы, стала Виктория Сливко. Лишь в одной из шести гонок тюменка не попала на подиум. У Виктории есть потенциал захватить лидерство в нашем биатлоне, но хватит ли ей на это сил?

🎿 12:00: Лыжные гонки, Кубок мира, первый этап, женщины, 10 км, к/с

Интрига: Терезе Йохауг вновь всех растерзает?

Великая норвежка Терезе Йохауг вернулась в большой спорт после двухлетнего перерыва, связанного с декретным отпуском. На предсезонных стартах в Бейтостолене она продемонстрировала впечатляющую форму, разгромив всех соперниц именно в классической гонке. Но шведские лыжницы уверены, что Йохауг уже не та, что раньше. Первая очная дуэль сезона будет показательной.

🎿 14:00: Лыжные гонки, Кубок мира, первый этап, мужчины, 10 км, к/с

Интрига: кто-то сможет остановить Клебо?

Вопрос, на самом деле, риторический. Норвежец — главный претендент на победу в общем зачёте Кубка мира, в большинстве гонок на домашнем чемпионате мира и на «Тур де Ски». В финской Руке Йоханнес — главный фаворит на всех гонках. В том числе и в классической десятке с раздельного старта. Он любит и умеет бегать эту гонку, и вероятность, что кто-то сможет его остановить, совсем невысока. Если бы участвовала сборная России, расклады были бы совсем иными. Клебо идёт за своей 77-й личной победой в гонке Кубка мира.

🏀 19:00: «Пари Нижний Новгород» — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: подопечные Паскуаля продлят победную серию?

«Зенит» и «Пари Нижний Новгород» уже встречались между собой в рамках регулярного чемпионата Единой лиги. В Санкт-Петербурге хозяева с небольшим преимуществом одолели нижегородцев – 81:78. Клуб под руководством Хавьера Паскуаля после поражения от ЦСКА одержал восемь побед подряд. «Пари НН» же в этом сезоне находится ближе всего по уровню игры к командам «большой четвёрки». Удастся ли хозяевам сдержать натиск гостей?

⚽️ 20:00: «Балтика» — «Алания», Первая лига, 21-й тур

Интрига: лидер Первой лиги продлит победную серию?

Клуб из Калининграда набрал очень приличную форму и одержал семь побед подряд. Неудивительно, что такая серия вывела команду Андрея Талалаева на первое место в таблице Первой лиги. Более того, «Балтика» сформировала отрыв в шесть очков от третьего места. А вот у «Алании» всё совсем иначе. Команда ведёт отчаянную борьбу за сохранение места в Первой лиге и пока занимает вторую с конца строчку в таблице. Команда потерпела четыре поражения в пяти предыдущих турах. Кажется, всё складывается в пользу «Балтики», ведь на её стороне и статистика. Клуб из Калининграда обыграл соперника в четырёх матчах подряд.

🏎 20:30: Формула-1 2024, Гран-при Катара, спринт-квалификация

Интрига: кто окажется лучше готов к жаркому Катару?

Только что команды и пилоты Формулы-1 мёрзли в холодном Лас-Вегасе, где температура едва переваливала за 10 градусов и обеспечивала нетипичные условия для болидов, а теперь на очереди Катар и другая температурная крайность. Да и сама стационарная трасса «Лусайл», разумеется, сильно отличается от уличного автодрома в Вегасе. Кто лучше всего с ходу адаптируется к совершенно иным катарским требованиям, мы поймём уже вечером в пятницу в рамках спринт-квалификации. На подготовку у инженеров будет лишь одна 60-минутная сессия.

🏒 21:00: «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: прервут ли «Рейнджерс» серию поражений?

Рейнджерс» находятся в творческом кризисе – за последние четыре матча они лишь однажды забросили больше двух шайб и ни разу не выиграли. «Филадельфия», которая ещё недавно прозябала на самом дне дивизиона, уже подобралась к ним на расстояние вытянутой руки. Как сложится матч «Рейнджерс» с прямым конкурентом?

🏒 22:00: «Миннесота Уайлд» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вырвется ли Капризов в гонки бомбардиров НХЛ?

Кирилл Капризов играет в этом сезоне настолько бесподобно, что его уже называют главным фаворитом в борьбе за «Харт Трофи». В гонке бомбардиров он уже второй, впереди только Мартин Нечас из «Каролины», у которого на два очка больше. Получится ли у россиянина вырваться вперёд в матче с «Чикаго»?

⚽️ 23:00: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон», АПЛ, 13-й тур

Интрига: «Брайтон» поднимется на второе место в АПЛ?

Первый матч 13-го тура АПЛ пройдёт с участием «Брайтона». Эта команда сейчас находится на пятой строчке в таблице. Если она победит в предстоящем матче, то поднимется сразу на второе место, пусть и временно. «Брайтон» пока ни разу не проигрывал на своём поле — три победы и три ничьих. «Саутгемптон» — худшая команда АПЛ. Она одержала только одну победу по итогам 12 туров и забила всего девять мячей (меньше всех в лиге). Плюс «Саутгемптон» ужасно играет на выезде — шесть поражений в шести матчах. Ждём лёгкой победы «Брайтона»?

🏀 22:30: «Атланта Хоукс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 29 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК Атланта Хоукс Атланта Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: лидер Востока поквитается с «ястребами»?

Кто бы мог подумать перед стартом чемпионата, что «Кливленд Кавальерс» будет возглавлять турнирную таблицу Востока, да к тому же выдаст историческую серию из 15 побед. Команда продолжает играть здорово при новом главном тренере Кенни Аткинсоне, но в последнем матче уступила «Атланте Хоукс» (124:135). Буквально через день команды встретятся вновь. Удастся ли Трею Янгу и компании доказать, что победа была не случайна?

🏒 23:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как пройдёт вторая встреча Стэмкоса с бывшей командой?

Уход Стивена Стэмкоса из «Тампы», в которой он провёл всю карьеру и выиграл два Кубка Стэнли, был, пожалуй, самым громким событием межсезонья НХЛ. И «Нэшвилл», и сам Стэмкос пока не оправдывают ожиданий своих болельщиков. Команда плетётся на дне Запада, а канадец за два месяца настрелял всего 11 очков. В этом сезоне он уже провёл свой первый матч дома у «молний», поучаствовал в обоих голах своей команды, помог ей отыграться с 0:2, но «Нэшвилл» в итоге уступил в овертайме.

🏒 23:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли «Вашингтон» побеждать без Овечкина?

Александр Овечкин продолжает залечивать перелом ноги, а «Вашингтон» продолжает побеждать даже без своего многолетнего лидера. В прошлом матче с «Тампой» они выдали настоящую феерию, трижды отыгрывались в счёте, в том числе с 0:2, и дожали «молний» на последних минутах. «Столичные» играют за себя и за того парня и лидируют в лиге по заброшенным шайбам. Дальше по плану – «Айлендерс», которые и забивают немного, и пропускают прилично.