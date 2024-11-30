«Понимаю, почему он отказался от $ 88 млн». Сколько получит Шестёркин по новому контракту?

Игорь Шестёркин остаётся едва ли не единственным светлым пятном «Рейнджерс» в этом сезоне. Голкипер продолжает вытаскивать команду даже в тяжёлых ситуациях. Но и этому вскоре может прийти конец.

Шестёркин всё ещё не подписал новый контракт с «рейнджерами» — а ведь текущее соглашение истекает уже в межсезонье-2025.

По данным источников, вратарь уже отклонил восьмилетнее предложение на $ 88 млн в начале сезона. Такой контракт сделал бы его самым высокооплачиваемым вратарём в истории НХЛ.

«Он особенный. Я понимаю, почему он отказался от $ 88 млн. У него хороший агент», — говорил в октябре главный тренер «Детройта» Дерек Лалонд — сразу после поражения от «Нью-Йорка».

«Вы можете понять, почему он станет самым высокооплачиваемым вратарём в лиге. Снимаю перед ним шляпу», — чуть позже признавался опытный вратарь «Торонто» Энтони Столарз.

В том же октябре помощник тренера «Вашингтона» Скотт Аллен сказал: «Вы понимаете, почему он просит $ 13 млн, или сколько там сейчас».

А в начале ноября известный инсайдер Кевин Уикс намекнул на возможный кэпхит Игоря по новому контракту, опубликовав пост с подписью «$ 11,5 млн».

Кажется, все в НХЛ согласны с тем, что 28-летний Шестёркин — один из лучших вратарей, если не лучший, и, естественно, заслуживает соответствующей зарплаты. Но какое соглашение должен получить голкипер «Рейнджерс»?

Давайте ответим на этот вопрос. Однако на этот раз порассуждаем не только о Шести. Поставим вопрос глобальнее: а сколько вообще сейчас должен зарабатывать вратарь в НХЛ? Возможно, это один из самых сложных вопросов в лиге.

Игорь Шестёркин Фото: Justin Berl/Getty Images

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Как вы помните, минувшее межсезонье и начало регулярки выдались очень богатыми на вратарские контракты.

«Бостон» и Джереми Свейман завершили летнюю сагу, сойдясь на восьмилетнем контракте на $ 66 млн (с кэпхитом $ 8,25 млн) перед началом чемпионата. Затем Джейк Эттингер подписал идентичное соглашение с «Далласом». Примечательно, что обе сделки соответствуют тому, о чём договорились «Айлендерс» и Илья Сорокин в 2023 году, и примерно соответствуют тому, что нынешний лидер НХЛ по проценту отражённых бросков Коннор Хеллебайк подписал тогда же ($ 8,5 млн в год по семилетнему контракту).

Для сравнения: со следующего сезона восемь вратарей будут зарабатывать не менее $ 7 млн. На этой же отметке или выше будут получать 107 полевых игроков, и 11 из них — не менее $ 11 млн.

«Я думаю, что мы находимся в неплохом положении, вратари теперь зарабатывают большие деньги, но в то же время это не деньги суперзвёзд. И это просто показывает, как лига видит вратарскую позицию. Генеральные менеджеры не хотят делать голкиперов самыми высокооплачиваемыми игроками, но я думаю, что многие парни могли бы предложить хороший контраргумент», — сказал один из стартовых вратарей, пожелавший сохранить анонимность, в интервью ESPN.

Звёздные нападающие играют примерно треть матча. Звёздные защитники в лучшем случае — половину. Их эффективность может меняться в зависимости от партнёров по звену, соперников и множества других нюансов. Голкипер находится в воротах все или практически все 60 минут. Один в площади ворот. Это самая изолированная позиция в хоккее. Но, даже несмотря на это, руководители команд говорят, что вратарскую игру сложнее всего оценить — и, следовательно, предложить соответствующую оплату труда.

«Агенты хотят сравнивать яблоки с апельсинами, когда дело касается вратарей. У нас есть сравнительные показатели для лучших центральных нападающих. Сравнительные показатели для защитников топ-4. Но сравнительные показатели для вратарей намного сложнее», — сказал один из руководителей команды НХЛ.

Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски, немало поработавший хоккейным аналитиком, объяснил, насколько малы эти различия.

«Сложность вратарской игры во многом заключается в том, что парень, который отражает 92% бросков, является одним из лучших голкиперов в мире. Парень, который останавливает 91%, — это своего рода средний вратарь. И разница между ними не очень большая. Вы видите, как парень сталкивается с 500 или 1000 бросков, и он может остановить 91% или 92% из них по воле случая. Требуется много времени, чтобы точно понять, что он будет останавливать 91% или 92% каждый день», — сказал Тулски.

Основной аргумент против заключения суперзвёздных контрактов с вратарями, как правило, крутится вокруг этой неопределённости. Один из руководителей клуба НХЛ, также пожелавший сохранить анонимность, в комментарии ESPN задал логичный вопрос: «Сколько мегаконтрактов вратарей хорошо выдерживают испытание временем?»

Кроме того, есть доказательство концепции, что не всегда обязательно иметь одного голкипера на большом контракте.

«Флорида» этим летом выиграла Кубок Стэнли с самым высокооплачиваемым действующим вратарём лиги — Сергеем Бобровским ($ 10 млн в год). «Пантеры» тратят на голкиперов больше, чем любая другая команда — помимо Боба, они выплачивают $ 4,5 млн бэкапу Спенсеру Найту. Только «Флорида» может похвастать так называемым «Отделом вратарского мастерства» — единственным в лиге. В него входят четыре тренера/руководителя, чья работа крутится вокруг этой позиции.

Но за последние 10 лет также было два победителя Кубка Стэнли, чьи стартовые голкиперы получали зарплату минимального размера в НХЛ (Мэтт Мюррей в 2016 году, Джордан Биннингтон – в 2018 году). В то же время «Вегас» выиграл трофей в 2023 году, когда Эдин Хилл зарабатывал всего $ 2,175 млн, что составило менее 3% от платёжной ведомости «рыцарей».

Эдин Хилл с Кубком Стэнли Фото: Abbie Parr/AP/ТАСС

«Нет единственно правильного способа разрешить эту проблему. Я не думаю, что есть какой-то чёткий и быстрый способ решить, сколько правильно тратить на вратарей. Вероятно, это просто зависит от того, кто у вас в команде», — сказал генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон.

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ESPN устроил опрос 12 руководителей самых высокорейтинговых команд НХЛ о философии, которой они придерживаются, определяя оплату работы голкиперов. В результате была выявлена общая тема, которую сформулировал один генеральный менеджер: «Ценность вратаря основана на том, как построена ваша команда, а не на его таланте».

Один руководитель сказал: «Если вы поставите Андрея Василевского в 10 разных команд, у вас будет 10 разных показателей по отражённым броскам».

Большинство руководителей отдают предпочтение построению команды. Один генеральный менеджер назвал «Вегас» клубом, который силён в середине и имеет превосходное оборонительное ядро: «Они могут обойтись средней игрой вратарей».

Но плохая игра голкиперов может быстро разрушить команду.

«Вы можете хорошо играть 5х5. Но если ваш вратарь играет слабо, это не позволит команде провести ни одной хорошей победной серии», — сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Тротц.

Самая крупная проблема для большинства руководителей — это прогнозирование развития голкипера. Вот почему такая команда, как, например, «Филадельфия», ищущая своего будущего вратаря, перестраховывается. В распоряжении «Флайерз» три голкипера в возрасте 22-27 лет. «Лётчики» также задрафтовали ещё двух в 2023 году.

«Я думаю, что люди думают, что вратари достигают пика формы очень поздно. Не особо согласен с этим. Не думаю, что голкиперу нужно время, чтобы развиться — я думаю, что командам нужно время, чтобы сказать: «Подождите, этот вратарь действительно хорош», — сказал один генеральный менеджер.

К тому времени голкипер может уже пройти пик физической формы — отсюда и риски долгосрочной сделки. Один руководитель, который только что подписал вратаря на максимальный срок, сказал, что он, основываясь на прошлом опыте и трудовой этике этого вратаря, испытывает уверенность, что годы с первого по пятый пройдут отлично. После этого команде может понадобиться подстраховка со стороны защитников, чтобы компенсировать возможный спад.

Те, кто состоит в профсоюзе голкиперов, часто утверждают, что их позицию неправильно понимают, а самих парней делают козлами отпущения. Некоторые агенты в разговоре с руководителями сказали, что слышали такие фразы, как «вратарь — это авантюра и лотерея» или «я не понимаю вратарей».

«Уверенность руководства в голкипере может быть мимолётной. Им не хватает терпения. Если сезон идёт не очень хорошо, на вратаря сразу же начинают оказывать давление», — сказал один известный агент голкиперов.

Рэй Петко, представляющий услуги Хеллебайка и нескольких других вратарей, сказал, что, по его мнению, некоторые члены аналитического сообщества могут неправильно оценивать игру голкиперов. Например, несколько руководителей назвали показатель, именуемый как «спасение от голов выше ожидаемого», основным показателем для оценки. По мнению Петко, он не отражает всей картины.

«Если игрок соперника делает подставление в полуметре от ворот, забивая гол, броску присваивается значение X. Но если шайба меняет направление из-за защитника твоей же команды, то некоторые группы, предоставляющие общедоступную аналитическую информацию, не приписывают броску той же опасности. Кто-то говорит, что со временем этот показатель усредняется, но они не учитывают, что в некоторых командах больше защитников, которые имеют привычку блокировать броски своей клюшкой».

Бобровский с Василевским Фото: Wilfredo Lee/AP/ТАСС

Для Петко более предпочтительным показателем для оценки является эффективность вратаря в моментах с высокой степенью опасности, но и у него есть переменные, которые голкипер не может контролировать. Специалист также сказал, что сильные стороны вратарей должны соответствовать потребностям команды. Например, если страж ворот не очень хорошо себя проявляет в моментах, когда соперник убегает в быстрые атаки, ему не следует переходить в команду, которая пропускает много контратак.

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Общая ситуация не станет легче для голкиперов. Средний процент сейвов в лиге снижался в каждом из последних девяти сезонов, и вскоре он может достичь самого низкого показателя (90,1%) с кампании-2005/2006.

Тулски видит тенденцию к креативности в нападении, в частности, с большим движением шайбы вдоль площадки и игрой за воротами: «Игра становится быстрее, люди становятся сильнее — всё становится намного быстрее. Когда вы находитесь в положении, где ваша работа — реагировать, это значительно усложняет задачу».

«Ещё одна тенденция в НХЛ: теперь меньше Шестёркиных — очевидных стартовых голкиперов — рабочих лошадок — и больше случаев игры вратарских тандемов», — пишет журналистка ESPN Эмили Каплан.

С 2010 по 2019 год в лиге в среднем было 20,4 вратаря за сезон, которые начинали в старте не менее 50 матчей за регулярку. За последние три сезона это число сократилось и теперь составляет 14,3.

Один из самых ярких примеров — «Нью-Джерси», которому срочно нужно было решать вратарскую проблему в этом сезоне. Генеральный менеджер Том Фицджеральд решил, что лучший вариант — тандем голкиперов, на двоих зарабатывающих менее $ 8 млн, нежели если бы один зарабатывал $ 8 млн, а другой — минимум лиги. Новый тандем «Дэвилз» — Якоб Маркстрём и Джейк Аллен, оба приобретённые через обмены, из-за чего их бывшие клубы сохранили часть зарплат.

«Другие вратари, которых мы рассматривали, собирались выйти на рынок свободных агентов. Вы просто не знаете, сколько они будут стоить с ростом потолка», — сказал Фицджеральд.

Определённость в плане затрат — важный элемент сегодняшней НХЛ, где все знают, что потолок зарплат вырастет после нескольких лет застоя, но никто не знает точно, насколько и как быстро.

Прямо сейчас именно это создаёт сложности с планированием контрактов. Для многих агентов главным критерием становится то, какой процент от потолка будет получать их клиент. Три самых высокооплачиваемых игрока в этом сезоне — Остон Мэттьюс, Натан Маккиннон и Коннор Макдэвид — занимают примерно 15-16%. По данным источников ESPN, аргумент лагеря Шестёркина заключается в том, что он самый важный игрок команды, поэтому должен быть и самым высокооплачиваемым. В настоящее время эту нишу занимает его соотечественник, нападающий Артемий Панарин, зарабатывающий $ 11,64 млн.

«Рейнджерс», напротив, должны учитывать будущие соглашения (Алекси Лафреньер только что заключил новое соглашение с кэпхитом $ 7,45 млн). Но в то же время «Нью-Йорк» может предложить то, чего не может предложить ни одна другая команда: контракт на восемь лет, а не на семь. Это означает, что, если Шестёркин выйдет на рынок свободных агентов, другим командам придётся выписать Игорю более крупный кэпхит, чтобы приблизиться к общей сумме соглашения, которую может себе позволить «Нью-Йорк».

Только Василевский и Бобровский подобрались к рекордным $ 10,5 млн, которые Кэри Прайс зарабатывал по восьмилетнему контракту, вступившему в силу в сезоне-2018/2019, когда канадцу было 31. Голкипер «Монреаля» отыграл по этому соглашению всего два полных сезона. Он находился в резерве травмированных бо́льшую часть последних трёх лет.

Кэри Прайс Фото: Graham Hughes/AP/ТАСС

Поскольку рабочих мест для вратарей не так много, возможностей «перезагрузить» рынок меньше. Хеллебайк мог бы сделать это в 2024 году, но вместо этого он согласился на менее выгодные условия, чтобы остаться в Виннипеге — в месте, где он чувствовал себя комфортно, и в команде, с которой, как он верит, он мог бы выиграть кубок.

Вот почему вся лига — и в частности профсоюз вратарей — ждёт решения по Шестёркину. Он мог бы помочь сформировать будущее вратарской позиции — перезагрузив рынок для следующего поколения.

Так что, давая ответ на самый главный вопрос, мы вновь возвращаемся к основной проблеме: а как изменится потолок зарплат? По нынешнему коллективному соглашению он должен вырасти до суммы $ 92,4 млн в следующем сезоне. Тем не менее, как поговаривают, потолок может достичь суммы в $ 95-97 млн. В таком случае коль лагерь Шестёркина будет настаивать на том, что вратарь должен получить такой же процент от платёжки, что и другие суперзвёздные лидеры своих команд в НХЛ, — то есть 15-16%, — то потенциальный кэпхит россиянина взлетит до $ 14-16 млн.

Заслуживает ли Игорь таких сумм? Если учитывать его вклад в успехи (или хотя бы непровалы) «Рейнджерс», скорее да, чем нет.

Однако смогут ли «синерубашечники» позволить себе такие траты? С учётом будущей перестройки, которая, кажется, уже началась, сложно дать точный ответ.

Впрочем, при любых раскладах Шестёркин заслуживает самый крупный контракт в «Рейнджерс». Стороны вполне могут сойтись на $ 12-13 млн. Так и Игорь не уйдёт обиженным, и «Нью-Йорк» не загонит себя в угол, сохранив шансы на формирование конкурентоспособного состава.

А может быть, Шести и вовсе решится на глобальные изменения и испытает удачу и выдержку на рынке свободных агентов. Кто знает?

В любом случае нас ждёт увлекательная сага.

И очень крупный и приятный контракт для одного из лучших вратарей мира.