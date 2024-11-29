«Авангард» снова шумит в КХЛ. Расстались с генменеджером и объявили о странной сделке

Не проходит и дня, чтобы из «Авангарда» не поступало кадровых новостей. Новое руководство омского клуба пытается исправить ситуацию, в которую команда попала в нынешнем регулярном чемпионате. На данный момент омский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Востока, набрав 28 очков в 30 играх.

Накануне было объявлено, что новым главным тренером «ястребов» станет Ги Буше, а Сергея Звягина разжаловали в исполняющего обязанности.

А уже сегодня «ястребы» и исполняющий обязанности генерального менеджера Евгений Забуга расторгли контракт по соглашению сторон. Ранее Забуга работал в «Авангарде» на должности спортивного директора и ведущего юриста. Он стал исполнять обязанности генерального менеджера, когда эту должность оставил Антон Курьянов 9 октября 2024 года.

Поговаривают, что Забуга был недоволен трансферной политикой нынешнего руководства «Авангарда». По сути, решения принимались в обход Евгения, поэтому оставаться на таких условиях смысла не было. Посмотрим, как быстро управленец найдёт себе новое место работы. В хоккейных кругах его хвалят и называют одним из сильнейших спортивных юристов лиги.

Но одной новостью про Забугу не обошлось. В результате обмена с «Металлургом» состав «Авангарда» пополнил 23-летний нападающий Данил Башкиров. Контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027. Магнитогорский клуб получил денежную компенсацию.

Башкиров присоединился к «Металлургу» в межсезонье 2024 года в статусе ограниченно свободного агента через оффершит. За уральский клуб нападающий провёл 18 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+3». До «Металлурга» форвард защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева». Если честно, то сделка вызывает сомнения. Особенно с учётом внушительной компенсации почти в 45 млн рублей, о которой пишут в прессе.

Данил Башкиров Фото: ХК «Авангард»

«Мастеровитый форвард, нацеленный на ворота соперника, добавит конкуренции в линии нападения нашей команды. Данил горит желанием показать себя и нацелен на серьёзную долгую работу, которая принесёт пользу «Авангарду» в этом сезоне», — заявил генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.

Мастеровитый форвард, которому сначала не стали повторять предложение «Металлурга» и оставлять в Уфе, после чего Башкиров оказался не нужен Андрею Разину в Магнитогорске. Как-то странно, вам не кажется? Уральцы давно искали варианты, как и кому пристроить Данила. И вот наконец-то нашли. В нынешнем «Авангарде», похоже, готовы раздавать контракты всем, кто движется и умеет держать в руках клюшку.

«Обмен Данила Башкирова – шаг сложный, но в то же время необходимый как игроку, так и команде. Я знаю Данила как игрока мастеровитого, способного решить эпизод в свою пользу несколькими эффективными действиями, но в «Металлурге» он не смог до конца реализовать свой потенциал. Вдобавок в последнем отрезке чемпионата хорошо проявили себя молодые воспитанники нашей системы, они буквально зубами цепляются за место в составе.

Поэтому вместе со стороной игрока мы пошли на обмен, вторым участником которого стал «Авангард». Уверены, что этот шаг пойдёт на пользу и нам, и самому Даниле, который сможет перезагрузить себя.

В то же время, безусловно, вместе с тренерским штабом и руководством клуба мы продолжаем вести работу по усилению состава «Металлурга» и рассматриваем различные варианты, ищем оптимальные и перспективные сочетания, которые могут нас устроить», — охарактеризовал сделку спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

В общем, пока «Металлург» видится в выигрышном положении по итогам совершённого обмена. Но, конечно, спешить не будем. Возможно, Башкиров в Омске станет железобетонным игроком основы и начнёт набирать баллы за результативность в каждом матче. Последим, как всё произойдёт.