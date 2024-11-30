Матч-концерт россиянина в НХЛ! Костин уложил американца в драке и забил впервые в сезоне

У болельщиков «Сан-Хосе» не так много поводов для радости и гордости за свою команду в последние сезоны, но иногда унылое бытие аутсайдеров НХЛ раскрашивается яркими красками. Сегодня был как раз такой матч, когда в гости в Калифорнию приехал «Сиэтл».

«Акулы» и «кракены» устроили увлекательную голевую перестрелку, и до середины матча соперники шли нога в ногу. В начале первого периода Лильегрен открыл счёт, Бьёркстранд ответил через 56 секунд, а затем в скандинавскую разборку вмешался Клим Костин. Россиянин, у которого не было голов в текущем сезоне, здорово сработал на отскоке от вратаря «Сиэтла» и ярко отпраздновал свой долгожданный успех.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гости не растерялись и ещё до перерыва сами вышли вперёд, дважды забив Ванечеку. Во втором периоде «Сан-Хосе» сравнивал, потом снова пропускал в меньшинстве от Шона Райта, затем снова забивал – Грубауэр в воротах «Сиэтла» играл неважно.

Перелом в матче наступил в середине второго отрезка. Гол, который стал во многом решающим для итогового результата, «акулы» сочинили при живейшем участии Костина. Российский форвард поучаствовал в выводе шайбы из своей зоны, затем здорово сыграл уже впереди, выложил шайбу на Гранлунда, который был точен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А меньше чем через минуту главный молодой талант НХЛ Маклин Селебрини забросил ещё одну шайбу хозяев, впервые обеспечив им преимущество в два гола.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гурд отыграл одну шайбу в конце второго периода, но в третьем периоде «Сан-Хосе» удержал победу. Закрепить результат помогли первый в НХЛ гол Итана Кардуэлла, а также точный бросок в пустые ворота в исполнении Уолмана, оформившего дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а Костин к голу и результативной передаче ещё добавил драку, оформив хет-трик Горди Хоу! На 49-й минуте россиянин решил разобраться с Боргеном, который неласково прижал к борту Гранлунда, и вскоре Клим уложил американца на лёд.

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«Сан-Хосе» одержал яркую победу 8:5, Костин стал одним из героев матча для «акул». Они выиграли второй раз за три последние игры, и в целом отставание «Шаркс» от зоны плей-офф на Западе – только пять очков. Но у «Сан-Хосе» на три игры больше, чем у конкурентов, да и для того, чтобы всерьёз рассчитывать на матчи Кубка Стэнли, «акулам» нужна победная стабильность.