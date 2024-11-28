«Спартак» в овертайме уступил «Нефтехимику», а голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов оформил второй шат-аут кряду.

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ЦСКА в третий раз подряд обыграл «Динамо», СКА потерпел новую неудачу. Итоги дня в КХЛ

28 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Представляем обзор всех игр.

«Адмирал» одержал волевую победу над СКА во Владивостоке

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и СКА. Волевую победу одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.

На 10-й минуте голом в большинстве счёт открыл защитник СКА Александр Никишин, которому ассистировали Григорий Кузьмин и Марат Хайруллин. «Адмирал» сравнял счёт на первой минуте второго периода — отличился Никита Сошников с передач Джованни Фьоре и Джека Родевальда.

В середине третьего периода хозяева забросили вторую шайбу — отличился Джек Родевальд с передач Джованни Фьоре и Никиты Сошникова. Отметим, что СКА получил два малых штрафа за нарушение численного состава. На 55-й минуте Марат Хайруллин забросил в сдвинутые ворота шайбу, которую после видеопросмотра было решено засчитать. Овертайм завершился без голов, а победу по буллитам одержали хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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«Автомобилист» дома одолел «Авангард» и прервал победную серию омского клуба

В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 18-й минуте первого периода Семён Чистяков с передачи Райана Спунера открыл счёт во встрече.

На 12-й минуте второго периода Стефан Да Коста с передач Степана Хрипунова и Максима Осипова восстановил равенство в счёте. Спустя 22 секунды Максим Денежкин с передач Данила Романцева и Артёма Каштанова вывел хозяев вперёд.

На 11-й минуте третьего игрового отрезка Максим Денежкин с передач Данила Романцева и Даниила Валитова сделал счёт 3:1, оформив дубль. На 16-й минуте периода Семён Кизимов с передач Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека забросил четвёртую шайбу хозяев в матче. На 17-й минуте периода Семён Чистяков с передач Рида Буше и Райана Спунера установил окончательный счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Салават Юлаев» одержал крупную сухую победу над «Витязем» в Уфе

В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 14-й минуте второй двадцатиминутки Нэйтан Тодд с передач Джоша Ливо и Шелдона Ремпала открыл счёт в матче. Спустя три минуты Данил Алалыкин с передач Владислава Ефремова и Алексея Василевского удвоил преимущество уфимского клуба.

На 18-й минуте периода Деннис Ян с передач Артёма Горшкова и Ярослава Цулыгина сделал счёт 3:0. В конце игры Александр Хмелевски установил окончательный счёт во встрече. Голкипер уфимской команды Александр Самонов во втором матче подряд отыграл «на ноль».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Спартак» отыгрался с 1:3 в третьем периоде, но уступил «Нефтехимику» в овертайме

В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На четвёртой минуте первого периода Адам Ружичка с передач Павла Порядина и Егора Савикова открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Григорий Селезнёв с передач Никиты Хоружева и Марио Паталахи восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Евгений Митякин с передач Артёма Серикова и Райли Барбера вывел хозяев вперёд.

На шестой минуте третьего периода Жан-Себастьен Ди с передач Евгения Митякина и Андрея Белозёрова сделал счёт 3:1. На 13-й минуте периода Михал Чайковски с передач Николая Голдобина и Андрея Локтионова сократил отставание «Спартака» до минимума. На последней минуте периода Павел Порядин с передач Адама Ружички и Михала Чайковски восстановил равенство в счёте.

В овертайме Жан-Себастьен Ди принёс хозяевам победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Динамо» в московском дерби КХЛ

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На восьмой минуте второго периода Константин Окулов с передачи Никиты Нестерова забросил единственную шайбу во встрече. Голкипер гостей Иван Просветов отыграл «на ноль», отразив 38 бросков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что московское «Динамо» прервало свою победную серию, которая составляла шесть игр.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» сыграет с «Куньлунь Ред Стар» в гостях. ЦСКА примет на своём льду «Барыс». Обе встречи состоятся 1 декабря.

Хет-трик Берёзкина помог «Локомотиву» обыграть «Трактор» в матче лидеров КХЛ

В Ярославле закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В первом периоде команды голов не забили.

На третьей минуте второй двадцатиминутки Владимир Жарков открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Максим Берёзкин с передач Александра Елесина и Максима Шалунова восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Максим Берёзкин с передачи Артура Каюмова вывел «Локомотив» вперёд.

На четвёртой минуте третьего периода Байрон Фрейз с передач Никиты Кирьянова и Александра Елесина сделал счёт 3:1. Спустя две минуты Стивен Кэмпфер с передач Виталия Кравцова и Ильи Николаева сократил отставание гостей до минимума. На 13-й минуте периода Максим Берёзкин забросил четвёртую шайбу хозяев в игре, оформив хет-трик.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 29 ноября