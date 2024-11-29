6 россиян в НХЛ с 0 голов в сезоне. Некоторых из них это должно сильно волновать

Российские хоккеисты привычно являются одними из самых заметных в сезоне НХЛ. Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Александр Овечкин, Артемий Панарин идут в лидерах бомбардирских и снайперских списков, претендуют на личные и исторические рекорды. Однако в сильнейшей лиге мира в этой регулярке уже сыграли 59 наших хоккеистов – логично, что есть и те, чья результативность оставляет желать много лучшего. Рассказываем о российских игроках, который за четверть сезона не сподобились даже на одну заброшенную шайбу, выходя на лёд как минимум в половине сыгранных командой матчей.

Илья Любушкин («Даллас»)

Статистика: 21 игра, 6 (0+6) очков

Илья Любушкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

За почти 400 матчей в НХЛ у Любушкина, сменившего немало клубов, всего пять голов, так что вряд ли у кого-то вызывает вопросы результативность Ильи в нынешней регулярке. Любушкин – качественный защитник-домосед, разрушитель, в чьи обязанности входит исключительно грамотная работа в своей зоне. С ней Илья в «Далласе» справляется неплохо, являясь одним из ведущих защитников «звёзд» с солидным игровым временем.

Артём Зуб («Оттава»)

Статистика: 11 игр, 2 (0+2) очка

Артём Зуб Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Хабаровчанин из «Оттавы», проводящий в столице Канады уже пятый сезон, забивал (и не по одному разу) в каждой своей регулярке в НХЛ, но старт нынешнего чемпионата у Артёма не задался. Всего два очка за передачи (набранные в одной игре с «Торонто»), плохой показатель полезности («-7»), да ещё и травмы стали преследовать россиянина. В октябре россиянин получил сотрясение мозга, пропустив жёсткий силовой приём от Таннера Жанно, а в недавнем матче с «Ванкувером» Артём, блокируя бросок, умудрился заработать перелом стопы. И сейчас Зуб, увы, выбыл из строя на неопределённый срок.

Александр Романов («Айлендерс»)

Статистика: 12 игр, 2 (0+2) очка

Александр Романов Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В прошлом сезоне защитник «Айлендерс» установил личный снайперский рекорд в НХЛ, забив семь голов, а вот в этом чемпионате отличиться внуку Зинэтулы Билялетдинова пока не удаётся. Хотя понятно, что это совсем не главная задача для Романова – в составе «островитян» он играет много, жёстко, специализируется больше на разрушении и правильной игре в своей зоне. Кроме того, в начале ноября Александр ненадолго выбыл из строя после жёсткого столкновения с Макдермидом из «Нью-Джерси» и пропустил несколько игр.

Марат Хуснутдинов («Миннесота»)

Статистика: 19 игр, 2 (0+2) очка

Марат Хуснутдинов Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Переходим к тем, кому за 0 голов в статистике должно быть хоть немного стыдно – к нападающим. В прошлом сезоне Марат Хуснутдинов дебютировал в НХЛ и забросил свою первую шайбу в лиге, которая пока так и остаётся единственной. В нынешней регулярке россиянин стабильно получает игровое время (10+ минут за матч), но пока Хуснутдинов принял участие лишь в двух голах «Уайлд» в сезоне, да и то в роли ассистента. В последнее время Марат восстанавливался после небольшого повреждения, и хочется верить, что вернётся россиянин с гораздо лучшей статистикой.

Клим Костин («Сан-Хосе»)

Статистика: 13 игр, 1 (0+1) очко

Клим Костин Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Клим Костин отчаянно пытается по-настоящему закрепиться в НХЛ, меняет команды, но пока у россиянина не очень идут дела даже в худшей франшизе современности. Несколько лет назад у Костина был хороший период в «Эдмонтоне», он наколотил 11 голов за сезон, однако затем – только падение вниз. Сначала «Детройт», затем переход в «Сан-Хосе», за который Клим вроде бы начал забивать в прошлом сезоне, но сейчас Клим опять ушёл в тень, не всегда попадает в состав «акул» и проводит на площадке в среднем менее 10 минут.

Яков Тренин («Миннесота»)

Статистика: 22 игры, 1 (0+1) очко

Яков Тренин Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Тренин долгое время выступал за «Нэшвилл», где стабильно забивал по 10+ голов за регулярку, в прошлом сезоне Яков впервые покинул штат Теннесси, и это негативно сказалось на его результативности. И ладно короткий этап в «Колорадо», там россиянин забил трижды за 26 матчей, но вот в «Миннесоте» у Тренина пока идёт совсем без голов, хотя челябинец стабильно проводит по 13-14 минут на льду. Понятно, что у Якова иной функционал, снайперских подвигов от него никто не требует, однако нулевая результативность по прошествии 22 матчей всё-таки немного удивляет.