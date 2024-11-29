«Было легко с первой минуты». Разговор с Якуповым после возвращения в «Авангард»

«Авангард» — самый активный игрок на трансферном рынке в этом сезоне. Первая половина регулярки провалена, и теперь омский клуб перетряхнул половину состава. «Ястребы» уже объявили, что новым главным тренером команды станет Ги Буше, выменяли Никиту Серебрякова и Майкла Маклауда.

За короткое время клуб вернул в состав и целую группу хоккеистов, уже игравших в «Авангарде», — Николая Прохоркина, Илью Каблукова и Наиля Якупова. Наиль из-за травмы пропустил всю вторую половину прошлого чемпионата, а потом до августа оставался свободным агентом, подписавв итоге контракт с «Куньлунем». Старт Наиля на новом старом месте получается неплохим: три очка в пяти играх.

В интервью «Чемпионату» Якупов рассказывает о своих первых впечатлениях в новом клубе

— Как узнали о переходе в Омск? Были ли другие варианты?

— «Авангард» был давно. Я разговаривал с руководством и сказал: моё дело — играть,. Конечно, я был заинтересован, было очень приятно, что есть спрос, а там уже решили договориться с «Авангардом».

— Как простились с Михаилом Кравцом? Что можете передать ему уже публично?

— Я благодарен всем — и команде, и клубу, и руководству, и персоналу, всем, кто участвовал. Желаю им только успехов, было там и хорошее время, и временами не очень, однако в целом всё было хорошо. Ко мне относились как к человеку, я старался отвечать тем же, отвечать взаимностью. Благодарен не только Михаилу Григорьевичу, но и другим ребятам, а также руководству «Авангарда», которое хотело меня приобрести, было желание.

— Каково было играть в «Куньлуне», который фактически был североамериканской командой?

— Мы были на последнем месте, что тут сказать. Старались побеждать, но побеждали тех, у кого не должны были выигрывать, а проигрывали тем, кого должны были обыгрывать. Стабильности просто не было. То, что со мной было в Северной Америке, не было в «Куньлуне».

— Первые впечатления от «Авангарда»? Что изменилось за время вашего отсутствия?

— Всё хорошо. Легко было приехать заново в Омск, персонал, руководство, ребят знал некоторых. У меня в принципе нет проблем с коммуникацией, а тут ещё и старые знакомые места, друзья, приятели, партнёры. Мне было легко влиться с первой минуты.

— «Ястребы» сейчас возвращают многих бывших хоккеистов. Как-то шутили над этим внутри раздевалки?

— Нет, нам играть надо. У нас пять матчей за 10 дней, нам не до шуток. У нас есть над чем пошутить.

Наиль Якупов в «Авангарде» в 2022-м Фото: РИА Новости

— У вас было четыре шайбы в первых трёх матчах, потом ещё три — на стыке сентября и октября, а между этим долгие серии без голов. В чём могут быть причины серийности?

— На всё воля божья.

— Новым тренером команды будет Ги Буше. Что-то довелось про него слышать в Америке?

— Нет. Я знаю, что он тренировал «Оттаву» и «Тампу», но, если честно, пока не хочется об этом думать.

— В «Куньлуне» вы писали про себя — «Огнедышащий дракон». Какое сейчас прозвище можно придумать?

— «Наиль». Раньше я не то чтобы стеснялся своего имени, но не озвучивал его. Сейчас мне нравится это имя, как родители назвали.

— Вы говорили в интервью, что после 30 лет стали читать книги. Какие запомнились больше всего?

— Читаю детективы Майкла Оливера, почти все книги прочитал. Из последних — за пару дней закончил про экспедицию на Эверест 1996 года, где гидом был Анатолий Букреев (один из самых известных альпинистов в мире, автор нескольких книг. — Прим. «Чемпионата»). Это трагическая ситуация, когда погибло несколько человек (в ночь с 10 на 11 мая 1996-го погибло восемь альпинистов. — Прим. «Чемпионата»). Получил представление о горах и о том, как там всё происходит.