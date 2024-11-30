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Интервью с известным агентом Шуми Бабаевым об Авангарде, Ги Буше и Владимире Ткачёве, 30 ноября 2024 года

Что ждать от Ги Буше в «Авангарде» и когда вернётся Ткачёв. Интервью с известным агентом
Павел Панышев
Интервью с Шуми Бабаевым
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Шуми Бабаев поделился мнением о новом главном тренере омичей и высказался о будущем Сергея Звягина.

В «Авангарде» продолжают трансферную активность и уже объявили о приходе нового главного тренера, Владимир Ткачёв продолжает восстановление после тяжёлой травмы, а зарплаты иностранцев и россиян в КХЛ не зависят от курса валют. Об этом и многом другом читайте в эксклюзивном интервью с известным агентом Шуми Бабаевым.

«У Ги Буше в НХЛ нет ярких заслуг. Рирден был идеальным кандидатом для «Авангарда»

— Как оцените приглашение Ги Буше в «Авангард»?
— Трудно оценить это приглашение правильно. Хочется, чтобы в ближайшее время новый главный тренер исправил положение, но иностранец не сможет так быстро это сделать. Человеку нужно время, чтобы понять лигу, освоиться в ней. Мы видим, что у Буше в НХЛ нет ярких заслуг, в то время как у того же Тодда Рирдена, который находился в числе кандидатов, в активе есть завоёванный Кубок Стэнли, пускай и как ассистента в «Вашингтоне». Рирден, на мой взгляд, был идеальным кандидатом для «Авангарда». Жаль, что не договорились. По Буше у меня большие вопросы.

— Можно ли назвать Буше вторым Хартли?
— Непонятно, почему всё сравнивается с Хартли и идёт под него. На пути Боба тоже далеко не всё было гладко, он пришёл к Кубку Гагарина при определённых обстоятельствах. Сейчас в нынешний «Авангард» нереально найти такого же тренера, как Хартли. Второго Хартли нет: он гений в деталях, знает специфику каждого игрока. Как и что получится у Ги Буше – никто не знает. Надеюсь, что омичи при нём будут играть в атакующий хоккей.

Всё о новом главном тренере «Авангарда»:
Почти не работал с русскими, сразу даëт результат. Знакомимся с новым тренером «Авангарда»
Почти не работал с русскими, сразу даëт результат. Знакомимся с новым тренером «Авангарда»

— Как вы в целом относитесь к назначению иностранных тренеров в клубы КХЛ?
— По тому же Бенуа Гру я пока ничего не могу сказать. Рано делать выводы. Мы видим, когда «Трактор» вытряхивает соперников, а видим матчи, где с челябинцами разбирается «Локомотив». Бывали и другие случаи. Считаю, что в России есть хорошие специалисты. Проблема в том, что у нас берут иностранца, он работает до упора, пока не облажается, а россиянина в такой же ситуации сразу увольняют. Поклонение всему иностранному существует в нашем менталитете, это плохо. С тем же хоккеистами-легионерами всегда тянут и ждут, а с нашими прощаются быстро. Аналогично и с тренерами. Если иностранец внесёт что-то новое, усилит команду, то я его поддержу. Если же это будет посредственность, которую потом не знаешь, как уволить, то я против. Надо работать с душой, желанием что-то изменить, а не просто приезжать и забирать деньги.

— То, что Сергея Звягина разжаловали в исполняющего обязанности – это нормально?
— Эта история длится месяц. Звягину объявили, что его контракт будет прерван и появится новый тренер. Считаю, что Звягина давно нужно было увольнять и поставить нового специалиста, у человека в такой ситуации попросту нет мотивации. Повторюсь, по сути, в статусе исполняющего обязанности он находится давно. Сразу после того, как омичи провели переговоры с первыми кандидатами, которые в итоге отказались. Уже тогда надо было расставаться со Звягиным и ставить кого-то другого. Сергей считает себя правым, что с ним поступают несправедливо, как и все в его ситуации.

Сергей Звягин с игроками «Авангарда»

Сергей Звягин с игроками «Авангарда»

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

«Думаю, что через пару недель Ткачёв выйдет на лёд»

— Как самочувствие Владимира Ткачёва, когда он приступит к тренировкам и когда его ждать на льду?
— Думаю, что через пару недель Владимир выйдет на лёд. И уже дальше мы будем ждать его возвращения. Он уже в Омске, вернулся из Германии, где проходил реабилитацию.

— Вас не удивляет такая агрессивная трансферная политика омичей?
— Меня в этой жизни уже ничем не удивишь. Посмотрим, к чему это приведёт. Это их решение. Мне интересен результат. Что потом делать с таким количеством трансферов, если они не сработают? Получается, что, пригласив в команду столько народу, мы ждём, что столько же будет уволено.

— Уход из клуба исполнявшего обязанности генерального менеджера Евгения Забуги стал неожиданностью?
— Насколько я знаю, он сам написал заявление об уходе. Как мне известно, Евгений был не согласен с новой политикой «Авангарда». Если он действительно сделал это по подобным причинам, выразив таким образом своё несогласие, то это мужской поступок.

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Мощная революция в «Авангарде» по ходу сезона. Что, почему и для чего?

«В КХЛ иностранцы находятся в том же положении, что и россияне. Скачки валют сказываются и на тех, и на других»

— Как скажутся на зарплатах легионеров падение рубля и резкое подорожание курса валют? Зарплаты иностранцев в КХЛ привязаны к доллару и евро?
— В КХЛ иностранцы находятся в том же положении, что и россияне. Поэтому скачки валют сказываются и на тех, и на других. В футболе, например, контракт иностранцев привязывается к курсу валют и фиксируется на определённой отметке, а в хоккее такого нет. Хотя не удивлюсь, если новому главному тренеру «Авангарда» зафиксировали контракт относительно роста доллара или евро. Игроки, в свою очередь, получают зарплату в рублях, поэтому несут такие же потери, как и все.

— Давно ничего не слышно про Сергея Шумакова. Какие по нему новости?
— Он тренируется, готовится у себя в Челябинске. По Сергею возникают варианты, а потом они срываются. Ждём, когда в ближайшее время появится что-то ещё из предложений.

— Последним клубом Сергея была «Лада». Как относитесь ко всему ныне происходящему в тольяттинском клубе?
— Если губернатор будет двигаться в таком же ключе, говоря о плохом, и всё искоренять и менять, то это положительные действия. Озвучено многое, но надо понимать, что с этим делать. «Лада» должна быть в КХЛ, нельзя терять такую самобытную команду. Например, новокузнецкий «Металлург» я тоже хочу видеть в КХЛ.

Сергей Шумаков в «Ладе»

Сергей Шумаков в «Ладе»

Фото: РИА Новости

— 27 декабря в КХЛ запланирован дедлайн. Стоит ли ждать громких сделок или, на ваш взгляд, всё пройдёт спокойно?
— Особо много трансферов я не жду. Не думаю, что мы увидим какие-то крупные суперсделки, но два-три значимых перехода вполне могут состояться. Думаю, что клубы, учитывая такой длинный регулярный чемпионат, не будут отпускать своих ведущих игроков, так как все хотят попасть в плей-офф. Вопрос в другом: если у нас изменились сроки проведения регулярки, то почему не отодвинули дедлайн хотя бы до 15 января?

— Напоследок не могу не спросить про травму набравшего ход Александра Овечкина. После неё он станет ещё сильнее?
— Это тот самый поток энергии, про который я всегда говорю в своих интервью. Все эти «давай, быстрее» со всех сторон никогда ни к чему хорошему не приводят. Не должно быть никакой спешки, ведь мы зависим не только от себя. У Саши, уверен, всё будет нормально, всё по плану. Да, пропустит два месяца, но ничего страшного, вернётся сильнее. Пауза редко кому мешает. Бывает же, что хоккеисты не могут забросить шайбу два месяца.

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