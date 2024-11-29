Александр Смолин оформил первый шат-аут, а «Куньлунь» пропустил победный гол в самой концовке третьего периода.

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«Лада» вернулась в зону плей-офф, «Металлург» избавился от форварда. Итоги дня в КХЛ

29 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Металлург» всухую обыграл «Барыс», у казахстанцев четвёртое поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

За магнитогорскую команду забили Владислав Ерёменко и Александр Петунин. Первый в карьере матч «на ноль» в КХЛ провёл голкипер хозяев Александр Смолин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Для команды из Астаны это четвёртое поражение подряд. Ранее казахстанцы уступили «Сибири», «Авангарду» и «Амуру». Отметим, что трижды в последних четырёх встречах «Барыс» проиграл всухую.

«Металлург» на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» – там же на 11-й строчке.

Нападающий Данил Башкиров перешёл из «Металлурга» в «Авангард»

В результате обмена с «Металлургом» состав «Авангарда» пополнил 23-летний нападающий Данил Башкиров. Контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов». Магнитогорский клуб получил денежную компенсацию.

Башкиров присоединился к «Металлургу» в межсезонье 2024 года в статусе ограниченно свободного агента. За уральский клуб нападающий провёл 18 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+3». До «Металлурга» форвард защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева».

«Мастеровитый форвард, нацеленный на ворота соперника, добавит конкуренции в линии нападения нашей команды. Данил горит желанием показать себя и нацелен на серьёзную долгую работу, которая принесёт пользу «Авангарду» в этом сезоне», — заявил генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.

«Лада» одолела «Куньлунь», прервав серию побед пекинской команды

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и пекинский «Куньлунь». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Лада» одержала победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

За «Ладу» забили Алексей Ожгихин, Егор Черников. Единственную шайбу в составе «Куньлуня» забросил Иэн Маккошен.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 27 очков за 32 матча. «Лада» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 29 очков после 30 игр. После этой победы тольяттинцы вытеснили из зоны плей-офф «Авангард», тогда как «драконы» не смогли добыть пятую победу подряд.

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