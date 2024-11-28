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Расписание спортивных матчей 29 ноября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: Кубок России в биатлоне, Капризов — в НХЛ и Формула-1
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 29 ноября 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 29 ноября: Кубок мира в лыжных гонках, баскетбол, Первая лига и АПЛ в футболе! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🎯 9:00: Кубок России, первый этап, мужчины, спринт

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
29 ноября 2024, пятница. 09:00 МСК
Не началось

Интрига: продолжит ли Серохвостов победную серию?

На старте сезона главной звездой в российском биатлоне стал Даниил Серохвостов. Биатлонист в пяти гонках завоевал пять медалей, при этом ни разу не опустившись ниже второго места. В последних двух стартах этапа Кубка Содружества Серохвостов вообще оформил «золотой» дубль. Продолжит ли Даниил рвать и на Кубке России или всё-таки найдётся тот, кто сможет его остановить?

Серохвостов удивляет своей скоростью на старте сезона:
В сборной России по биатлону новый лидер. Никто не может сравниться с ним по скорости
В сборной России по биатлону новый лидер. Никто не может сравниться с ним по скорости

🎯 12:00: Кубок России, первый этап, женщины, спринт

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 1, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
29 ноября 2024, пятница. 12:00 МСК
Не началось

Интрига: захватит ли Виктория Сливко лидерство в женском биатлоне?

На старте сезона в женском биатлоне нет чёткого лидера — каждый раз на пьедестале оказываются новые спортсменки. Зимой медали уже брали Светлана Миронова, Кристина Резцова, Тамара Дербушева, Анастасия Гришина, Анастасия Халили, Анна Сола, Динара Алимбекова, Анастасия Шевченко.

Единственной, кто отметился стабильным попаданием в призы, стала Виктория Сливко. Лишь в одной из шести гонок тюменка не попала на подиум. У Виктории есть потенциал захватить лидерство в нашем биатлоне, но хватит ли ей на это сил?

Пока у Сливко всего лишь одно золото, зато какое!
«Миллиона не хватит!» Как российская биатлонистка сорвала главный куш сезона
«Миллиона не хватит!» Как российская биатлонистка сорвала главный куш сезона

🎿 12:00: Лыжные гонки, Кубок мира, первый этап, женщины, 10 км, к/с

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. WC Ruka, Ruka, Finland
Женщины. 10 км. Классический стиль.
29 ноября 2024, пятница. 12:00 МСК
Не началось

Интрига: Терезе Йохауг вновь всех растерзает?

Великая норвежка Терезе Йохауг вернулась в большой спорт после двухлетнего перерыва, связанного с декретным отпуском. На предсезонных стартах в Бейтостолене она продемонстрировала впечатляющую форму, разгромив всех соперниц именно в классической гонке. Но шведские лыжницы уверены, что Йохауг уже не та, что раньше. Первая очная дуэль сезона будет показательной.

Йохауг словно и не уходила. А у неё вообще будут соперницы?
«Она выглядит устрашающе». Норвежка Йохауг триумфально вернулась в большой спорт
«Она выглядит устрашающе». Норвежка Йохауг триумфально вернулась в большой спорт

🎿 14:00: Лыжные гонки, Кубок мира, первый этап, мужчины, 10 км, к/с

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. WC Ruka, Ruka, Finland
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 ноября 2024, пятница. 14:40 МСК
Не началось

Интрига: кто-то сможет остановить Клебо?

Вопрос, на самом деле, риторический. Норвежец — главный претендент на победу в общем зачёте Кубка мира, в большинстве гонок на домашнем чемпионате мира и на «Тур де Ски». В финской Руке Йоханнес — главный фаворит на всех гонках. В том числе и в классической десятке с раздельного старта. Он любит и умеет бегать эту гонку, и вероятность, что кто-то сможет его остановить, совсем невысока. Если бы участвовала сборная России, расклады были бы совсем иными. Клебо идёт за своей 77-й личной победой в гонке Кубка мира.

Клебо уже в начале сезона в топ-форме. Что же будет дальше?
Клебо не оставил соперникам ни шанса на старте сезона. Норвежец вернёт себе все трофеи?
Клебо не оставил соперникам ни шанса на старте сезона. Норвежец вернёт себе все трофеи?

🏀 19:00: «Пари Нижний Новгород» — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: подопечные Паскуаля продлят победную серию?

«Зенит» и «Пари Нижний Новгород» уже встречались между собой в рамках регулярного чемпионата Единой лиги. В Санкт-Петербурге хозяева с небольшим преимуществом одолели нижегородцев – 81:78. Клуб под руководством Хавьера Паскуаля после поражения от ЦСКА одержал восемь побед подряд. «Пари НН» же в этом сезоне находится ближе всего по уровню игры к командам «большой четвёрки». Удастся ли хозяевам сдержать натиск гостей?

Рейтинг силы!
ЦСКА вновь первый, УНИКС нашёл свою игру, «Пари НН» — топ. Рейтинг силы Единой лиги
ЦСКА вновь первый, УНИКС нашёл свою игру, «Пари НН» — топ. Рейтинг силы Единой лиги

⚽️ 20:00: «Балтика» — «Алания», Первая лига, 21-й тур

Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
29 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Алания
Владикавказ
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лидер Первой лиги продлит победную серию?

Клуб из Калининграда набрал очень приличную форму и одержал семь побед подряд. Неудивительно, что такая серия вывела команду Андрея Талалаева на первое место в таблице Первой лиги. Более того, «Балтика» сформировала отрыв в шесть очков от третьего места. А вот у «Алании» всё совсем иначе. Команда ведёт отчаянную борьбу за сохранение места в Первой лиге и пока занимает вторую с конца строчку в таблице. Команда потерпела четыре поражения в пяти предыдущих турах. Кажется, всё складывается в пользу «Балтики», ведь на её стороне и статистика. Клуб из Калининграда обыграл соперника в четырёх матчах подряд.

Главные события прошлого тура Первой лиги:
«Балтика» мчит в РПЛ, а Шатов и форвард «Спартака» — в огне! Итоги тура Первой лиги
«Балтика» мчит в РПЛ, а Шатов и форвард «Спартака» — в огне! Итоги тура Первой лиги

🏎 20:30: Формула-1 2024, Гран-при Катара, спринт-квалификация

Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт-квалификация
29 ноября 2024, пятница. 20:30 МСК
Не началось

Интрига: кто окажется лучше готов к жаркому Катару?

Только что команды и пилоты Формулы-1 мёрзли в холодном Лас-Вегасе, где температура едва переваливала за 10 градусов и обеспечивала нетипичные условия для болидов, а теперь на очереди Катар и другая температурная крайность. Да и сама стационарная трасса «Лусайл», разумеется, сильно отличается от уличного автодрома в Вегасе. Кто лучше всего с ходу адаптируется к совершенно иным катарским требованиям, мы поймём уже вечером в пятницу в рамках спринт-квалификации. На подготовку у инженеров будет лишь одна 60-минутная сессия.

В Формуле-1 появится 11-я команда:
Ф-1 взяла новую команду, которую сама же отфутболила 10 месяцев назад. Что за лицемерие?
Ф-1 взяла новую команду, которую сама же отфутболила 10 месяцев назад. Что за лицемерие?

🏒 21:00: «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервут ли «Рейнджерс» серию поражений?

Рейнджерс» находятся в творческом кризисе – за последние четыре матча они лишь однажды забросили больше двух шайб и ни разу не выиграли. «Филадельфия», которая ещё недавно прозябала на самом дне дивизиона, уже подобралась к ним на расстояние вытянутой руки. Как сложится матч «Рейнджерс» с прямым конкурентом?

«Что происходит с командой из Нью-Йорка»
Режим «паника» активирован? Почему в «Рейнджерс» задумались о внезапной распродаже
Режим «паника» активирован? Почему в «Рейнджерс» задумались о внезапной распродаже

🏒 22:00: «Миннесота Уайлд» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вырвется ли Капризов в гонки бомбардиров НХЛ?

Кирилл Капризов играет в этом сезоне настолько бесподобно, что его уже называют главным фаворитом в борьбе за «Харт Трофи». В гонке бомбардиров он уже второй, впереди только Мартин Нечас из «Каролины», у которого на два очка больше. Получится ли у россиянина вырваться вперёд в матче с «Чикаго»?

Что говорят о Капризове в Америке:
«Больше никто в НХЛ не играет на таком уровне». Капризов снова забил и идёт на «Харт»?
«Больше никто в НХЛ не играет на таком уровне». Капризов снова забил и идёт на «Харт»?

⚽️ 23:00: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон», АПЛ, 13-й тур

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Саутгемптон
Саутгемптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Брайтон» поднимется на второе место в АПЛ?

Первый матч 13-го тура АПЛ пройдёт с участием «Брайтона». Эта команда сейчас находится на пятой строчке в таблице. Если она победит в предстоящем матче, то поднимется сразу на второе место, пусть и временно. «Брайтон» пока ни разу не проигрывал на своём поле — три победы и три ничьих. «Саутгемптон» — худшая команда АПЛ. Она одержала только одну победу по итогам 12 туров и забила всего девять мячей (меньше всех в лиге). Плюс «Саутгемптон» ужасно играет на выезде — шесть поражений в шести матчах. Ждём лёгкой победы «Брайтона»?

«Манчестер Сити» тоже пострадал от «Брайтона»:
У Гвардиолы худший отрезок в карьере. Так он никогда не проигрывал!
У Гвардиолы худший отрезок в карьере. Так он никогда не проигрывал!

🏀 22:30: «Атланта Хоукс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лидер Востока поквитается с «ястребами»?

Кто бы мог подумать перед стартом чемпионата, что «Кливленд Кавальерс» будет возглавлять турнирную таблицу Востока, да к тому же выдаст историческую серию из 15 побед. Команда продолжает играть здорово при новом главном тренере Кенни Аткинсоне, но в последнем матче уступила «Атланте Хоукс» (124:135). Буквально через день команды встретятся вновь. Удастся ли Трею Янгу и компании доказать, что победа была не случайна?

Почему деньги в НБА — не всегда хорошо?
Идиллия перед катастрофой? Звёзды НБА купаются в деньгах — лига может жестоко поплатиться
Идиллия перед катастрофой? Звёзды НБА купаются в деньгах — лига может жестоко поплатиться

🏒 23:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как пройдёт вторая встреча Стэмкоса с бывшей командой?

Уход Стивена Стэмкоса из «Тампы», в которой он провёл всю карьеру и выиграл два Кубка Стэнли, был, пожалуй, самым громким событием межсезонья НХЛ. И «Нэшвилл», и сам Стэмкос пока не оправдывают ожиданий своих болельщиков. Команда плетётся на дне Запада, а канадец за два месяца настрелял всего 11 очков. В этом сезоне он уже провёл свой первый матч дома у «молний», поучаствовал в обоих голах своей команды, помог ей отыграться с 0:2, но «Нэшвилл» в итоге уступил в овертайме.

Кто ещё в НХЛ не соответствует уровню ожиданий:
Ниже ожиданий. Семь звёздных форвардов НХЛ, проваливающих старт регулярного чемпионата
Ниже ожиданий. Семь звёздных форвардов НХЛ, проваливающих старт регулярного чемпионата

🏒 23:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли «Вашингтон» побеждать без Овечкина?

Александр Овечкин продолжает залечивать перелом ноги, а «Вашингтон» продолжает побеждать даже без своего многолетнего лидера. В прошлом матче с «Тампой» они выдали настоящую феерию, трижды отыгрывались в счёте, в том числе с 0:2, и дожали «молний» на последних минутах. «Столичные» играют за себя и за того парня и лидируют в лиге по заброшенным шайбам. Дальше по плану – «Айлендерс», которые и забивают немного, и пропускают прилично.

Ови не играет, но обеспечивает мощную поддержку партнёрам:
Видео
Александр Овечкин порадовался шестой подряд гостевой победе «Вашингтона»
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