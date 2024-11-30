Русские разборки в НХЛ! Задоров гадко ткнул Малкина клюшкой со скамейки, тот ответил

Никита Задоров – не самый приятный игрок в НХЛ, он умеет залезать соперникам под кожу, в том числе за это мы его и любим. Но то, что он сделал в матче с «Питтсбургом», не поддаётся никакому объяснению.

Российский защитник лидирует в НХЛ по штрафным минутам в этом сезоне, однако в последних пяти встречах ему удавалось обходиться вообще без удалений. Но сегодня он привлёк внимание судей, даже сидя на скамейке.

В концовке первого периода нападающий «мишек» Тайлер Джонсон схватил две минуты за подножку. «Питтсбург» попытался провести атаку на отложенном штрафе, однако потерял шайбу при входе в чужую зону.

Евгений Малкин в это время стоял на синей линии, у бортика, рядом со скамейкой «Бостона». Задоров, сидевший прямо за его спиной, вдруг высунул клюшку и ткнул ею в пятую точку соотечественника.

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Естественно, Малкин – тоже горячая голова — такую выходку просто так оставить не мог. Он развернулся и замахнулся клюшкой по скамейке соперника, попав кому-то по голове. Тут же завязалась стычка, Малкин вошёл в клинч с нападающим Трентом Фредериком, но до полноценной драки не дошло, их быстро разняли судьи.

Евгения сразу же отправили на скамейку штрафников, однако и подлая выходка Задорова не осталась без внимания. Пока рефери смотрели эпизод, Никита был вполне доволен собой и улыбался, сидя на скамейке, но в итоге и он получил две минуты за неспортивное поведение.

«Ни тот, ни другой не должны были так делать. Задоров – идиот, потому что сделал это, сидя на скамейке. Но то, что Малкин так замахнулся клюшкой, это просто безрассудство», — написал бостонский журналист Кевин Маджоре.

После матча Задорова спросили, есть ли у него история взаимоотношений с Малкиным, на что Никита ответил: «Мы старые друзья, так что, разумеется, да. Больше я не буду говорить об этом».

Он также добавил, что и. о. главного тренера «Бостона» Джо Сакко ничего не говорил ему об этом инциденте. Но очевидно, что наставник «мишек» был не слишком доволен поведением своего защитника. «Нам это удаление было не нужно», — сказал он на пресс-конференции.

«Питтсбург», который пропустил на старте встречи вторым броском по воротам, в итоге смог отыграться на последней секунде второго периода, а в третьем – забить ещё один гол, который стал победным. Малкин поучаствовал в этой шайбе в качестве ассистента, оставив за собой последнее слово.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Что до последствий инцидента между россиянами, то Департамент безопасности игроков НХЛ вполне может им заинтересоваться и выписать штраф или два. И если Малкина понять можно – кто стерпит такую гадкую выходку, да ещё в разгар игры, то Задорова здесь понять никак нельзя. Зачем? Команде своей не помог, тренера не порадовал, только разозлил русского медведя.